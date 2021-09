Abdellah dijo ir al médico y acabó con una puñalada y matando a una persona con el coche de otro

Noticias relacionadas Un marroquí atropella a varias personas en una terraza en Murcia y mata a una persona

Abdellah es el nombre del conductor que este viernes empotró un Volkswagen Golf contra la columna de una casa de Roldán, después de conducir varios kilómetros agonizando por una puñalada y de atropellar a varias personas que estaban comiendo en la terraza de dos céntricos restaurantes. El siniestro se saldó con cuatro clientes heridos y un fallecido. "Desconocemos si tenía problemas con alguna persona", asegura Bendaoud, el hermano de Abdellah. "No sabemos qué le pasó".

La Guardia Civil está escudriñando la vida de este marroquí, de 28 años, para averiguar qué hizo el viernes antes de subirse malherido a un Golf, color gris, con el que condujo por Los Martínez del Puerto hasta que se adentró en Roldán y se salió de la carretera causando un atropello múltiple.

"Cuando me llamaron para contarme lo que había hecho mi hermano y que estaba muerto: no podía andar", detalla Bendaoud a EL ESPAÑOL, sobre la reacción que tuvo cuando se enteró de que el turismo que conducía Abdellah había arrasado las terrazas de los restaurantes Honey's Bar y Gateway to India. "Él no tenía problemas con nadie", insiste. "Era el pequeño de cuatro hermanos".

Imágenes del atropello en la terraza del restaurante de Roldán.

Todos ellos residen en la Región de Murcia tras abandonar la ciudad marroquí de Beni Melal. "Mi hermano llegó a España con papeles falsos y como tenía 13 años lo enviaron a un centro de menores de Valencia". Cuando Abdellah alcanzó la mayoría de edad cambió las instalaciones para menores extranjeros no acompañados (menas) de la ciudad del Turia, por un piso compartido en El Jimenado.

Abdellah se instaló hace tres años, junto a otros compatriotas, en la mencionada pedanía de 1.246 habitantes que pertenece a Torre Pacheco: un municipio con fuertes tasas de inmigración y que tiene en la actividad agrícola uno de los motores de la economía local.

"Mi hermanó trabajó de chófer y en la agricultura". Una temporada condujo un camión, haciendo portes de electrodomésticos a Toledo y Barcelona; otras veces lo contrataron de jornalero en empresas de trabajo temporal (ETT), por explotaciones de Cartagena o Cieza, y en otras ocasiones, trabajó de 'furgonetero', tal y como se denomina en el argot agrícola al encargado de trasladar a la cuadrilla a la finca.

Dando tumbos laborales

"Los empleos no le duraban mucho, trabajaba unos meses, lo dejaba, y cuando se gastaba el dinero se buscaba algo". En mayo se instaló en la calle Colibrí de El Jimenado donde pagaba 120 euros, por una habitación, en un dúplex propiedad de un compañero que conoció en el tajo.

- ¿Usted notó algún comportamiento extraño en su hermano antes de la puñalada que sufrió el día del atropello múltiple?

- Bendaoud: Llevaba unos días sin trabajo porque no le llamaban de la ETT. El jueves lo vi y le dije que tomase café conmigo, pero me contestó que no podía porque tenía prisa. No noté nada extraño en su comportamiento.

- ¿Era propiedad de su hermano el Golf que conducía este viernes?

- No. El coche se lo pidió prestado a un amigo porque ese día dijo que tenía cita con el médico en el Hospital de Los Arcos en San Javier.

Un fuente próxima a la investigación de la Guardia Civil detalla que han averiguado que el viernes, Abdellah, se desplazó con el Volkswagen Golf a Lo Ferro. Allí, mantuvo "una riña" con otro compatriota. "Al parecer, el individuo herido de arma blanca (Abdellah) se marchó del lugar, con un vehículo, en dirección a Roldán y en esa misma localidad se salió de la vía y atropelló a cinco personas que se encontraban en la terraza".

- ¿Su hermano conocía a alguien en Lo Ferro?

- Bendaoud: No, que yo sepa. Nunca fue a Lo Ferro.

Dúplex registrado por la Guardia Civil donde se alojaba el autor del atropello múltiple. Badía

De momento, las mencionadas fuentes de la investigación confirman que "el autor del apuñalamiento no está identificado". Todas las hipótesis están abiertas: desde que la agresión con arma blanca se produjese por una discusión fortuita a un posible ajuste de cuentas -bien por dinero o por tráfico de drogas-. De hecho, este sábado, varios guardias civiles con un par de perros registraron -palmo a palmo- la habitación del dúplex de la calle Colibrín donde se alojaba Abdellah.

