El gran enfado de Ángel, el mecánico que no encuentra trabajadores: "Es verano y no quieren"

No le ha resultado tarea fácil a Ángel Gaitán encontrar trabajadores para su taller. En declaraciones al programa Espejo Público, el mecánico ha afirmado que ha estado buscando albañiles para hacer obras y poder hacer crecer su taller, sin embargo, se ha encontrado con la negativa de muchos aspirantes al puesto que no querían trabajar en verano.

"Está la cosa muy complicada. Al final he tenido que recurrir a una empresa de rumanos, porque los españoles no han querido venir a trabajar en verano. Es algo que realmente no comprendo, hemos recibido multitud de currículums pero la gente no quiere venir a trabajar en verano. Hace mucho calor y no les apetece", afirma Ángel sobre lo que se ha encontrado este verano.

Y lo más sorprendente de todo, es que no han sido casos aislados, sino la tendencia del verano. "Hay de todo, como siempre, pero lo que yo he vivido lo cuento y es tal cual. Son cosas que a veces parecen surrealistas, que haya gente que lleva año y pico en el paro, se le ofrece un puesto de trabajo y lo rechace. Os voy a ser sincero, es un puesto de trabajo con 1.500 euros de salario limpios y además vehículo de empresa y aún así no han querido venir a llevarlo a cabo", explica el mecánico sobre las condiciones del puesto de trabajo.

La razón por la que Ángel buscaba albañiles para los meses de verano es que en agosto, a pesar de no estar completamente cerrados, en su taller se reduce mucho la actividad y el volumen de clientela. Esta situación le deja a Ángel ante una gran oportunidad de hacer obras y mejoras para seguir haciendo crecer su taller. A pesar de su idea, se encontró con una postura firme de varios trabajadores que le complicó el plan. "Varios decían que en verano no, que en agosto no querían porque se tenían que ir de vacaciones, y que ya si eso en septiembre".

Ante esta sorprendente situación que le ha tocado vivir, el mecánico aprovechó la entrevista para dejar clara su postura sobre la mentalidad de muchos trabajadores de este país. "La gente cada vez está más acostumbrada a vivir trabajando lo menos posible, porque siempre tienen otras alternativas. Pienso que a la gente que está en el paro cobrando la ayuda que se le ofrece un puesto de trabajo con buenas condiciones, se le debería quitar la ayuda si lo rechaza".

Para concluir con su intervención, el mecánico destacó que es un problema más importante de lo que parece para la sociedad y que no es una situación que le salpique sólo a él. "El problema para encontrar trabajadores no sólo lo tenemos nosotros, lo tienen los constructores, los hosteleros o los mecanicos. Está la cosa muy complicada y el que diga lo contrario no conoce la realidad".

