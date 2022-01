El fatal puñetazo asesino de un ladrón a José Castillo, el exconcejal que hacía de DJ en Granada

Noticias relacionadas Muere el exconcejal de Granada José Miguel Castillo tras un atraco en el centro de la ciudad

La noticia de la repentina muerte de José Miguel Castillo ha dejado consternada a la ciudad de Granada. A sus 75 años, un robo en la calle, cerca de donde vivía, acabó con su vida, toda ella dedicada en cuerpo y alma a la ciudad que lo vio nacer.

En lo que apunta a un robo de manual, este domingo Castillo andaba por la calle Frailes, en el centro de la ciudad. Iba con las manos en los bolsillos, intentando esquivar el frío que hace a las 8 de la mañana en la capital granadina. José Miguel iba solo, ya que no tiene familia directa.

Un hombre le propinó un fuerte golpe que le hizo caer desplomado sobre el suelo. Hasta un minuto estuvo registrando al que fuera concejal del ayuntamiento durante 12 años en busca de objetos de valor. “Me han dicho que hasta cinco personas pasaron cerca y no le socorrieron”, se lamenta una fuente consultada.

Siempre con una sonrisa, siempre haciendo bromas, Granada ha perdido a quien “más sabía de sus tradiciones y su protocolo, al hombre con la mejor biblioteca de la ciudad”, en palabras de su amigo y también ex líder del PP en la ciudad, Sebastián Pérez.

Concejal del PCE

Castillo llegó al consistorio en 1979, durante la primera legislatura democrática y bajo las siglas del PCE, donde militó durante el franquismo. Más tarde se presentaría como independiente del PSOE para acabar finalmente militando en el socialismo.

Como concejal de cultura se encargó de retomar todas las tradiciones, protocolos y ceremonias de la ciudad. Como dato curioso, convirtio el día de la Toma de Granada, que se celebra el 2 de enero, en festivo. Ese día genera mucho alboroto en la capital. Detractores y defensores se enfrentan cada año enfrente del Ayuntamiento. Paradójicamente, el bando con el que Castillo llegó a la política se manifiesta en contra de su celebración.

Pero la forma de entender la capital nazarí de Castillo superaba las ideologías. “Una cosa que hacía mucho, y como los angeles, era darle mucha teatralidad a todo y quitarle carga política”, explica el propio Sebastián Pérez, con quien habló por teléfono el pasado jueves.

A Castillo le preocupaba todo lo que le rodeaba. Lo último, la inminente guerra que puede saltar por los aires en la frontera de Ucrania con Rusia. En los últimos años, claro, la pandemia de la Covid-19. “Era una persona con miles de inquietudes”, recuerda Pérez.

Tanto era así, que antes de la llegada del coronavirus pinchaba música de madrugada en la Industrial Copera, una discoteca fuera de la ciudad. “A mí me invitó muchas veces, pero nunca fui porque la música alta me molesta y me acuesto pronto”, confiesa Pérez mientras se ríe. Ahora, admite, se arrepiente de no haberse hecho una foto con su amigo en la sala de música.

Granada, referencia cultural

“Era un tipo singular, entrañable”, lo describe quien fuese alcalde granadino en los años 90, Jesús Quero. La carrera de Castillo como concejal de cultura coincidió con la eclosión de Granada como referente en este ámbito. Son los años en los que aparecen escritores como Luis García Montero o Antonio Muñoz Molina, o grupos de música como los 091.

Desde que dejó el consistorio y hasta que se jubiló, se dedicó a su profesión de enseñanza. Su formación como ingeniero técnico le llevó a dar clases en la Escuela de Arte y Oficios.

De todos los honores y reconocimientos de la ciudad hay uno que todavía no se ha estrenado: el de concejal honorario. Castillo había comentado en alguna ocasión a sus amigos cercanos que a él le haría mucha ilusión recibirlo. Como un broche a su pasión por la ciudad nazarí. “Te lo contaba con mucho entusiasmo, como un niño con una bosa de caramelos”.

En 2008 se intentó. Su amigo Pérez lo propuso dentro de una comisión que él mismo presidía, pero no pudo ser. Ahora sí que será nombrado. Ocurrirá el próximo viernes 28 de enero en una convocatoría extraordinaria la comisión de Honores y Distinciones.

Investigación y vídeo

Ahora la Policía investiga el vídeo de una pequeña cámara situada en la calle para identificar al agresor. De momento no hay detenidos y la investigación sigue activa para identificar y arrestar al o los responsables, que serán además acusados de un posible delito de homicidio imprudente.

Imagen del vídeo que investiga la Policía.

El alcalde de Granada, Francisco Cuenca (PSOE), ha trasladado su pésame a la familia y en un mensaje de Twitter ha destacado que fue un "hombre clave" en los primeros pasos de la vida democrática de la ciudad.

El portavoz popular, César Díaz, ha mostrado el pesar del PP por el trágico fallecimiento del exconcejal y ha recordado que la víctima mostró una gran sensibilidad por las costumbres y tradiciones de Granada y "logró ensalzarlas al máximo y darle la mayor importancia".

Tras trascender la muerte del exconcejal, el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha expresado en Twitter su consternación por el suceso, como también ha hecho el secretario de los socialistas de la provincia de Granada y presidente de la Diputación, José Entrena (PSOE).

Entrena ha definido a Castillo Higueras como un referente cultural de la primera etapa de la democracia y ha trasladado el pésame a familiares y allegados.

