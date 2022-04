Cerca de 200 estudiantes echan a Ortega Smith y al grupo de extrema derecha Plataforma 711 de la UCM

El ambiente ha sido de máxima tensión. Cerca de 200 manifestantes pertenecientes a colectivos de izquierdas —y autoproclamados antifascistas— han impedido el paso de Javier Ortega Smith, secretario general de Vox, y a 90 personas de la Plataforma 711, un grupo de ultraderecha, y otros colectivos de derechas a una charla desautorizada por la universidad. Todos ellos se encontraban en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y, en medio, varios agentes del Cuerpo Nacional de Policía han estado preparados para cargar contra cualquiera de los grupos si elevaba la violencia a nivel físico. La verbal, ha estado presente.

Si bien es cierto que la Plataforma 711 y los estudiantes de derechas ya se han marchado junto al líder de Vox, no es menos cierto que aún no se sabe si volverán. De ahí que hayan permanecido inmóviles durante un tiempo mayor los estudiantes autodeclarados antifascistas, algunos profesores de la Complutense y los agentes de la Policía Nacional. El ambiente, sin embargo, ya estaba caliente desde al menos un par de horas antes del inicio del acto.

El decanato había suspendido su celebración y, previendo los altercados, cerró las puertas de la Facultad. Aun conociendo esto, los organizadores y Javier Ortega Smith, diputado de Vox, se propusieron entrar dentro del alma mater para llevar a cabo la charla.

Por su parte, cerca de 200 manifestantes pertenecientes a colectivos de izquierdas y contrarios a la celebración del acto se concentraron a las puertas de la Facultad de Sociología para impedir la entrada de Ortega Smith y de los organizadores. Mientras esperaban la llegada de uno de los líderes de Vox, se reunieron en asamblea, en la cual decidieron expulsar a la prensa. En los momentos anteriores al inicio del acto, solo había dos periodistas, entre ellos, el de EL ESPAÑOL, quien llegó a un acuerdo con los activistas para poder desarrollar su trabajo. La asamblea también resolvió plantar cara a los integrantes del grupo organizador de la presentación y al propio Ortega Smith.

Poco después, 16 furgonetas de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional hicieron acto de presencia en el lugar, con la expectativa que de que se produjeran disturbios. Al mismo tiempo, agentes de paisano peinaron toda la zona con vehículos dotados de grandes antenas. A las cinco de la tarde, según habían adelantado, integrantes del colectivo 711 comenzaron a reunirse a las puertas del supermercado Aldi de Pozuelo de Alarcón, cercano a la Facultad. Junto a ellos, había miembros del sindicato de Vox, Solidaridad.

La polémica celebración del acto comenzó a gestarse el pasado miércoles 30 de marzo, a iniciativa del grupo ultraderechista 711. Este anunció en su recién creada cuenta de Twitter la convocatoria de la charla en la Facultad de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

El objetivo de la convocatoria era presentar las ideas y el proyecto del grupo en una de las aulas del centro público. El problema vino cuando se supo que la ponencia iba a estar protagonizada por uno de los políticos estrella de la ultraderecha española: Javier Ortega Smith.

Según las redes sociales del diputado de Vox, asistiría al acto de presentación del grupo a las seis de la tarde. En la cuenta de Twitter de 711, aseguraban que contaban con el apadrinamiento de este político, quién conduciría el coloquio de los asistentes.

Nada más anunciarse que Smith protagonizaría el acto y que se realizaría en un aula de una universidad pública, las redes sociales se incendiaron y diferentes grupos y colectivos de izquierda de la propia UCM empezaron a sacar comunicados y a pedir al decanato del centro que prohibiera el acto.

La presión obtuvo resultado. Finalmente, el jueves 31 de marzo, el decanato de la Facultad de Sociología y Ciencias Políticas publicó un comunicado aclarando los hechos y asegurando que el acto sería suspendido.

Según este mismo comunicado, la universidad no tenía constancia de la existencia de este grupo, pues la petición del aula para la "bacanal neonazi" -en palabras de quienes se oponían- no la había realizado la plataforma, sino un profesor de la propia Facultad, Rubén Herrero de Castro.

Según este mismo comunicado, la universidad no tenía constancia de la existencia de este grupo, pues la petición del aula para la “bacanal neonazi” -en palabras de quienes se oponían- no la había realizado la plataforma, sino un profesor de la propia Facultad, Rubén Herrero de Castro.

De hecho, el decanato aseguraba también que la solicitud había sido "engañosa", pues no habían aclarado en los escritos correspondientes el objeto de la charla. Todos estos motivos, según el comunicado, eran suficientes para desconvocar el acto "dada la naturaleza del grupo Plataforma 711", cuya existencia tildaron de "preocupante", según aseguraron, en referencia a la ideología ultraderechista y cercana a la Teoría del Gran Reemplazo, propia del nazismo.

El mismo 31 de marzo, poco después de que la Facultad publicara el comunicado, Ortega Smith lanzó más leña al fuego en su cuenta de Twitter asegurando que, independientemente de la prohibición del acto, asistiría al centro a las cinco de la tarde para presentar al grupo, aunque fuese en la misa puerta.

Según información que el colectivo neonazi publicó en sus redes sociales, sus miembros estarían desde la cinco de la tarde en los alrededores del centro. También aseguraron que tomaron medidas judiciales contra el decanato por la prohibición del acto.

Este grupo, que es de reciente creación y, según la Facultad de Sociología “no tiene ninguna vinculación con el centro”, se erige como un supuesto colectivo universitario que busca “recuperar la universidad de la extrema izquierda”.

Aunque la presencia del líder de Vox ha acaparado una gran atención, no es el primer acto que 711 realiza. Por ejemplo, han dado charlas alertando de “los graves peligros del feminismo”. En declaraciones exclusivas para EL ESPAÑOL, una estudiante de Sociología de la UCM que siguió de cerca una de estas conferencias, aseguró que “hablaron de que había que continuar con la especie y que el feminismo no lo permitía. Dijeron, aunque no directamente, que la mujer tenía que seguir cuidando de las familias porque era lo natural". "Eso es de nazis", añadió.

En más comunicaciones publicadas por 711, sus integrantes han asegurado que "nos gobiernan los mismos que en el año 711", en referencia al año de la conquista de la Península Ibérica por los musulmanes. Según ellos, España se encuentra "en el mismo camino". "Tenemos que iniciar una Reconquista cultural", añadían.

Estas hipótesis neonazis se encuentran dentro del ideario de la Teoría del Gran Reemplazo, una doctrina que asegura que Europa está siendo conquistada por hombres y mujeres de "etnia negra" que pretenden quedarse con Occidente. El máximo exponente de este ideal es el político de ultraderecha Éric Zemmour, un polémico escritor y presentador francés que pretende presentarse a las elecciones presidenciales al Elíseo.

