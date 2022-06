El padre del niño fallecido en Bigastro revela su "infierno" con Hatixhe y luchará por el gemelo vivo

José Carlos Vidal García y Hatixhe Kamxhiu, de 29 y 32 años, se conocieron en 2019 cuando compartían habitación en un hospital. Él había tenido un problema en el estómago y ella fue intervenida por apendicitis. José Carlos afirma que es el padre del niño fallecido y de su hermano, pese a que ella nunca le registró como tal. Y todos los testimonios recabados por este diario así lo confirman.

"Empezamos a hablar y allí empezó todo. Me dijo que todavía vivía con el padre de su hija, pero que no tenían nada", explica a EL ESPAÑOL el padre biológico del niño de dos años fallecido en Bigastro el pasado sábado "de forma violenta", así como del gemelo superviviente.

La expareja de Hatixhe, constructor de profesión, y vecino de la pedanía oriolana de La Campaneta, explica que tanto él como su familia llevan años luchando por la custodia de los pequeños. Sin embargo, aunque él era la pareja oficial de la albanesa en el momento del embarazo, su nombre no figura en ningún papel. "Lo hizo todo a mis espaldas", explica el supuesto padre entre sollozos.

"Un infierno"

La relación entre ambos fue corta pero intensa. Apenas un par de días después de salir del hospital, la supuesta madre homicida le confesó a Vidal que había cortado toda la relación con el padre de su hija, un vecino del municipio aledaño, Bigastro. "Me dijo que no podía seguir en su casa, por lo que cogió a la niña y se vinieron a casa de mi madre", relata el constructor.

Tres meses después de iniciar la relación, Vida y Hatixhe decidieron buscar una casa donde poder irse a vivir junto a la pequeña, que por aquella época tendría unos 6 o 7 años (ahora tiene 9). "En ese momento, la relación se convirtió en un infierno", confiesa.

La muerte del niño ocurrió en el portal 10 de una céntrica vivienda en el municipio de Bigastro.

"Llegaba de trabajar, bronca; llegaba el fin de semana y bronca. Si no era por una cosa era por otra. Después, empezaron las amenazas". Según explica el joven, ya no podía aguantar la relación y la dejó. Después vino el nacimiento de los gemelos, de 27 meses. "A mí no me llamó para el parto", cuenta el padre biológico.

Preguntamos al joven cómo era la relación entre Hatixhe y su hija el tiempo que estuvieron viviendo juntos. A lo que él contesta que de vez en cuando le daban "rebotes". "El segundo día la encerró en la habitación y conforme abrió la puerta, le metió un tortazo", describe.

Problemas con las drogas

Según describe Vidal, uno de los bebés, el pequeño fallecido, nació con el síndrome de abstinencia neonatal, un problema muy común en hijos de madres que consumen drogas durante el embarazo. "Entonces vino la asistencia de Servicios Sociales, pero yo no figuraba en ningún papel como padre".

Según fuentes oficiales, Hatixhe no tenía antecedentes policiales, pero perdió durante un tiempo la custodia de los niños por problemas de drogodependencia. Al cabo de una semana visitando a los gemelos y a la madre en el hospital, "un día llegué y ya no estaban allí".

José Carlos Vidal está preocupado porque en el pueblo se comenta que en los últimos días la albanesa iba diciendo por ahí que él la maltrataba. Según explica el padre biológico, Hatixhe llegó incluso a decir que él mismo la había estado metiendo droga en la comida los días anteriores al parto. Él niega esta acusación, y confiesa que ella tenía un problema grave con las drogas, "sobre todo con la cocaína".

La primera publicación del perfil de Facebook de José Carlos es una foto de los niños. En ella se ve a los dos gemelos, con el pelo de color oscuro, caminando por la calle y sonriendo. Abajo, en las respuestas de la publicación, diferentes usuarios le dan el pésame por lo sucedido. Son fotos que el padre biológico de los bebés descargaba del perfil de la madre, antes de que ella las borrase. "Así por lo menos tengo un recuerdo de ellos, aunque no pueda verlos", explica.

Imagen del parque en Bigastro, donde jugaban los pequeños.

Ahora, el joven de La Campaneta está luchando por conseguir la custodia del gemelo sobreviviente, que también presentaba diversos hematomas, supuestamente causados por los malos tratos continuados ejercidos por la madre. "Lo único que quiero es que se haga justicia, y si puede ser que ella no salga nunca de ahí. Conmigo habrían estado mejor", concluye emocionado.

"Una muerte violenta"

El pasado 11 de junio, Hatixhe hizo una llamada a Emergencias alertando de que uno de sus hijos estaba inconsciente tras haberse golpeado en la cabeza mientras jugaba. Cuando llegaron los servicios sanitarios poco se podía hacer por el pequeño, 20 minutos después de llegar allí lo dieron por muerto.

Sin embargo, la versión de la madre no cuadraba con las heridas, marcas y hematomas que presentaba el bebé por todo el cuerpo. Algunas incluso eran de fechas diferentes. Pero las peores sospechas llegaron cuando vieron el aspecto que presentaba el otro niño, el gemelo superviviente, también presentaba hematomas.

La madre acusada de matar a su hijo de dos años en el momento de la detención.

El testimonio de la hermana menor será fundamental para esclarecer los hechos porque según han publicado diferentes medios, la niña contó a la policía que el día antes la madre había intentado estrangular al mismo niño con una toalla.

El pasado lunes, la Guardia Civil procedió a su detención. Dos días después fue puesta a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Orihuela. Allí la titular del Juzgado de Instrucción 2 de Orihuela ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Se la acusa de un delito de homicidio del menor fallecido, y otro de lesiones al hermano gemelo.

