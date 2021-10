El test de personalidad Eneagrama: Messi es un 5, la reina Letizia un 3, Rajoy un 9... ¿y tú cuál eres?

¿Sabes quién eres de verdad? Seguramente eso creas, pero no siempre es así. Pues bien, hay un método llamado Eneagrama que te permite saber más en profundidad tu personalidad a través de un test. El Eneagrama establece nueve líneas (ene=nueve / grama=línea) según el tipo de comportamiento, patrones mentales y emocionales de cada individuo. Los expertos insisten en que no debemos entenderlo como una clasificación hermética, y que estos eneatipos no deben ser usados para estereotipar a las personas, sino que deben funcionar como guías para que cada uno se conozca mejor, mejore sus relaciones, atenúe sus miedos, reconozca sus fuentes de ansiedad y estrés, etc.

Su origen no está claro y existen muchas discrepancias al respecto, pero a día de hoy cuenta con un gran respaldo de documentación científica y trabajos de campo a nivel nacional e internacional, especialmente importantes en Estados Unidos. El Eneagrama de la Personalidad ha estado siempre vinculado al mundo de la psicología, la psiquiatría y, en la actualidad es cada vez más usado en programas de desarrollo personal (coaching) y en los departamentos de Recursos Humanos, que se valen del Eneagrama de la personalidad, tanto como herramienta de reclutamiento y gestión de equipos, como para programas de gestión del talento y liderazgo. Esta clasificación también es frecuentemente utilizada en entornos más artísticos, especialmente entre guionistas y actores, como método para diseñar personajes, entenderlos e interpretarlos mejor. En el ámbito educativo y en el familiar, también tiene cabida, es utilizada a menudo en terapia de pareja.

“Para saber qué eneatipo nos corresponde debemos conocer las motivaciones, los deseos básicos que tenemos en nuestra vida, lo que nos mueve emocionalmente”, explica Alberto Peña Chavarino, psicólogo sanitario especialista en Eneagrama. “Por ejemplo, si tú vas a escribir algo para el periódico y tu motivación es que quede perfecto, que esté todo en orden, todo bien estructurado... Puedes ser una persona con eneatipo 1; si por el contrario tu objetivo es que sea un éxito, un bombazo, que todo el mundo lo lea, entonces tiendes a un perfil más tipo 3; si lo que quieres es que la gente disfrute, se ría... nos iríamos al 7”, cuenta este psicólogo, que aclara que todo esto hay que verlo en un contexto mucho más minucioso. Advierte además de que para entender Eneagrama se requiere cierta inteligencia intrapersonal, “hay personas que no se saben escucharse ni entenderse a ellas mismas, por lo que es imposible que entiendan el Eneagrama. Si no sabes diferenciar apenas una emoción de otra, esto no lo vas a poder entender”, se lamenta.

El Eneagrama fija un número en función de tu personalidad. Piscosesion

Isabel Salama es doctora en Psicología, fundadora de la Asociación de Eneagrama España y trabaja en la Universidad Autónoma en la Facultad de Medicina como especialista en Enegrama. Ella explica que estas motivaciones, estas estrategias vitales que son innatas a cada uno de nosotros, se pueden tener a diferentes niveles, algunos patológicos, más oscuros, o en niveles más positivos, saludables. “Yo lo uso en psicoterapia porque apunta muy fino lo que le pasa a las personas; en mi experiencia, como ningún otro método”, y explica que cada número tiene luces y sombras, “lo interesante es descubrirse”.

Descubrir el eneatipo puede no ser fácil, la clasificación se realiza a partir de la actitud vital de cada persona, describiendo sus comportamientos y tratando de entender el porqué de los mismos, pero Salama advierte de la importancia de que sea un experto en el que nos acompañe en el hallazgo de nuestro eneatipo. “Yo misma estuve creyendo mucho tiempo que era un número que no era, antes se hacía muy a la ligera, era un “horoscopeo” barato”. En internet existen multitud de tests que ofertan descubrir el eneatipo, pero en su opinión no siempre aciertan, pueden ser orientativos, pero la persona tiene que ser honesta consigo misma. “Muchas veces lo que más nos define son los puntos ciegos, lo que no vemos en nosotros, pero los demás sí que ven, y ahí es donde está el eneatipo”, apunta Salama.

