El día que le hice caso a Iniesta: el curso que te enseña a invertir en criptomonedas por 10 €

—David, quiero hacer un curso para invertir en criptomonedas. A ver si me convierto en un experto tan fácilmente como dicen y me hago rico. Si saco algo, vamos a medias.

Más o menos, así le dije a mi jefe que quería hacer este reportaje. Desde fuera, la fiebre por las criptomonedas parece extendida, pero ¿cómo es por dentro?

Una excompañera de clase, la más lista del lugar, había publicado días atrás un llamamiento para captar inversores en dinero desregulado. Al poco, detenían en Letonia a un joven que utilizaba el Wifi de los hoteles de la Costa del Sol para estafar criptomonedas y saltaban las alarmas: ¿es fácil este mundo o es fácil caer estafado? ¿Qué hay de mito y qué de realidad? ¿Se puede entrar y ganar con facilidad?

A todo ello se sumó Andrés Iniesta. El futbolista tímido, el autor del gol del Mundial que ganó España, el hombre que cae bien a culés y merengues, a sevillistas y béticos, a gente del PP y del PSOE y, por último y no menos importante, una de las fortunas más grandes del deporte español, después de Nadal y Alonso.

Iniesta anunciaba a través de su Twitter esta semana que se estaba iniciando en el mundo de las criptomonedas. Lo vi claro: si lo dice Andrés, mentira no es. ¿Iniesta te va a recomendar algo malo a ti?, pensé rápidamente. Binance para todos.

Las criptomonedas están al alza. A nuestro alrededor, son muchas las personas que se están inmiscuyendo en los mundos de las monedas descentralizadas. Desde algún familiar, a algún amigo o incluso uno mismo.

Desde la creación del Bitcoin, allá por el 2008, son muchos los que han apostado por las distintas monedas virtuales, un dinero desregulado, sin el control de bancos centrales ni estados, lo que atrae a muchos.

Por lo general, existen muchos cursos gratuitos para comenzar a invertir. En Youtube son fáciles de ver: te incitan a invertir tu dinero, hay iconos muy visuales con fuego y billetes y las imágenes fijadas suelen tener el símbolo del Bitcoin, una moneda dorada brillante con el símbolo del dólar.

Pero también hay crusos de pago para los que se inician. EL ESPAÑOL ha realizado uno de estos cursos rápidos para saber si son tan eficaces como dicen sus títulos. En este caso, hemos pagado 9,99 euros por un curso que nos decían que valía 99,99 euros en Udemy. Gracias por la oferta, Black Friday.

El título: Invertir en criptomonedas para principiantes. En la descripción de este curso, el primer párrafo reza: "Es impresionante como aún existe pobreza teniendo a las #criptomonedas al alcance de todos. Estamos en la era de la democratización del dinero, las desigualdades económicas tienes sus días contados, solo depende de ti para subirte al tren de la evolución del dinero".

Nada puede salir mal.

Lo más básico

Antes de este curso de pago había visto algunos otros en Youtube. "No muchos se atreven a crear este contenido", llega a decir el profesor Ludwig, quien nos imparte el curso, en el inicio de los vídeos. Y menos mal, porque lo cierto es que muy pocos son buenos oradores.

Avatar del profesor que imparte el curso.

Las primeras sesiones se basan en un glosario de términos que iremos usando conforme nos vayamos internando en la compraventa de criptomonedas. Dinero centralizado vs. descentralizado; criptomoneda; qué es un activo; qué es la rentabilidad; qué es la utilidad; qué son las acciones; qué es el dinero FIAT; el Hash; el Blockchain; qué son los Bitcoin; los altcoin; los stablecoin; los token; la minería cripto; las plataformas exchange; las wallet; NFT...

Durante el curso nos explican todos y cada uno de los términos. De forma poco fluida, pero eficaz.

Son bastantes los términos económicos que hay que manejar antes de entrar a invertir en criptomonedas. Conocer bien el mundillo es fundamental, como en cualquier apuesta inversora. Al final, las criptomonedas se rigen en último término por la ley de la oferta y la demanda y funcionan como el resto de mercados financieros, aunque sin regulación alguna.

