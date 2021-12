Sergio, Marcos y Myriam, cocineros que han hecho a Juanma Castaño ganar MasterChef con Miki Nadal

La sexta edición de MasterChef Celebrity ha sido única por dos razones. La primera, que ha sido la primera ocasión en que los dos finalistas son hombres. Y la segunda, que por primera vez hay dos ganadores. Tanto Miki Nadal como Juanma Castaño se proclamaron este lunes campeones de la sexta edición del programa. Pero en este camino ninguno de los dos ha estado solo. Ambos se han apoyado en cocineros reconocicos: Sergio, Marcos y Myriam en el caso del periodista deportivo y Dabiz Muñoz en el caso de Miki Nadal. Como, por otra parte, Bárbara, cocinera de Alcampo, ayudó a Belén a llegar a la final.

No era la primera vez que el popular programa de cocinitas invitaba a Juanma Castaño a participar. Ya le habían llamado en ocasiones anteriores y el célebre locutor de radio —una de las voces más autorizadas en el periodismo deportivo español— no quiso participar. Le daba apuro, según cuenta su amigo el chef Marcos Morán.

Fue precisamente Marcos quien más le empujó a participar. “Cuando le llamaron por primera vez, él dudaba y yo era el que le animaba”, afirma el chef de Casa Gerardo (Gijón) en llamada telefónica con EL ESPAÑOL. “El programa es genial, a nadie le ha perjudicado. Juanma es un tipo de radio y era cambiar su zona de confort por completo”. Y finalmente, se alinearon los astros.

Primer asalto

La gala final arrancó este lunes en La 1 de Televisión Española a las 22:15 horas. Cuatro finalistas se jugaban el oro: Belén López, David Bustamante, Juanma Castaño y Miki Nadal. Los cuatro tuvieron que replicar el plato preparado por el chef invitado, en esta ocasión, Jesús Sánchez, jefe de cocinas de el Cenador de Amós y poseedor de tres estrellas Michelín.

Fue ahí donde Bustamente y López empezaron a sufrir graves apuros. El cantante presenta algo comestible pero que poco tiene que ver con lo exigido. Ella, en cambio, ni eso. Por el contrario, Nadal y Castaño salen totalmente airosos de este envite. Especialmente, el locutor.

Juanma Castaño y Miki Nadal, con sus trofeos. MasterChef

"Has hecho un magnífico trabajo", resaltó Jordi Cruz sobre el preparado de Castaño. "Es increíble cómo has escuchado, cómo te has concentrado... Estabas aislado y ha sido una maravilla verte trabajar", aprecia Samantha Vallejo-Nágera. "Estoy sorprendido. Has trabajado muy bien", sentencia Pepe Rodríguez. Castaño se llevaba la primera chaquetilla de la noche y el pase a la final.

En el siguiente reto, la chaquetilla fue para Miki Nadal. En esa prueba, los tres aspirantes restantes tuvieron que cocinar dos platos cada uno para una docena de comensales. Nadal presenta una cigala al cava y mantequilla tostada y un cremoso de chocovado con fresas, dos platos que conquistan el paladar del jurado y le valen el pase a la final. Bustamante y López se quedan fuera.

Myriam, tienes que enseñarme

Cuando Juanma Castaño finalmente accedió a participar en el programa, lo primero que hizo fue recurrir a su Gijón natal. Concretamente, llamó al citado Marcos Morán —que posee una estrella Michelín— y a su amiga Myriam Álvarez que, en cambio, no ejerce en la cocina de forma profesional.

“Yo soy muy aficionada a la cocina, de toda la vida, y él me dijo: ‘Oye, Myriam, que me surgió esto. Tienes que enseñarme’. Yo le dije que vale, que todo lo que estuviese en mi mano, no había ningún problema”, asegura la cocinera, que publica recetas en su cuenta de Instagram como afición.

Myriam Álvarez, cocinera no profesional y amiga íntima de Juanma Castaño. Cedida

“Se vino a casa y pasamos un buen rato, cocinando cosas básicas. Cuando tenía dudas me llamaba y me preguntaba. Todo lo que habíamos aprendido aquí lo practicaba él en casa. Le hacía la comida a sus padres”. Myriam asegura que Castaño es un alumno “genial y muy trabajador”.

Esa misma opinión la comparte Marcos: “Él no cocinaba mucho, pero yo sé que es muy currante, que es la clave”. Hay que tener en cuenta que Castaño no dejó de presentar ni un día El Partidazo en COPE mientras se grababa MasterChef. “Él grababa de 7 a 9 de la tarde los lunes, miércoles y viernes. Y de domingo a jueves tiene El Partidazo, que también hay que prepararlos. No sabemos de dónde sacó el tiempo”, asegura Marcos.

Además de su capacidad de trabajo, Castaño contaba con otra virtud para ser un buen chef. “Juanma es un gran gourmet, siempre le ha gustado la gastronomía. Tiene gusto. Come casi de todo. El pepino es una de las cosas que odia profundamente. No lo puede ni ver. Ni en el gintonic y en la cocina”, afirma Marcos, que en todo momento le animó a no centrarse tanto en la competición como en lo que le iba a aportar para la vida: “Esto te lo tienes que tomar como un aprendizaje personal. Tienes que salir de ahí cocinando en casa de puta madre”.

Una vez en Madrid, Juanma se apoyó en su amigo Sergio Pérez, chef con tres estrellas Michelín y dueño del restaurante Arita. Pérez no ha podido atender a este periódico para este reportaje.

La gran final

00:47 horas en La 1. Comienza el duelo final entre Miki Nadal y Juanma Castaño por proclamarse campeones de MasterChef Celebrity. Ambos cuentan con 120 minutos para preparar un menú completo, es decir, primero, segundo y postre. Pasado el tiempo, este es el resultado.

Menú de Miki Nadal

-Primero: Los espaguetis de la resaca

-Segundo: Anguila imperial de Aragón

-Postre: Leche con galletas

Menú de Juanma Castaño

-Primero: Cena de Navidad

-Segundo: La matanza

-Postre: Juanmanzana a la sidra

Ambos aspirantes conquistan los exigentes paladares del jurado con sus creaciones y, finalmente, a las 1:55 horas llega el veredicto: los dos son ganadores. Tras un momento de confusión, por lo extraño del anuncio, los finalistas se funden en un caluroso abrazo. Cae confeti del techo, brillan las luces, suena música épica. Este año hay dos ganadores.

“El menú de los dos en la final era un menú digno de cualquier restaurante con estrella Michelín”, opina Marcos Morán. “Se lo curraron los dos mucho. Se notó. Fue justo el empate. Fueron dos estilos distintos, quizás un poco más moderno el de Miki y ligeramente más clásico el de Juanma. Pero Juanma dio un plus el el punto técnico. Hizo tres platos impecables técnicamente”.

“El primero, con un punto de cocción del marisco increíble. El segundo, como bien explicaba Jordi Cruz, es un concepto muy gastronómico de intentar conseguir un plato redondo con muy pocos elementos. Con tres cositas hizo un plato riquísimo. El último, era de una dificultad extrema. Probablemente, ha hecho el postre más potente que se ha hecho en MasterChef”.

Si hoy Castaño cuenta con MasterChef en su palmarés es, sin duda, gracias a los tres amigos que le han apoyado en esta aventura. Marcos asegura que era el locutor quien llevaba la iniciativa y quien elegía qué preparar y qué no. “Todas las ideas parten de él. Nosotros lo que hacemos es guiar”. Y así ganó.

