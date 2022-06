Helmes tiene 2 años, es de Granada y tardan 6 horas en peinarlo: ¿será el perro más guapo del mundo?

Madrid se ha convertido en la capital mundial de los perros. Un dato que no se le ha escapado a los dueños de los 16.500 animales que compiten en el World Dog Show, el mayor evento canino a nivel global. De ahí que miles de criadores de todo el mundo se hayan concentrado en este certamen. Todos persiguen lo mismo. Todos quieren que su can sea el más guapo del mundo. Uno de estos criadores es José Heredia Muñoz (Granada, 1989), quien ha acudido al concurso con su fiel amigo Helmes, un precioso caniche gigante de color negro que, de momento, “está a un sólo punto obligatorio para ser el campeón de España”, explica a EL ESPAÑOL su dueño.

Lo dice con un brillo especial en los ojos, pues se aprecia a simple vista que este peluquero canino está enamorado de su perro. Es su vida y su “orgullo”. Con tan sólo 26 meses –poco más de dos años–, este perro que costó a José cerca de 3.000 euros “ya ha sido declarado campeón en Luxemburgo y en Portugal”. “Pero, realmente, que Helmes gane certámenes no hace que yo gane dinero. Gasto más en su cuidado de lo que dan con los premios. Para mí, es una pasión y lo hago por amor al arte. Por ejemplo, para ponerlo guapo puedo tardar hasta seis horas desde que lo baño, le pongo el acondicionador, le peino…”, cuenta este criador mientras practica trucos con su obediente animal: hace que se siente, se levante, dé una pata, la otra…

Pero Helmes no está sólo en este vasto concurso. El caniche gigante está rodeado de miles de perros de 250 razas con diferentes edades. Todos ellos desfilarán por los 70 rings que se han montado en las naves 6, 8 y 10 de IFEMA, en Madrid. “Los mejores ejemplares disputarán el título BIS –Best In Show, el mejor del mundo– en el soñado ring central”, explican fuentes de la organización. Serán 109 jueces de todo el mundo quienes determinen qué perro logrará este domingo la ansiada condecoración.

José Heredia Muñoz juega con su perro y le enseña trucos durante el evento. N. A.

Otro de los aspirantes es el Malamute de Alaska de Josema Conde (Madrid, 1974). Este hombre, funcionario de profesión, lleva “32 años criando esta raza” y reconoce que es un auténtico apasionado de estos magníficos animales. De hecho, esta raza de perro procedente de las zonas árticas es muy conocida por tirar trineos. Pero Wins, el can de Josema, aparte de albergar en su interior esa fuerza natural de un perro de estas características, también ha destacado por su belleza. “Hoy se ha convertido en campeón de España en su categoría”, esgrime el criador.

Hasta la hija de Wins, una bella Malamute de Alaska, también ha conseguido una condecoración en el certamen. Preguntado por cuánto ha podido invertir en la cría de estos animales, Josema contesta que es “una cifra incalculable”, en la cual se tiene que contar lo gastado en los viajes para acudir a los concursos, las suscripciones, etc. “Es una afición muy bonita”, resume.

Josema Conde, criador de perros, y Wins, un perro de la raza Malamute de Alaska. N. A.

De todas partes

Pero lo que se respiraba en el ambiente, aparte de olor a perro –limpio, eso sí– era la pasión compartida por las miles de personas presentes en el lugar. Veteranos y noveles. Hombres y mujeres. Todos con un fiel perro a su vera. Se confirma eso de que el perro es el mejor amigo del hombre. Una afición que ha trascendido fronteras, pues han venido personas de hasta 65 países. Y, por supuesto, de todos los rincones de España, ya que este año ha tocado ser la sede.

Es el caso de Mari Cielo Fernández (Alicante, 1977), a quien no le ha importado en absoluto recorrer en coche los 425 kilómetros que separan Alicante de la Feria de Madrid sólo para acudir al evento. “Mi perra y yo solemos participar en los concursos, pero que la mayor competición del mundo se celebre en España es una gozada. Había que venir sí o sí”, dice mientras una joven perra de 11 meses tira con fuerza de su correa porque quiere jugar.

Pero, realmente, este 2022 el World Dog Show no se tenía que haber celebrado en Madrid. De hecho, la edición a la que ha asistido este periódico en realidad corresponde a la de 2020, que tuvo que retrasarse hasta dos años por las consecuencias derivadas de la pandemia de la Covid-19. Por ello, según explica la organización del evento, este año se dará una situación “excepcional” porque habrá dos exposiciones mundiales: la de este mes de junio en Madrid y la de diciembre de este año en Río de Janeiro (Brasil).

Mari Cielo Fernández, criadora de perros, con Sheela, una Dogo Alemán de 11 meses. N. A.

Pero Mari Cielo no ha querido perder la primera oportunidad de acudir a este mundial. Por ello, ha venido desde el Levante acompañada de Sheela, su perra de la raza Dogo Alemán. “Llevo criando perros de esta raza desde hace 15 años porque me encantan. Son súper buenos e inteligentes, pero algo miedicas. Por ello, hay que educarlos bien porque cuando tienen miedo son perros de acción-reacción. Pero son geniales. Me gustan porque son la raza de Scooby Doo”, explica la criadora alicantina a este medio.

Hasta el domingo

Pese a todo, el evento organizado conjuntamente por IFEMA y la Real Sociedad Canina Española (RSCE) acaba de abrir sus puertas. Es más, aunque ya se hayan celebrado las primeras fases del concurso en el que habrá ocho categorías –Baby, Cachorros, Joven, Intermedia, Abierta, Trabajo, Campeones y Veteranos–, el evento ni siquiera ha sido inaugurado oficialmente.

Para ello, la organización contará con una invitada muy especial: la reina emérita Sofía. Será ella quien presida la apertura del concurso este viernes a mediodía. Algo que no le es ajeno puesto que la reina ya estuvo presente en las otras dos Exposiciones Mundiales Caninas celebradas en España. Una fue también en Madrid en 1983 y la otra en Valencia en 1992.

Un grupos de perros, con sus dueños, desfilando en el ring central ante la mirada del público. N. A.

Será el pistoletazo de salida oficial para un gran evento canino que ya ha comenzado. Una vez se elija a los mejores perros de cada categoría saldrán los 10 finalistas que se disputarán el título, el de mejor perro absoluto de la Exposición Mundial. ¿Lo conseguirá la Gran Danés Sheela, segunda de su categoría? ¿O el Malamute de Alaska Wins, ganador de la suya? ¿O quizá Helmes, a quien sólo le falta un punto para ser el campeón de España? Sea quien sea, el domingo lo veremos. Pero lo que está claro es que esta cita ha entusiasmado a los más forofos de los perros.