Las nueve personalidades

Eneatipo 1 (Lisa Simpson, Yoda o Mary Poppins). Los perfeccionistas, los que siempre luchan por ser los mejores, les cuesta relajarse consigo mismos y con los demás. Odian perder el tiempo, se sienten obligados a ser íntegros y rectos, y constantemente se echan la culpa cuando fallan lo más mínimo.

Llevan un juez en su cabeza, para ellos las cosas están mal o bien, y sienten la responsabilidad de mejorar y de corregir según su criterio a las personas, las situaciones o las cosas. Se presentan ante los demás como personas buenas, honestas, objetivos y sensatos.

Lisa Simpson.

Su frase por excelencia es “con lo fácil que es hacer las cosas bien”, y es que ellos no se relajan en su misión de hacer el mundo mejor, y de ahí que su principal defecto llegue a través de la frustración por no lograr la perfección y no poder cambiar el mundo tal y como se proponen. Este puede ser un camino a la ira, que quieren mantener a raya, porque es a la vez su mayor bochorno, y la prepotencia, que les puede jugar malas pasadas en ese afán de ser visto siempre como el mejor. Por tanto las personalidades tipo 1 deben intentar relajarse y no juzgar y juzgarse constantemente.

Eneatipo 2 (Anne Igartiburu, Enrique Iglesias o el Hada Madrina). Los ayudadores son aquellas personas con una gran motivación por conectar con los demás, los que necesitan mantener relaciones personales para sentirse realizados. Suelen ser personas amables, generosas y complacientes que buscan el amor de los demás como la mejor forma para sentirse bien consigo mismos.

Ser buena persona y sentirse querido es lo que les hace felices, pero a veces descuidan sus propias necesidades en ese afán de ser necesitado; es decir, atender constantemente las demandas de los demás puede esconder una tendencia a no querer reconocer los sentimientos y necesidades propios. Su frase por excelencia es: “Me siento bien ayudando, y se me da bien saber qué necesitan los demás”.

Enrique Iglesias cumple 45 años, confinado y en familia

En su peor versión puede ser una persona orgullosa, soberbia, que procura descubrir las necesidades de los demás para sentirse necesitado. Puede empezar a no dar de manera desinteresada, por lo que empieza a recelarse, o a caer en el victimismo.

Eneatipo 3 (Leticia Ortiz, Julio Iglesias o Superman). Los buscadores de triunfos son personas adaptables, orientadas al éxito, trabajadoras, con buenas aptitudes sociales y competitivas. Atraen mucho a los demás, son amigables y educados. Suelen ser personas creativas, buenos líderes, emprendedores y con gran resistencia al desaliento. Cuando tienen un objetivo en mente saben cómo moverse para conseguirlo.

Letizia, este jueves en La Rioja.

Los eneatipos 3 disfrutan de presentarse a sí mismos, y procuran mostrar siempre su mejor cara. Disfrutan también mucho del trabajo, no solo del resultado final, sino también del proceso de llevarlo a cabo. Aunque deben vigilar su adicción al mismo y asegurarse de que “el fin no siempre justifica los medios”.

Las personas con un eneatipo 3 tienen que tener cuidado en no poner tanto el foco fuera, en lo que hacen o tienen y cómo los demás lo valoran, y fijarse más en su interior, en quienes son y reconocer que ellos valen mucho sin necesidad de tener en cuenta lo que consiguen o lo que tienen. De lo contrario, ese comportamiento puede desembocar en un problemas de egocentrismo o vanidad. Cuando se ha llegado a este punto, es preciso cambiar la visión de sí mismos y reconocerse y presentarse de manera honesta como seres auténticos y valiosos, con sus grandes virtudes, pero también sus sombras.