Si a usted no le suena alguno de los nombres mencionados anteriormente, mi recomendación es que no tenga en mente invertir en Bitcoins hasta pasado un tiempo. Por favor, si van a invertir (y no sólo en criptomonedas), háganlo con mucha calma y con fondos suficientes, porque aquí no sólo se gana dinero. Por mucho que haya visto u oído, aquí se pierde dinero también.

Lo reflejamos en este reportaje porque, durante la búsqueda, hemos encontrado algunos reclamos que venden este sistema como una manera fácil de ganar dinero. Y no lo es. "Aprende el funcionamiento de las Criptomonedas, genera ganancias y retira tus fondos a tu banco local", llega a decir el curso pagado. Puede que sí, pero puede que no.

Dentro de los anuncios vistos, uno de los menos agresivos es el de Iniesta. El exfutbolista del FC Barcelona ponía un mensaje en sus redes que decía: "Estoy aprendiendo a cómo empezar con las criptomonedas con BinanceEs".

Estoy aprendiendo cómo empezar con las criptomonedas con @BinanceES #BinanceForAll



I’m learning how to get started with crypto with @binance #BinanceForAll pic.twitter.com/3Km58KrnPG — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) November 24, 2021

Lo cuento tal y como lo han dicen en el curso: Binance es una plataforma 'exchange', la mayor del mundo. Para explicarlo de forma sencilla, es como un banco que te vende divisas. Y es la mejor forma para hacer 'trading', es decir, comprar y vender a corto plazo para obtener rendimientos.

Sin embargo, anunciarla le ha costado a Iniesta un tirón de orejas, además de múltiples críticas. Porque sí, hay personas dispuestas a reñir a Andrés y, en este caso, ha sido la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

"Hola, Andrés, los criptoactivos, al ser productos no regulados, tienen algunos riesgos relevantes. Es recomendable leer el comunicado de CNMV del 9/2/2021 e informarse a fondo antes de invertir en ellos o de recomendar a otros que lo hagan", escribió la comisión.

Hola, @andresiniesta8, los criptoactivos, al ser productos no regulados, tienen algunos riesgos relevantes. Es recomendable leer el comunicado de @CNMV_MEDIOS del 9/2/2021 https://t.co/SWRF73xEJj e informarse a fondo antes de invertir en ellos o de recomendar a otros que lo hagan — CNMV (@CNMV_MEDIOS) November 24, 2021

Advertencias

Cuando nos explican cómo registrarnos en las distintas plataformas, Ludwig nos dice que pongamos su código para recibir bonificaciones. Aquí todo suma.

El profesor Ludwig ya nos decía que no entendía cómo aún existe la pobreza habiendo este tipo de activos en el mercado, al alcance de casi todos. Ante esta visión, está la de la CNMV, mucho más crítica y, probablemente, más formada que la de nuestro profesor.

La comisión advertía en febrero de este año que "su extrema volatilidad, complejidad y falta de transparencia las convierten [a las criptomonedas] en una apuesta de alto riesgo".

Esto no significa un ataque frontal al dinero descentralizado, sino un aviso. La falta de regulación en la Unión Europea hace que los inversores carezcan de la seguridad que les ofrecen otros productos financieros en caso de estafas. Además, agrega que no son productos para pequeños ahorradores.

Aunque la más conocida sea el Bitcoin, se estima que hay más de 7.000 monedas virtuales. De ahí parte el riesgo.

Un agente de la Guardia Civil observando una pantalla de ordenador. EP

El profesor Ludwig lo explica durante el curso. Hay que estar muy atentos y mirar los rankings de capitalización para decidir en qué moneda invertir.

Coinmarketcup es una plataforma para conocer las principales 100 criptomonedas por capitalización de mercado. En ella podemos estimar qué monedas son más fiables para los inversores y cuales menos. Obviamente, la que más capitaliza es Bitcoin.

Ludwig nos habla de Alexatraffic Rank y también de Binance, plataforma que anuncia Iniesta. El objetivo es ponderar si, para nosotros, una moneda virtual es fiable o no. Luego, accederemos a las web de estos proyectos para ver si nos convencen.

