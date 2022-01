En el piso de León XIII que el padre de Marta del Castillo ofrece a Carcaño si dice dónde está el cadáver

Eran las 17.30 horas del 24 de enero de 2009. Marta, de 17 años, salía de casa para ir a ver a Miguel Carcaño, para hablar con él de unos asuntos pendientes entre ambos. Ella nunca más regresaría y las incógnitas comenzarían a aflorar. No se ha vuelto a saber dónde está Marta del Castillo, qué pasó en aquel piso de León XIII aquella noche. Tal es la confusión que, sobre la mesa, hay hasta dos verdades jurídicas diferentes y siete versiones distintas del autor confeso.

La madre de Marta tiene escrito todo lo que pasó aquel día. No quiere olvidarlo; quiere acordarse siempre de lo que pasó en aquella fecha. Este lunes se cumplen 13 años de la desaparición de su hija, a la que aún se busca, y por la que recientemente se ha estrenado un documental '¿Dónde está Marta?'.

La familia Del Castillo no puede responder esa pregunta, pero, por mucho tiempo que pase, no cesan en el intento de encontrarla. El último intento para saber dónde está ha sido comprar el piso en el que Carcaño mató a la menor, de 17 años por entonces. Antonio del Castillo se hizo con él para ofrecérselo al asesino cuando éste saliera de la cárcel. Eso sí, a cambio de la ubicación del cadáver.

Es lo último que se ha conocido sobre el caso. Este último año el proceso ha dado un vuelco. El Juzgado de Instrucción número cuatro, en el marco de la pieza correspondiente a la búsqueda del cadáver de Marta del Castillo, ordenó el pasado mes de abril nuevas actuaciones en torno al teléfono móvil de Carcaño.

Se pretende obtener información acerca de los datos crudos de dicho teléfono y de los terminales telefónicos de la víctima, de 'El Cuco' y de otras personas otrora incluidas en la investigación, al objeto de elaborar un informe pericial.

Todavía queda mucho por dilucidar en sede judicial en este caso, para el que ya hay dos sentencias diferentes. Ahora hay otras dos causas abiertas. En los meses de mayo y junio, se juzgará a 'El Cuco' y a su madre por un delito de falso testimonio en el juicio contra Carcaño, en el que actuaban como testigos. La fiscalía reclama 8 meses de cárcel y multas de 1.500 euros para cada uno de ellos; la familia de Marta pretende una pena de dos años y 1.800 euros. También se está a la espera de que se clonen los teléfonos de Miguel y Marta para tratar de geolocalizarlos en la noche del 24 de enero de 2009.

Hace 13 años

Las incongruencias aparecieron desde los primeros instantes del caso. A las 23.45 horas de aquella noche, Eva llama a Samuel, amigo de su hija y de Carcaño. Éste le dice que no sabe nada de Marta, que Miguel la ha dejado en su casa a las 00 horas. Era imposible, sobre todo porque la llamada se estaba produciendo 15 minutos antes de esa hora.

Familiares y amigos de Marta comienzan a buscarla por toda Sevilla. Antonio del Castillo acude en busca de su hija a la casa de León XIII, pero no obtiene resultados. Aquella noche, ante la policía, se interpone una primera denuncia que luego será ampliada en varias ocasiones.

Era la madrugada del 25 de enero. La policía no comenzó a investigar el caso hasta que no han pasado casi 20 horas de la desaparición de la menor.

Nada se sabía de Marta. Los días pasaban e incluso, ante las cámaras de televisión, algunos de sus amigos pedían su vuelta a casa si había hecho "una chiquillada". Esa icónica imagen es la de Samuel Benítez.

Fue el 14 de febrero cuando Miguel Carcaño confesó la autoría del crimen. Era detenido junto a Samuel Benítez, quien presuntamente le había ayudado a deshacerse del cadáver. Era la primera versión de un autor confeso que ha cambiado sus declaración en múltiples ocasiones.

El 17 de marzo, un mes después, Carcaño implicaba en la muerte de Marta a Francisco Javier García, 'El Cuco', por entonces menor de edad. Dijo que habían intentado abusar de ella, que le habían amenazado con una navaja y que posteriormente le habían dado con un cenicero. Las reconstrucciones apenas se sostenían.

Las investigaciones inmiscuían en el caso a la por entonces al hermano de Carcaño, Francisco Javier Delgado, y a la novia de éste, María García. Los dos últimos estuvieron la noche en la que murió Marta en el piso de León XIII.

Hubo dos juicios. Uno para el menor de edad y otro para los mayores de edad. 'El Cuco' fue condenado por encubrimiento a dos años y once meses de internamiento en un centro de menores. Miguel Carcaño fue condenado, por su parte, como único autor de los hechos acaecidos aquella noche.