Eneatipo 4 (Lady Gaga, Mafalda o Steve Jobs). Los artistas, los románticos, son aquellas personas muy profundas y emocionales. Son muy sensibles y les gusta demostrarlo, les gusta vivir momentos únicos, ser excepcionales. Suelen ser intuitivos, reservados, e incluso melancólicos. Pero sobre todo se les reconoce por su originalidad, y su carácter complicado.

Las personas de eneatipo 4 pueden sentirse solos incluso con personas amigas, destacan por querer compartir su estado de ánimo, sentirse escuchados y queridos. En general, no les gusta liderar, pero tampoco soportan que alguien gestione el liderazgo creativo de una actividad en la que se ven inmersos.

Steve Jobs presenta el primer iPad Apple Omicrono

Detestan la monotonía, las cosas corrientes, procuran que cada acto sea especial, diferente. “Me siento la oveja negra, nadie me entiende”, esta puede ser una frase recurrente.

En su versión menos sana a nivel emocional tiende a sentirse inferior al compararse con los demás y pensar que le falta siempre algo para ser feliz. Deben vigilar de cerca la envidia a los demás y la melancolía, ya que tienen una tendencia innata al drama, a regocijarse en él, que les hace sufrir altibajos emocionales.

Eneatipo 5 (Lionel Messi, Marie Curie o Sheldon Cooper). Los observadores, personas muy sensibles que suelen ser vehementes, cerebrales y curiosas. Destacan por ser innovadoras, capaces de desarrollar nuevas ideas, encontrar soluciones diferentes y ver el mundo con otra perspectiva. Aunque no siempre son eminentes intelectuales, suelen en su mayoría seres analíticos y disfrutan del conocimiento, les gusta estudiar, investigar, pero sobre todo en solitario.

“Si hay que resolver algo, dejadme solo y daré con la respuesta”, los 5 son personas autosuficientes e independientes, que conocen el valor que pueden aportar sus conocimientos y sus comportamientos al bien común. Su sensibilidad, junto con su racionalidad, puede en ocasiones parecer que son algo insensibles o distantes, pero no es así, sino que a veces encuentran dificultades para relacionarse, no saben cómo hacerlo y especialmente en grupos numerosos.

messi

En su peor versión se vuelven hostiles, incluso con ellos mismos. Sienten que tienen que protegerse de los demás. Se aíslan y se vuelven excéntricos, incluso avariciosos. En esos momentos tienden a considerar a los demás ignorantes a los que culpan de que todo vaya mal.

Eneatipo 6 (Pepe Viyuela, José Luis Sampedro o Spiderman). Leales y prudentes, por un lado son personas comprometidas, dignas de confianza y responsables, pero también destacan por su cautela y su pasión por la seguridad.

Poseen un estricto sentido del deber y se sienten felices ayudando a los demás, especialmente los más débiles, por eso hay quienes también les denominan los soldados, ya que se sienten más seguros obedeciendo órdenes que actuando por su cuenta, generalmente por el miedo a equivocarse.

Los eneatipos 6 suelen ser miedosos y si se sienten atacados pueden adoptar una actitud defensiva y evasiva, expresada con nerviosismo y ansiedad. Aunque de manera natural son cautelosos, pueden mostrarse desafiantes y rebeldes ante una situación o una actitud. Les atrae la autoridad pero no es raro que desconfíen de ella.

El actor Pepe Viyuela. Carmen Suárez.

Deben potenciar su autoestima y no desconfiar de sí mismos, ya que su inseguridad les puede bloquear a la hora de llevar a cabo determinadas acciones por miedo a decepcionar a los demás. Ellos se sienten bien cuando notan el apoyo de los demás y la tranquilidad de que todo está controlado. “Antes de actuar me pienso mucho si estoy seguro”, es una frase típica de esta personalidad, que en los malos momentos puede tornar a “piensa mal y acertarás”, ya que la inseguridad que sienten se transforma en desconfianza.

