La rebelión del hostelero antirrojos: José Eugenio no subirá el aire ni encuentra camareros por la "paguita"

José Eugenio Arias Camisón, propietario del Asador Guadalmina y autoproclamado hostelero antirrojos, se niega a cumplir el plan de ahorro energético de Pedro Sánchez para cumplir el compromiso del Gobierno de España con Bruselas de reducir un 7% el consumo de gas.

"En mi local no se va a respetar esta absurda e ilegal norma de este traidor gobierno", ha reconocido en declaraciones a Espejo Público, ataviado con un abanico con la leyenda "Gobierno dimisión".

"Ningún hostelero de España con buen criterio va a poner el aire acondicionado a 27 grados. Para eso es mejor apagarlo ya si no consumes nada de energía. Así nuestros clientes no entrarían. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar esto? Estas medidas no van a arreglar nada", ha proseguido en conversación con la periodista.

José en frente de su restaurante. Antonio Paz

Pero su arenga no ha terminado ahí. "No pagaré ni un céntimo de euro si me vienen a sancionar porque esto es ilegal, como la mayoría de las leyes y normas que hace este Gobierno. No me preocupa en absoluto".

José Eugenio tiene declarada persona 'non grata' a Sánchez en su restaurante situado en Málaga. "A mí no me gustan ni la política ni los políticos, pero mucho menos me gustan los políticos de izquierda que lo que hacen es arruinar este país (...) Ahora le echamos la culpa de todo al cambio climático y a Putin. Llevamos ahorrando energía desde entonces porque a mí no me agrada nada tener que pagar una factura de 11.000 euros en julio. El primero que ahorra energía soy yo, al precio que está, créeme que se pone bastante poco", explica el hostelero.

No encuentra trabajadores

José Eugenio no ha perdido la oportundad para hablar de una de sus principales batallas, la falta de camareros. "Aquí la crisis que hay es laboral, que no encontramos personal para trabajar. No hay gente porque no se les obliga a trabajar. A ver, Pedro Sánchez, resulta que ante la mayor crisis energética de la historia de España en lugar de abrir nucleares, crear nuevas, bajar impuestos... tu grandísima idea es que no llevemos corbata, apagar los escaparates de los comercios y poner el aire acondicionado en 27 grados. ¿Esa es tu grandisima idea?".

Y termina advirtiendo: "Mis clientes no tendrán problema en el Asador Guadalmina porque por supuesto nosotros vamos a respetar esta absurda e ilegal norma de este traidor Gobierno. Vamos a tener el aire acondicionado a la temperatura que tienen que estar en verano. Además, tenemos nuestro abanico del Asador Guadalmina", finaliza en su arenga contra el Gobierno.

Sigue los temas que te interesan