Los Hermida, la familia de Toledo tras el mejor aceite del mundo: dónde comprarlo por tres euros

La localidad de Esquivias, en la provincia de Toledo, es una de las zonas reconocidas mundialmente por la extraordinaria calidad de sus aceites. Sin embargo, lo que tal vez muchos desconocen es que si allí gozan de ese prestigio es, en parte, gracias a los Hermida. Una familia toledana, oriunda de este municipio, que desde hace 80 años se ha dedicado al mundo del cultivo del olivar y a la elaboración del aceite de oliva virgen extra.

Todo comenzó en 1940, cuando el abuelo de los actuales propietarios decidió construir una almazara en Esquivias. Ahora, tres generaciones después, Pedro y Emilia Hermida han logrado llegar a la más alta cúspide en el sector. Que uno de sus oros líquidos haya sido coronado como el mejor del mundo.

Se trata del AOVE Hermida Picual, de la empresa Aceites Hermida. Este zumo de aceitunas ha sido galardonado con la medalla de oro en la sexta edición del concurso internacional del aceites Athena International Olive Oil Competition, celebrado en la isla de Lesbos en Grecia.

La botella premiada, de 500 mililitros y cuyo precio es de tres euros, se elabora con aceitunas de la variedad picual cien por cien cultivadas en la provincia de Toledo. En esta última edición han participado 575 muestras de aceite, procedentes de 23 países. De las cuales un jurado de 25 expertos seleccionó el Hermida Picual como el mejor, con una puntuación de 91,8 sobre 100.

Segundo premio

La fábrica de Aceites Hermida.

Lo cierto es que este premio no es el primero que esta familia aceitera consigue. El pasado año consiguieron hacerse con el mismo galardón en Lesbos, pero presentando otro de sus oros líquidos, uno ecológico y elaborado con aceitunas cornicabras. "Es un orgullo haber ganado dos años seguidos y con dos aceites diferentes", afirma Pedro Hermida, uno de los propietarios de la empresa toledana, en conversación con EL ESPAÑOL.

Junto a su hermana, Emilia Hermida, que se encarga de la parte financiera, llevan 25 años al frente de la empresa, tras la prematura muerte de su padre. Un cuarto de siglo en el que han continuado con los mismos principios, conservados generación tras generación, de mantener e incrementar los niveles de exigencia de calidad para sus aceites de oliva vírgenes extra.

Dónde comprarlo

¿Dónde se puede comprar? Aceites Hermida tiene tienda física, en Esquivias (Toledo), online, en su página web, y en ocasiones, también vende sus productos en los supermercados del Corte Inglés, según cuenta Pedro Hermida. "En determinadas campañas, hemos vendido aceites con estos supermercados, pero no es lo normal. Nuestro destino fundamental es la hostelería a nivel nacional. Estamos muy volcados con eso. Somos proveedores, por ejemplo de toda la cadena de paradores de España", prosigue.

El 80% de su producción media anual —500.000 kgs. de aceite—, entre los que se distinguen tres variedades, arbequina, picual y cornicabra, va destinado a la hostelería. El resto se vende en tiendas o se exporta. "Estamos en Alemania, Austria, China, Irán... No obstante, las ventas internacionales no son estables, varían mucho. Por ejemplo, en China nos estamos dando cuenta de que al no ser un producto autóctono, no es un mercado regular", apunta.

Aún así, esta familia toledana no se rinde y apuesta constantemente por nuevas variedades. "Ahora, estamos introduciendo la lecciana, una variedad del sur de Italia. Dicen que es la variedad del futuro; estamos cultivando seis hectáreas y podremos producir aproximadamente en el año 2025. Estamos muy ilusionados", concluye.