Eneatipo 7 (Will Smith, Peter Pan y Arturo Vals). Los entuasiastas son personas muy extrovertidas que buscan el placer inmediato. Son juguetones, optimistas, prácticos y también pueden presentarse como indisciplinados o desorganizados. Junto a los eneatipos 7 es fácil encontrarse bien, están llenos de alegría, buscan siempre el lado bueno de la vida, son optimistas y agradecidos.

'Estados Unidos: La lucha por la libertad', la última película de Will Smith. Netflix

Los números 7 buscan constantemente experiencias nuevas, estimulantes, quieren ser felices, estar contentos y encontrar satisfacción en todo. Son el alma de la fiesta, disfrutan haciendo sonreír a la gente.

Su problema es que esta búsqueda puede esconder una huida de su interior, su mayor temor es sufrir, así que es fácil que se mantengan siempre en la superficie de las cosas, que no ahonden mucho en sus problemas, ni en los de los demás. Si alguien se acerca a ellos a contarle un problema, es probable que contesten: “No hay problema que no arregle una ronda de cervezas, ¡vamos a divertirnos y seguro que se te pasa!”. Temen profundizar y huyen de terrenos que puedan hacerles daño a base de superficialidad y alegría, un comportamiento que a la larga les puede traer problemas.

Eneatipo 8 (Alba Flores, Risto Mejide o Maradona). Los controladores son aquellos con una personalidad muy fuerte, dominante, que no muestran en ningún caso debilidad ni vulnerabilidad. Los 8 son grandes líderes, protectores, sienten que deben estar al mando de su entorno.

Tienen una energía vital alta, viven la vida con pasión en todos los ámbitos, sociales, labores, personales... Asumen los conflictos de frente, se crecen ante las adversidades, y defienden con vehemencia a los suyos o a cualquiera que consideren más débil y sientan que necesita su ayuda. Sin embargo, tienen que estar vigilantes de no ser demasiado agresivos o incluso dejarse llevar por la ira.

Risto.

El carácter fuerte de los eneatipos 8 esconde personas tiernas y dulces que nunca suelen mostrarse ante los demás, y es que su mayor miedo es sentirte frágil o, aún peor, dominado. En su mejor versión usarán su fuerza para mejorar la vida de otras personas; en la peor, no ven a los demás como iguales y les impondrán su voluntad y su visión de las cosas.

Eneatipo 9 (Andrés Iniesta, Mariano Rajoy y Heidi). Los pacificadores, los que quieren estar en paz y se preocupan por estarlo ellos y porque lo estén los demás. Comprenden siempre los diferentes puntos de vista e intenta buscar un punto de encuentro entre todas las partes.

El todavía líder del PP, Mariano Rajoy, en una foto de archivo. Efe

Este tipo de personalidad detesta sentirse presionado porque le cuesta decir que no, evitan el conflicto, si es necesario anteponiendo la paz y el encuentro al hecho de tener razón. Son confiados y estables, se acomodan con facilidad a cualquier situación, pasan desapercibidos y son humildes.

Su principal defecto a evitar es la pereza, que se desencadena cuando tienen que tomar partido y decidir qué camino escoger. También deben tener cuidado en no perderse a sí mismos, ni quienes son al estar constantemente anteponiendo las necesidades y preferencias de los que le rodean por no entrar en conflicto.

Requiere rigurosidad y profundización: estos nueve tipos de personalidades están presentados a grandes rasgos, haciendo especial hincapié en su ser y estar más sano, pero la descripción que hace Eneagrama de todos es mucho más profunda y detallada. “Lo malo del Eneagrama es que Internet está lleno de cantamañanas que dicen auténticas salvajadas, no debemos olvidar que en la red no hay ley para la rigurosidad científica de los que se afirma”, se lamenta Isabel Salama, “nos duele mucho y nos hace daño a los que sí tenemos rigor, pero no podemos hacer nada”.

Sigue los temas que te interesan