'El Cuco'

Tras cumplir condena en un centro de menores, 'El Cuco' ha vivido en Francia. 13 años después de lo ocurrido, García aún tiene causas pendientes con la justicia por este caso. Lo hará por haber mentido durante el juicio en el que se condenó únicamente a Miguel Carcaño, en el que se le citó como testigo.

El 25 de octubre de 2011, "de acuerdo con el plan urdido", 'El Cuco' declaró como testigo en el juicio en la Audiencia de Sevilla. Manifestó que no había estado en el piso de León XIII y que "había estado con varios amigos, en franjas horarias distintas a las reales".

No obstante, el magistrado piensa que las pruebas habían evidenciado que 'El Cuco' sí estuvo en el domicilio de Carcaño y de su hermano, situado en la calle León XIII de Sevilla, durante la tarde del 24 de enero de 2009.

De hecho, EL ESPAÑOL ya publicó un reportaje con unas grabaciones —obtenidas por un infiltrado— en las que García exponía todo lo contrario a lo dicho en el juicio: "Miguel y su hermano se llevaron a Marta, yo ayudé a limpiar".

Miguel Carcaño

El que participará en este juicio será Miguel Carcaño, que deberá declarar como testigo. El Juzgado de lo Penal número siete de Sevilla ordenó su comparecencia en la vista contra Francisco Javier García, el 'Cuco', y su madre Rosalía García.

El asesino confeso continúa en prisión, en la cárcel de Herrera de la Mancha, y hasta en siete ocasiones ha cambiado su declaración. En la última, inculpa a través de cuatro folios, sin ambagajes, a su hermano Francisco Javier Delgado como autor del crimen.

13 años han pasado desde que fuese ingresado en prisión. Han sido muchas las ocasiones en las que ha cambiado de versión de los hechos, pero también han ocurrido cosas diferentes en el módulo de respeto.

Miguel Carcaño intentó quitarse la vida. Un compañero de prisión ha recordado en alguna ocasión que el sevillano estaba morado cuando le rescataron.

Cuenta la hemeroteca que no suele relacionarse: no recibe visitas y no llama por teléfono. Sólo se relaciona en algunos talleres en los que se le ha visto junto a otros presos muy conocidos en España, como es el casó de José Bretón o Sergio Morate.

Su condena finalizará en 2030. Por el momento, no ha podido disfrutar de ningún permiso, aunque los ha solicitado.

Una de las últimas cartas que ha recibido Carcaño en prisión es la de Antonio del Castillo. El padre de Marta le había ofrecido un regalo para cuando saliera de la cárcel: el piso de León XIII donde ocurrió todo. Para ello, tendría que confesar lo ocurrido, según adelantó ABC.

En su última versión, Carcaño acusaba a su hermano de ser realmente el asesino de Marta del Castillo. La justicia en ningún momento ha logrado inculpar a Francisco Javier Delgado como autor de ningún ilicito penal relacionado con el caso, aunque tanto 'El Cuco' como Miguel dijeron que estuvo en el piso de León XIII aquella noche.

Asimismo, en los últimos tiempos se ha conocido que ambos discutieron por una hipoteca aquel fatídico 24 de enero en aquella casa. En este periódico, Francisco Javier Delgado lo negó: "No maté a Marta por una hipoteca en un arranque de locura".

La familia de Marta

Siguen peleando por encontrarla. La familia de Marta no se da por vencida y tanto Eva como Antonio ya han dicho en más de una ocasión que agotarán todas las vías posibles para dar con el cuerpo de su hija.

Antonio ha llegado a declarar que su hartazgo en sus últimas comparecencias. "No tener el cuerpo de mi hija es un calvario para nosotros. Mientras esté dentro de la ley, haré lo que haga falta”, expuso en ABC. A partir de ahí le advirtió al periodista "tampoco le digo que algún día no me salga, como persona no le puedo asegurar que un día no me salte las reglas del juego".

No conocer la realidad de lo ocurrido sigue martirizando 13 años después a una familia que merece descansar. "Yo he seguido siempre todas las reglas del juego y cada día me pregunto en qué país estoy, que no ha sido capaz de descubrir la verdad", señalaba.

En un párrafo se puede resumir la indignación de la familia. Antonio del Castillo aseguraba: "Yo me tengo que fiar de lo que dice quién, ¿el que está en la cárcel, el juez, las dos sentencias distintas que hay?, ¿eso me lo tengo que comer por cojones? ¡Pues yo no me lo voy a comer por cojones porque ni el que está en la cárcel ni dos jueces distintos me digan lo que a ellos les salga de los cojones!".