El problema: Ludwig nos manda a la web de las propias monedas virtuales para que nos cuenten sobre ellas. Y, efectivamente, como usted bien sabe nadie está obligado a declararse culpable. ¿A dónde irá el dinero que invirtamos en estos proyectos? ¿Podrían ir destinados a mejorar el mundo o podrían ir a parar a manos de narcotraficantes, por ejemplo?

La CNMV también advierte de que "la tecnología de registros distribuidos utilizada para la emisión de las criptomonedas conlleva riesgos específicos. Su custodia no está regulada ni supervisada. La pérdida o robo de las claves privadas puede suponer la pérdida de las criptomonedas, sin posibilidad de recuperarlas".

Eso nos lo ha explicado Ludwig, claro. Nos ha recomendado que nuestra contraseña en la cartera virtual, donde guardamos muchas veces las criptomonedas adquiridas, la apuntemos en papel, en un sitio seguro.

Robos y estafas

No nos llevemos a engaño: los robos y estafas son posibles en todos los sectores. La seguridad plena es imposible alcanzarla. Pero, con el tema de las criptomonedas, las probabilidades aumentan por su nula regulación.

Hodlife, The Unicorn Token. ¿Conoce usted esta criptomoneda? La creó hace seis años un joven veinteañero. Usó nombre y documentación falsa y contrató a un actor español para que le suplantara en los vídeos promocionales. Él era el cerebro de la operación estafadora y esta pasada semana fue detenido en Letonia gracias a una operación de la Guardia Civil.

Se le considera como uno de los mayores criptoestafadores de España. Utilizaba, para no ser rastreado, la conexión Wifi de los hoteles de la Costa del Sol más glamurosos. Cuando los inversores habían depositado su confianza en él, tiró de la manta y se llevó hasta el último activo. Lo cambió por divisas y dejó las carteras de los inversores a cero.

Para llevar a cabo el engaño, hizo que su moneda virtual pareciera fiable. Creó perfiles de Twitter, canal de Telegram e, incluso, una web. Todos los pasos que me había dicho Ludwig que debía comprobar antes de fiarme de las criptomonedas en las que iba a invertir.

El creador de la trama llevaba un alto tren de vida. Tenía, a su vez, una red de ayudantes, según detalló la Benemérita en un comunicado. Habían movido más de 600.000 euros y había más de un millar de afectados.

El final del curso

Lo cierto es que no se bien quién es Ludwig. No le he visto la cara y sólo conozco su voz, si es que es él. Su foto es borrosa y sus perfiles de redes sociales no me aportan seguridad. Cuanto más le oigo explicar, más reticencias tengo hacia él.

Según la descripción en la plataforma donde compré el curso, Ludwig es "Co-fundador de Fintech Banco Estudiantil. Consultor financiero y experto en finanzas descentralizadas (DeFi), profesional en ciencia de datos aplicada al emprendimiento, desarrollador de aplicaciones financieras y diseñador gráfico autodidacta".

También tiene el título de "Ingeniero en finanzas, Máster en Inteligencia de negocios BI". Yo te creo, Ludwig el profesor.

Pero al César lo que es de él. Me ha enseñado a interpretar las gráficas y a saber cómo manejarme en las webs de compraventa de criptomonedas fácilmente. Te dice cómo comprar y vender, así como a preparar todas las operaciones para que los activos se compren y se vendan en las mejores condiciones. Vamos, que no habría posibilidad alguna de perder, más allá de la estafa o de una especie de quiebra.

A modo de resumen, nos ha enseñado los términos, cómo registrarnos en varias plataformas, cómo comprar las criptomonedas, cómo operar fácilmente y cómo retirar el dinero.

Me ha convencido. Programo la máquina para que compre cuando la criptomoneda tenga un valor mínimo y la venda cuando tenga un valor más alto, ganancia asegurada. Tal que así lo explica Ludwig en poco más de tres horas, en las que se olvida de contarte ciertos detalles. Por ejemplo, ¿y el riesgo? ¿Dónde está que no lo veo? Si comienzo a invertir, les aviso en otro reportaje similar a este, pero contando la experiencia. Bueno, en realidad, con tales facilidades para ganar, se darán cuenta de que lo hice porque habré dejado de escribir. O no.

