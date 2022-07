Las cinco Formaciones Profesionales con más salidas laborales actualmente en España

Atrás quedan los comentarios que decían que cursar una Formación Profesional (FP) se veía como un estudio menor respecto a la universidad. Estudiar un Ciclo Formativo se ha convertido en la primera opción de muchos estudiantes para entrar en el mundo laboral debido a su alta empleabilidad. Las Formaciones Profesionales ofrecen una amplia oferta de especialidades profesionales y a veces puede resultar complicado decidirse por una.

Y es que, según el informe publicado por el Observatorio de las Ocupaciones del Servicio de Empleo Público Estatal, más conocido como el SEPE, la tasa de empleabilidad en España ha crecido situándose como el nivel de estudios que mayor demanda laboral genera, alcanzando la cifra de 42,2%, superando incluso a los graduados universitarios, que cuentan con una demanda del 38,5%.

Entre los perfiles de FP con mayores ofertas de trabajo podemos encontrar varios campos. Por un lado, los que tienen relación con la gestión administrativa, marketing y educación. Y por otro, los ligados a sanidad, como el de Cuidados Auxiliares (Auxiliar de enfermería) o el de Técnico de Laboratorio Clínico.

Alumnos en clase E.E

La vocación es importante, pero nunca hay que olvidar las posibles salidas profesionales; no debería ser un factor determinante, pero sí hay que tenerlo en cuenta. Por eso, EL ESPAÑOL te ofrece una lista de los cinco grados superiores con más empleo.

Administración y Finanzas

Administración y Finanzas es el Grado Superior con más salidas laborales, así lo demuestran los 123.946 contratos efectuados durante el año 2022. En este grado se enseña gestión financiera y de negocio, a elaborar presupuestos y contrataciones y a gestionar el personal de una empresa.

Una vez alcanzado el título podrás trabajar en prácticamente cualquier empresa pública o privada por su polivalencia, banca, asesoría jurídica, contable, financiera, recursos humanos...

Alumnos en el aula E.E

Si tu vocación es estudiar Administración y Finanzas, no preocuparse, hay gran cantidad de oferta para estudiar en España; desde centros públicos como el IES Beatriz Galindo en Madrid, concertados como el CPR FPE Arzobispo Morcillo y privados en Villanueva de la Cañada en CPR FPE Centro DE F.P. Alfonso X El Sabio.

Además, el sueldo medio no está nada mal podría oscilar aproximadamente entre los 20.000 y los 24.000 euros brutos anuales.

Auxiliar de Enfermería

El sector sanitario también se encuentra en esta lista y es que cuenta con 109.700 contratos efectuados en este año. Una vez finalizado estos estudios podrán trabajar en diferentes ámbitos: centros de la tercera edad, centros de salud, hospitales públicos y privados, así como todo tipo de clínicas especializadas, ayudando a la mejorara de la salud de las personas y atendiendo a pacientes en técnicas sanitarias.

Una enfermera en el trabajo E.E

Si esta es tu vocación no dejes pasar el tiempo y escoge el mejor centro que se adecúe a tus preferencias; si tu zona perfecta se encuentra en Madrid, no hay problema; hay cientos de centros como por ejemplo el CPR FPE Codesa o el IES Mirasierra. Si por el contrario prefieres salir de la capital, no te alarmes porque hay gran cantidad de institutos muy bien valorados como Implika que dispone de sedes en Barcelona, Bilbao, Madrid, Pamplona y Sevilla.

En esta misma rama también encontramos el grado superior de higienista bucodental, el número de contratos anuales se ha cuadruplicado. Este Grado de FP es una rama de la odontología en auge. Los higienistas bucodentales son la mano derecha de los odontólogos, no sólo preparan y facilitan el material sino que realizan radiografías, odontología preventiva, sellan fisuras, realizan fluorizaciones tópicas, estudios periodontales, entre otras actividades.

Comercio y Marketing

El grado de Comercio y Marketing ha crecido exponencialmente ya que es una de las salidas profesionales más demandadas por las empresas hoy en día. Una buena estrategia de marketing es crucial para el desarrollo y crecimiento de cualquier negocio.

Un alumno titulado en Marketing puede formar parte de cualquier empresa pública o privada, aplicando técnicas de venta, estrategias de redes sociales, consultoría digital, e-commerce, relaciones públicas, investigaciones de mercado, etc. para extraer los máximos beneficios corporativos.

En esta ocasión no desesperes en la búsqueda, sabemos lo complicado que puede resultar escoger un centro. Aunque sí que es cierto que en Sevilla, Barcelona y Madrid es donde más abundan, no te dejes llevar por este dato y escoge el instituto para realizarlo desde tu zona de confort o incluso en tu ciudad deseada. Podrás ir al buen tiempo a colegios como el Centro Cruz de Piedra en Las Palmas o a la buena gastronomía en A Coruña en Rodolfo Ucha Piñeiro.

Educación Infantil

Maestra en un colegio E.E

Educación Infantil no podía faltar en esta lista y es que cuenta con 67.732 contratos en 2022. Se trata de una formación primordial a la hora de trabajar con niños ya que enseñan a favorecer el desarrollo cognitivo y motriz de los más pequeños.

Los dos años que suele durar el ciclo podrás hacerlos en ciudades como Madrid en CPR FPE Teide IV o en Zaragoza en IES Avempace, entre muchas otras. Sin embargo, a pesar de su gran peso en la sociedad, el salario medio de un técnico superior en Educación Infantil es alrededor de 19.200€ brutos por año.

Integración Social

Y para terminar pero no menos importante, está el grado superior de Integración Social, en él aprenderás sobre el contexto de la intervención social, la inserción socio laboral y mediación comunitaria, entre otras cosas. Asimismo, te preparará para enfrentarte y prevenir situaciones de exclusión social.

Esta titulación cuenta con alrededor de 31.926 contratos anuales, una cifra un poco más baja que el resto pero sigue siendo uno de los grados con mejores tasa de empleabilidad.

Aunque el sueldo anual de un integrador social ronda los escasos 17.600 euros, si es lo que realmente te gusta no lo dejes escapar. Podrás realizarlo en centros como CPR FPE Qualitas Europa en Las Rozas o si prefieres una ciudad más tranquila podrás optar por el centro Santa Lucía del Trampa en Cáceres, entre otros.

Sigue los temas que te interesan