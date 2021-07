Antonio abusó de un niño y ha dirigido actividades infantiles 4 años mientras esperaba su sentencia

En 2018, Antonio T.S fue condenado en primera instancia un juzgado de Almería. Apeló. Luego, por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial en octubre de 2019. Apeló. En julio de 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía lo volvió a condenar ratificando íntegramente la condena inicial. Apeló. Y el 24 de junio de este año, el Tribunal Supremo ratificó parcialmente los delitos por los que fue condenado en primera instancia. En este tiempo, a Antonio T.S le ha asistido, con mucha ayuda, su derecho a la presunción de inocencia. Ha estado en libertad, trabajando con normalidad, hasta que la sentencia no fuese firme. Desde hace un mes, lo es.

El problema es que Antonio T.S. es, ya sin presunciones, un abusador sexual de menores. Un pederasta. El problema añadido es que Antonio ha venido trabajando todo este tiempo a través de una de las empresas de su propiedad, Junior Informática, en Almería capital, prestando servicios a las administraciones públicas.

Lo de junior no es casualidad: ofrece clases extraescolares, escuelas deportivas en varios centros públicos de educación infantil de la capital almeriense, como el CEIP el Puche, donde imparten clases de informática y el CEIP Lope de Vega, donde tiene extraescolares, el Aula Matinal y además tiene la sede de la escuela de verano 'Happy'. En estos momentos está funcionando a pleno rendimiento, con actividades lúdicas y de ocio en periodo estival.

Cartel de la Escuela de Verano en una de las ventanas del colegio público E.E.

También su empresa ha venido siendo responsable de las Escuelas Deportivas para alevines en los juegos provinciales a través de la Diputación de Almería. Muy conocido en la ciudad, bien situado económicamente y con un hermano que fue delegado territorial de la Junta de Andalucía, Antonio T.S. fue nombrado en 2017 Padre Mayor de la Cofradía El Encuentro, conocida como la cofradía de los niños. Los pequeños procesionan el sábado de Dolores con salida desde la Parroquia de San Antonio.

Los abusos sexuales ocurrieron también en 2017. Nada más presentar denuncia, la familia se lo comunicó a la directora del colegio para que informara a los padres. “No hicieron nada. Al llegar la primera sentencia, S. informó al AMPA, “que fue quien obligó a la dirección del centro a informar a la delegación territorial”.

La asociación de padres del colegio escribió una carta a la delegación territorial de Educación notificando que “se nos hace saber que el director de la escuela de verano, actividades extraescolares y los servicios de aula matinal ha sido condenada a cinco años de prisión por abusos sexuales continuados a un menor”. También, a un año de prisión por descubrimiento y revelación de secretos.

En el escrito, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el AMPA explicaba que, nada más tener conocimiento de los hechos, la directiva había contactado con la dirección del centro educativo, que afirmó “desconocer lo sucedido” y telefoneó a la delegación territorial de Educación para ver cómo proceder.

Acuerdo firmado

Desde la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía explican a este medio que ya desde la primera sentencia, “se firmó un acuerdo con la empresa para que él no pisara el colegio”.

Sin embargo, la comunidad educativa del centro sabe que no ha cumplido lo firmado en absoluto. “Este mismo mes de junio, antes de acabar las clases, ha estado por allí preparando la Escuela de verano, entrando en el despacho de la directora…” afirman a este periódico. “Y hay numerosos testigos, además de los profesores, las limpiadoras y las monitoras. Pueden ratificarlo perfectamente. Lo ha hecho muchas veces. Cuando lo veíamos nos llevábamos las manos a la cabeza”.

Desde 2018, el hombre ha tenido una orden de alejamiento de 200 metros de su víctima, “que no siempre ha respetado”, advierten fuentes de la familia del niño. “Y en todo este tiempo ha tenido copia de las llaves del centro escolar, al que accedía cuando quería”. La Consejería de Educación afirma desconocer este extremo “porque nuestras competencias son los institutos. Los colegios son competencia de los ayuntamientos”.

S. es la madre del menor de quien abusó continuadamente Antonio T.S. durante todo un verano, cuando el pequeño tenía tan sólo 12 años de edad. “Estos años han sido un auténtico calvario. Era amigo nuestro. Por eso conocía a mi hijo. Y se lo ganó dándole todo lo que nosotros no le dábamos porque considerábamos que no tenía edad y que no dárselo formaba parte de la educación que queríamos darle: un móvil, una play station, dinero…”.

En el colegio

Los abusos sexuales continuados ocurrieron en el mismo colegio público durante los meses de julio y agosto de 2017, siendo Antonio T.S. el director de la Escuela de verano ‘Lope de Vega’ de Almería. La sentencia del Supremo recoge que “al ser amigo de su familia y haberle estado dando clases particulares durante el curso, consiguió que el menor acudiese a la misma” en los cursos de verano de ese año. Y se aprovechó “de su superioridad moral”.

Habitualmente, por la tarde, “le permitía utilizar el ordenador de su despacho de algún aula común”. Lo sentaba en sus piernas “metiéndole la mano por debajo de la ropa y tocándole sus órganos genitales con ánimo libidinoso, lo que hizo en, al menos, tres ocasiones durante el mes de julio y principios de agosto”, estima el Alto Tribunal como hechos probados.

También en agosto, y durante una acampada también dentro de la programación de la escuela de verano, “estando en la misma cama” procedió a darle un masaje inicialmente pro la espalda, y le tocó con el mismo ánimo (libidinoso) el trasero. El pequeño abandonó el lugar inmediatamente.

Por otra parte, el Supremo le ha absuelto del año de prisión por los presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos. “Con intención de tener acceso a su intimidad, el día 4 de agosto de ese año, sin estar autorizado para ello, desde un dispositivo electrónico de su propiedad, accedió a la cuenta de correo electrónico del menor y cambió la dirección de recuperación y el número de teléfono correspondientes a su madre, por sus propios datos”.

El abogado de la familia, Ramón Alemán, explica a este periódico que ahora, “va a tener vedada cualquier relación con menores, pues ya tiene antecedentes por abusos sexuales. Su actividad laboral se ha acabado”. La sentencia aún no ha llegado al juzgado de Almería, que debe dictar la ejecución de la sentencia, dando un plazo de unos diez días para que proceda a ingresar en prisión. En agosto se paraliza el juzgado. Y teniendo en cuenta que “lo normal es que pida un aplazamiento, el juzgado lo valorará… y estimamos que será en septiembre cuando ingrese en prisión”.

Sus antecedentes quedarán reflejados en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, y no podrá acercarse a ningún menor. Pero no será en este mes, ni probablemente, en agosto. En su página de Facebook sigue compartiendo publicaciones infantiles de Junior Informática y subiendo fotos de los menores que participan en su escuela de verano como si nada hubiera pasado.