- ¿Consumía drogas su hermano?

- Bendaoud: No lo sé.

El personal que trabaja en el Bar José y el Bar Fina donde era habitual ver a este veinteañero marroquí, tomando un café y sacando tabaco de la máquina, coinciden en apuntar su sorpresa por el truculento final que ha corrido el chico: "Era una persona solitaria, poco habladora, tranquila y nunca le vimos con mala gente, por eso todo esto que ha ocurrido es muy chocante".

¿Lo perseguía otro coche?

Una de las incógnitas de la investigación es aclarar si es verdad lo que dicen varios testigos del atropello múltiple, los cuales aseguran que el viernes, Abdellah conducía a toda velocidad por las calles de Roldán porque le perseguía otro coche. Lo único que está claro es que perdió tanta sangre por una puñalada en el abdomen, que se desvaneció al volante y terminó invadiendo las terrazas del Honey's Bar y Gateway to India donde atropelló mortalmente a uno de los clientes.

Nada más producirse el siniestro comenzó a circular un mensaje por WhatsApp, donde se alertaba literalmente de un "atropello indiscriminado" en Roldán y se subrayaba que no se descartaba "ninguna hipótesis" sobre la motivación. De forma que se deslizaba la teoría del ataque terrorista, lo que provocó que Sabah Yacoubi, presidenta de la Asociacion de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes de Murcia, publicase este tuit: "Antes de saltar a especular que se trata de terrorismo, dejemos que las autoridades recaben información para que hagan su trabajo".

Dos testigos clave

EL ESPAÑOL ha localizado a otros dos testigos a los que ha interrogado la Guardia Civil por su relación con Abdellah: el hombre que le había alquilado una habitación en un dúplex de la calle Colibrí, Hassan; y el propietario del Volkswagen Golf, Salah. "Nunca había tenido problemas con ninguna persona", subrayan al unísono, mientras atienden al periodista en la explotación agrícola de El Jimenado donde ambos trabajan.

Los amigos de Abdellah, este lunes, en la finca agrícola donde trabajan en El Jimenado. Badía

- ¿Es cierto que Abdellah le pidió prestado su vehículo?

- Salah: El jueves me llamó por teléfono, a las seis y media de la tarde, para pedirme el coche porque el viernes tenía consulta en el médico, en el Hospital de Los Arcos en San Javier. A las siete y media de la mañana siguiente, vino a mi casa, cogió el coche, y se marchó. Como confío en él, tampoco le pregunté cuánto tiempo lo iba a necesitar porque yo me iba al campo a trabajar.

- ¿Cómo se enteró de que su coche estaba implicado en el atropello múltiple de los restaurantes de Roldán?

- Empezaron a circular vídeos por las redes sociales y un amigo me llamó para decirme que el del accidente era Abdellah.

- ¿Usted le notó nervioso o preocupado cuando fue a su casa a por el coche?

- No.

- ¿Su amigo estaba relacionado con el tráfico de drogas, tenía alguna deuda o alguien le debía dinero?

- No tenía deudas y nunca le había visto con gente dedicada a las drogas ni a robar ni a nada malo.

Salah sigue sin digerir que su Golf de segunda mano, en el que invirtió 4.600 euros, y que le prestó con la mejor intención a su amigo, terminó causando un atropello múltiple con un fallecido. Todo ello tras llevarse por delante a los comensales que disfrutaban de una comida de viernes en las terrazas de los restaurantes Honey's Bar y Gateway to India de Roldán. "Mi coche está en el cuartel de la Guardia Civil porque lo están inspeccionando", precisa.

El registro en calle Colibrí

El compañero de piso de Abdellah tampoco es capaz de creer lo que pasó. La Guardia Civil insiste en que no hay ninguna motivación terrorista tras el atropello múltiple, a pesar de que en el registro del sábado al dúplex donde residía el joven marroquí, de 28 años, y que contaba con permiso de residencia en España, se desplazaron agentes de Madrid. "No se encontraron drogas en su habitación", asegura Hassa, el propietario del inmueble, situado en la calle Colibrí.

- ¿En alguna ocasión acudió alguien extraño a buscar a Abdellah o le vio usted con malas compañías?

- Hassan: No. Nunca había tenido problemas con nadie. Salía solo de casa y regresaba solo de casa. A veces trabajaba y otras veces no. Yo le alquilé la habitación porque conozco a sus tres hermanos.

- Parece ser que a su amigo le apuñalaron en Lo Ferro. ¿Conocía allí a alguien?

- No

- ¿Abdellah era muy radical con la religión?

- Hubo un tiempo que dejó de rezar y ahora había vuelto a rezar. Solo era musulmán practicante.

