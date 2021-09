La brutal agresión homófoba a Miguel, un joven gay de Vox en Toledo: "Pierdes aceite"

“Pierdes aceite”. “Maricón de mierda”. Son las palabras que le dedicó una chica homófoba a Miguel Ángel Berraco, un joven homosexual simpatizante de Vox antes de ser brutalmente agredido por los acompañantes de la mujer. Los hechos ocurrieron en la localidad de Velada (Toledo), perteneciente a la comarca de Talavera de la Reina, el pasado viernes, 3 de septiembre, coincidiendo con la celebración de sus fiestas patronales.

Según ha informado este lunes a Efe la Guardia Civil, hay una investigación abierta para identificar a los posibles autores, así como las circunstancias de esta agresión. “Estábamos de fiesta y, cuando intentábamos irnos, chocamos con una chica y, sin venir a cuento, empezó a insultarme. Yo quería seguir hacia adelante, pero ella fue a pegarme. La paré, pero la gente que estaba con ella se abalanzó sobre mí”, ha explicado este martes el joven agredido en declaraciones a La Sexta.

“Los chicos que estaban con ella no se enteraron de la conversación o si se enteraron, dio igual. No vi los golpes venir”, ha continuado Miguel Ángel a quien se le ve en la imágenes con un ojo cerrado, hinchado y morado a causa de los golpes que recibió. De hecho, el joven ha reconocido que llegó a “sentir miedo” y que no “veía el momento de salir” de la paliza.

“Parece mentira que a pesar de lo que ha luchado la gente mayor para que vivamos con libertad, no tengamos esa libertad para vivir cada uno como quiera y de querer a quien quiera”, se ha quejado antes de reconocer que esta paliza le dejará secuelas “psicológicas”. Por suerte, no tendrá secuelas físicas.

Por ello, Manuel Mariscal, diputado de Vox por Toledo, ha querido mostrar su apoyo a Miguel Ángel a través de las redes sociales. “Hemos estado con él esta mañana para mostrarle todo nuestro apoyo. Somos el partido de la ley y el orden para garantizar la seguridad de todos los españoles, sean hombres o mujeres, independientemente de su orientación sexual”, ha escrito el parlamentario del partido de derecha radical.

La brutal agresión

Respecto a los hechos, según ha explicado a través de las redes sociales el activista LGTBI Pedro Gómez, “intentaban salir de la zona del botellón, cuando una chica le dijo a Miguel Ángel que iba perdiendo aceite”.

“Una amiga del agredido salió en su defensa: no le llames maricón, le dijo a la joven”, lo que provocó “aún más rabia en la chica homófoba, que se abalanzó sobre mi amiga al insulto de puta”, ha continuado.

La Guardia Civil busca a los agresores.

“Al segundo, vimos que Miguel Ángel estaba en el suelo, le habían tirado de un puñetazo, el grupo de amigos pudo escaparse de los agresores y evitar que la agresión fuera a más, gracias a algunas personas que nos defendieron”, ha explicado Pedro Gómez.

La propia víctima ha explicado a La Sexta que sus agresores no son del pueblo y que durante toda la tarde de las fiestas los atacantes estuvieron tomando copas en el bar de la plaza del pueblo que él regenta y que cree que por ello lo reconocieron.

Más condenas

Por su parte, en declaraciones a Efe, el alcalde de la localidad, José Luis Cebadera, ha mostrado su preocupación por estas agresiones y ha condenando esta actuación violenta al joven residente del pueblo, “estamos profundamente dolidos por este hecho, desde el Ayuntamiento se hace pedagogía para que no ocurran situaciones como la que nos ocupa”.

Según ha confirmado el alcalde de Velada, el joven tuvo que ser atendido inicialmente en el Centro de Salud del municipio por un golpe “delicado” cerca del ojo, y posteriormente trasladado al Hospital General Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina. Ahora, Miguel Ángel explica a los medios el “miedo” que siente y la indignación por la oleada de agresiones homófobas que está habiendo en España en los últimos meses.

