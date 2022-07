Los sastres, contra la sugerencia de Sánchez de no llevar corbata: "Que no vaya en avión y ahorre"

Para conocer su origen hay que remontarse a la Francia del siglo XVIII. El rey Luis XV fue en el encargado de inventar la corbata, aunque en aquel momento distaban mucho de las que conocemos en la actualidad. Con el paso del tiempo se ha convertido en un accesorio básico para los hombres en ocasiones especiales y en un símbolo de elegancia y gentileza.

Sin embargo, a pesar de ser conocida por su uso diario, especialmente en aquellos hombres que acuden a trabajar en traje, este viernes se situó en el punto de mira tras unas polémicas declaraciones emitidas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El líder del PSOE anunció en rueda de prensa que el próximo lunes se aprobará el plan de contingencia de ahorro energético. No obstante, lo que llamó la atención de los presentes fue ver a Sánchez sin corbata y explicando el motivo por el que acudió sin ella al acto. “No llevo corbata, eso significa que todos podemos ahorrar desde el punto de vista energético”, explicaba el presidente.

Unas palabras que recordaron inmediatamente a las emitidas por el exministro de Industria y Economía Miguel Sebastián, que también animó en su día a no usar corbata para favorecer el ahorro en el consumo energético. El principal motivo sería que sin el uso de la corbata, la sensación de calor disminuye y, por ello, se podría evitar o reducir el uso del aire acondicionado en interiores. EL ESPAÑOL ha hablado con algunos dueños de sastrerías y aseguran no entender las palabras del presidente. Critican que solicite a los ciudadanos reducir el ahorro energético y que él mismo no predique con el ejemplo y reclaman la necesidad, por protocolo, de que los políticos vistan en traje y corbata de forma habitual.

Un sastre durante el proceso de confección de un traje. Cedida

“No lo veo normal. Que no coja él los aviones que coge y ahorre más en todo. Es el rey del mundo, es el que manda y no se puede hacer otra cosa”, explica enfadado este dueño de una sastrería madrileña que ha preferido no dar su nombre a este medio. Según afirmó en rueda de prensa, Sánchez ha pedido, además, a todos los ministros y responsables públicos que eviten llevar corbata cuando no sea necesario. “Pues nada, que no lleve tampoco traje y vayan en camisetas de tirantes, que es a lo que están acostumbrados”, explica el dueño de esta sastrería, que recalca la necesidad de que los políticos y altos cargos lleven traje y corbata. “Da más presencia ver a un hombre con traje que con una camisa o una camiseta”, asevera.

Sin embargo, este sastre asegura que, a pesar de que en ocasiones los luce, el presidente del Gobierno no sabe llevar un traje. “Con la altura que tiene…”. Tal y como afirma a este medio, los tipos de traje que suele lucir el presidente Pedro Sánchez no están hechos a medida, a diferencia, por ejemplo, de los del rey Felipe VI. “Lleva trajes confeccionados normalmente, se ve solamente con las solapas que lleva”, señala.

Protocolo de vestimenta

En la calle General Pardiñas, en Madrid, se encuentra una de las sastrerías más antiguas de España. Su dueño, Agustín Sánchez, lleva más de 15 años al frente de un taller que está logrando cambiar la industria española e internacional. Tal y como él mismo cuenta a este medio, la invitación de Sánchez a no usar corbatas es un llamamiento al despido de empleados. “Por un lado, está el tema económico. Hay un sector exclusivamente dedicado a la fabricación de corbatas e invitar a que no se consuma invitará al despido de empleados”, cuenta. De hecho, a pesar de que la venta de corbatas no supone un porcentaje elevado en la facturación, según afirman desde esta sastrería, hay un gran número de empleados que se dedican a la confección de corbatas.

Desde la Sastrería Serna consideran de vital importancia seguir los protocolos estipulados para cada ocasión y cada vestimenta. “Una cosa es vestir de sport, con corbata y pantalón, que se puede usar corbata o no. Pero con un traje hay que llevar corbata siempre”, cuenta el dueño.

Además, Agustín asegura ser completamente necesario que el presidente del Gobierno y los diputados del Congreso acudan a los actos con traje y corbata por “respeto”. “Cualquier político en el Congreso de los Diputados representa a un pueblo y ese acto tiene un protocolo. Ese protocolo es de traje y corbata por respeto a la institución. Del mismo modo que yo no voy a la playa con la toalla al hombro y vestido con un frac, si voy al Congreso de los Diputados tengo que ir en traje”, añade.

Corbatas de exposición en una tienda.

Como experto en trajes y corbatas, Agustín, dueño de la Sastrería Serna, confirma ser completamente posible poder aguantar dos o tres grados de temperatura más, aún con la corbata puesta. "El aire acondicionado se puede poner a 25 grados y con corbata se soporta. Incluso por la calle, con una temperatura de 30 grados, la corbata se soporta", explica.

Polémica 'Bono vs Sebastián'

Esta idea fue la misma que provocó en su día el enfrentamiento entre el exprediente del Congreso de los Diputados José Bono y el exministro Miguel Sebastián. Este último puso sobre la mesa la idea de acudir al hemiciclo sin corbata para evitar el despilfarro energético, ya que, tal y como aseguró, un gesto como ese podía evitar el uso de aire acondicionado. Según indicó, con cada grado que se sube el aire acondicionado, se puede ahorrar un 7% de energía. Por su parte, Bono recriminó a Sebastián la idea y pidió al resto de diputados que siguieran con el protocolo de vestimenta implantado.

Sin embargo, la idea no la implantaron ellos. Ya en el año 2005, Japón implantó esta medida con el fin de reducir las emisiones de gases invernadero. De hecho, los miembros del hobierno japonés acudieron a los despachos sin corbata ni chaqueta argumentando que la medida era imprescindible para la lucha contra el cambio climático y para cumplir los protocolos de Kioto.

