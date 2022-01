La agente Souto, la heroína que salvó de las llamas a decenas de ancianos del incendio de Moncada

La agente Souto tiene 33 años y lleva dos años como guardia. Desde este miércoles, es una de las heroínas que salvó de las llamas a decenas de ancianos del trágico incendio de la residencia de Moncada, un municipio de la huerta de Valencia, en el que fallecieron seis usuarios y otros 17 resultaron heridos de distinta consideración.

"Cuando llegamos había bastante humo y visibilidad reducida porque una de las zonas del edificio se había quedado sin red eléctrica. El hecho de que no hubiera luz dificultó más las labores de rescate", relata.

Tras una primera valoración, "entramos y lo primero que hicimos fue tranquilizarlos, les preguntábamos sus nombres y les decíamos que íbamos a darles un paseo, que confiaran en nosotros porque éramos la Guardia Civil. La respuesta fue increíble, mostraron una gran increíble y todos colaboraron".

La agente Souto ha atendido este jueves por la mañana a EL ESPAÑOL tras participar en un operativo de rescate que salvó de las llamas a decenas de ancianos. La coordinación entre los cuerpos de seguridad, emergencias y trabajadores del centro fue "ejemplar" y en poco minutos se organizó una cadena humana para rescatar al mayor número de ancianos.

El capitán de Sagunto junto a la agente que salvó la vida de decenas de ancianos.

La titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Moncada ha asumido el caso y el grupo de expertos en incendios del Instituto Armado ha concluido, tras un primer análisis, que una anomalía eléctrica en una regleta causó el incendio, descartando que el fuego se originara por un cortocircuito en una de las bombonas de oxígeno. La investigación determinará si se trata de un accidente inevitable o si pudo existir algún tipo de negligencia.

"No pensé en mí"

Coromoto Souto, así es el nombre completo de la agente, es de Galicia y cumple su segundo destino como Guardia Civil en el cuartel de Tavernes Blanques, un municipio próximo al lugar donde ocurrieron los hechos.

"Recibimos el aviso de nuestra central operativa de que había un incendio en una residencia de ancianos y que necesitaban efectivos lo más pronto posible porque era precisa la evacuación", explica la guardia civil.

Había mucho humo y el incendio iba a más, "había que tomar una decisión rápida y dijimos vamos a entrar a desalojar para sacar al mayor número de personas posible. Era gente con movilidad reducida o que directamente no podía moverse y, obviamente, el rescate requería una mayor implicación".

La agente Souto nunca se había encontrado con un servicio así y sacó ancianos de la residencia como pudo. En sillas de ruedas o en sus propios brazos porque no podían perder ni un segundo de tiempo. "Demostraron mucha entereza pese a lo que estaban pasando, eran los que más colaboraban con diferencia".

"Por supuesto que lo volvería a hacer. No pensé en mí, cuando te encuentras con una situación de este calibre, solo piensas que tienes que llegar allí y hacerlo. No piensas en nada más, no te da tiempo. Podría haber salido mal, pero por suerte salió bien y salvamos a muchísimas víctimas", recuerda emocionada.

"Solo pensaba, hay que sacarlos a todos", insiste mientras gestiona el impacto emocional que supone participar en un rescate de esta magnitud. "He estado hablando con muchísimos compañeros y todos, entre unos y otros, nos hemos estado dando felicitaciones y apoyo. La coordinación ha sido espectacular, ha funcionado muy bien", defiende la agente.

"El momento más emotivo fue cuando vimos la entereza y fortaleza que demostraron los abuelitos. Les decíamos, véngase conmigo y no lo dudaron ni un segundo. Me impactó mucho, no lo olvidaré", añade.

La investigación sigue su curso

El capitán de la Guardia Civil de la compañía de Sagunto, Tomás Martínez, ha confirmado este jueves que el origen del fuego se encuentra en una anomalía eléctrica en una regleta, "si bien la causa todavía está bajo investigación". Cuando el equipo de incendios de la Guardia Civil acabe su informe, se entregará al juzgado.

Bomberos de Valencia tras el rescate.

Mientras, las diez personas ingresadas en diferentes hospitales de Valencia tras el incendio permanecen en los centros sin novedades significativas, según ha informado la Conselleria de Sanidad.

En total, ingresaron en distintos centros 15 heridos, cinco de los cuales recibieron el miércoles el alta médica.

De los 10 ingresados, tres permanecen en el Hospital General de Valencia, una en el Doctor Peset, otras en el Arnau, dos en el Clínico que las han derivado a la Malvarrosa, otra dos en La Fe y una en Manises.

De los residentes fallecidos, cinco murieron en el interior de la residencia mientras que la sexta víctima mortal lo hizo en el centro hospitalario en la que fue evacuada. Además, hubo otras dos atenciones en el lugar del siniestro.

Sigue los temas que te interesan