Una afectada por el cartel de la gordofobia llama racista a Montero: "No se disculpa con las negras"

Cuando parecía que había llegado la calma, la campaña contra la gordofobía del Ministerio de Igualdad ha vuelto a situarse en el punto de mira. Hace unos días, la iniciativa "El verano también es nuestro", impulsada por el Instituto de la Mujer, causaba un gran revuelo tras las denuncias emitidas por las modelos que aparecían en la ilustración. Las jóvenes afirmaban que el departamento capitaneado por Irene Montero habían usado sus fotografías sin su consentimiento e incluso en algunos casos habían editado sus cuerpos.

EL ESPAÑOL tuvo la oportunidad de hablar con una de ellas. En este caso fue la británica Nyome Nicholas-Williams, de 30 años, que se convirtió en una de las primeras en denunciar la situación en redes sociales. La joven criticaba que el Ministerio de Igualdad hubiera utilizado una fotografía suya sin su consentimiento y aseguraba que su agencia ya se había puesto en contacto con el departamento de Montero para que le pagaran por la campaña.

Ahora, días después, ha sido esta misma modelo quien ha reavivado la polémica acusando al Ministerio de Igualdad y a Irene Montero de ser racistas. En una entrevista que ha ofrecido a EFE, la influencer se muestra contundente al asegurar saber el motivo por el que aún no ha recibido disculpas.

Nyome Nicholas-Williams acusa a Irene Montero de racista.

"Creo que es bastante obvio que las dos personas negras no hemos recibido disculpas. Pienso que es evidente lo que podría ser. Yo fui la que expuso todo el asunto. Y Juliet, que se enteró mucho más tarde, tiene una disculpa, y Sian y yo no", apunta la joven en la entrevista.

Unas declaraciones con las que Nyome tacha de racistas a los miembros del Ministerio de Igualdad por haber pedido disculpas a otra de las mujeres, Juliet Fitzpatrick, y no a ella ni a su compañera Sian Green-Lord, ambas personas negras. La mujer de 60 años a la que incluyeron en el cartel con una sola mastectomía, cuando realmente tenía dos, sí que recibió disculpas del ministerio a través de un mensaje directo de Instagram.

"Como mujer negra, estoy acostumbrada a que sucedan cosas de este tipo. No lo menciono todo el tiempo, pero, en este caso, siento que debo hacerlo. Porque usaron mi imagen y la de Sian, y no solo le modifican el cuerpo a ella y ponen mi cabeza en otro cuerpo, sino que además no se disculpan", explica.

Además, la joven confiesa que no se cree los argumentos que ha ofrecido el Ministerio de Igualdad, quienes se escudaron en que la autoría del cartel pertenecía al proyecto 'Arte Mapache'. “Aclarar que en ningún momento tuvimos conocimiento de que eran modelos reales. Estamos resolviendo con la autora y vamos a contactar con las modelos para resolver esta cuestión. Pedimos disculpas por el daño ocasionado”, publicaron en redes sociales desde el Instituto de la Mujer.

Imagen de la cuenta de Instagram de Nyome Nicholas-Williams.

Sin embargo, la influencer se ha mostrado contundene a través de sus palabras y critica que desde Igualdad traten de evitar responsabilidades. "Eso es lo fácil, decir que no tiene nada que ver con ellos, absolverse de cualquier responsabilidad. Claro que contrataron a alguien, pero antes de hacer eso, haces las diligencias debidas para comprobar si estas personas utilizadas son reales", añade Nyome.

Por ello, culpa por partes iguales tanto al Ministerio de Igualdad como a los autores del cartel y solicita que den un paso al frente. Ahora, la joven plantea tomar acciones legales contra el departamento de Montero y no conformarse con los casi 5.000 euros a repartir entre las modelos engañadas que, en un principio, han ofrecido desde 'Arte Mapache'.

Una acción incomprensible en la cabeza de la modelo, que afirma que es importante instruir al Ministerio de Igualdad sobre la importancia del consentimiento. "Teniendo en cuenta que toda la campaña giraba en torno a la imagen corporal, todo esto no tiene ningún sentido", ha señalado.

