Luisa Amelia intentó huir de su casa antes de que su marido Miguel la matase a jarronazos en la puerta

Miguel y Luisa Amelia tenían, de cara al público y sus vecinos, una vida sosegada y tranquila. No les gustaba demasiado salir, preferían quedarse en casa. En su barrio, en Pozuelo de Alarcón (Madrid), no los conocían demasiado, aunque "llevaban viviendo aquí toda la vida". Este jueves, él la asesinó con un jarrón.

Luisa Amelia tenía 76 años y murió en la puerta de su casa, el 47 de la calle Neptuno, rodeada de un gran charco de sangre. Él, de 79, fue detenido por la Policía Municipal con la camiseta manchada también de sangre. Todo ocurrió en la madrugada del jueves, sobre las 00:30. La Policía Municipal de Pozuelo y sanitarios del Summa 112 fueron los primeros en acudir al lugar de los hechos, pero no pudieron hacer nada por la mujer, más allá de certificar su muerte. Dos de los hijos del matrimonio tuvieron que recibir atención psicológica ante lo sucedido.

Según los vecinos, la pareja se enzarzó en una discusión en el interior de la casa. Cuando el volumen de los gritos aumentó, la mujer intentó huir del lugar, un adosado de varias plantas en la exclusiva zona de Los Planetas, muy cerca de la estación de metro ligero de Berna, en Pozuelo. La carrera de Luisa Amelia no sirvió de mucho, pues su marido consiguió alcanzarla y, jarrón en mano, la golpeo en la cabeza a la altura de las escaleras del porche, a pocos metros de la entrada.

Ensangrentada y con un fuerte golpe, la mujer prosiguió con su intento de huida hasta la acera de Neptuno, donde se desplomó y se empezó a desangrar, dejando una enorme mancha de sangre que, aunque fue limpiada lo más rápido posible, todavía se puede intuir en la vía pozueleña.

Su hija, presente

Aunque algunos vecinos aseguran que oyeron voces procedentes de la casa, no le dieron demasiada importancia, pues presupusieron que sería alguna pequeña discusión en el seno del matrimonio.

Sin embargo, se dieron cuenta de lo sucedido y decidieron alertar a los servicios de emergencia cuando escucharon los gritos de una de sus hijas, que encontró a la mujer fallecida y rodeada de sangre en el suelo.

Según narran algunos conocidos del matrimonio a este periódico, la pareja tenía tres hijos. Una de ellas, que reside fuera de Madrid, estaba de visita. Esa misma noche, había salido con un grupo de amigos, por lo que no estaba en la casa en el momento de los hechos. Sin embargo, cuando volvió a las 00:30 al adosado de sus padres y se bajó del coche, se encontró con Luisa Amelia muerta en la calle y empezó a gritar pidiendo auxilio, lo que provocó que los vecinos alertaran a las autoridades. En ese momento, Miguel, el presunto asesino, se encontraba en el interior de la propiedad.

Los primeros en llegar fueron los agentes de la Policía Municipal de Pozuelo y los servicios médicos del Summa 112, quienes certificaron el fallecimiento de Luisa Amelia y comunicaron que tenía un fuerte golpe en la cabeza, probablemente un traumatismo craneoencefálico. Poco a poco, hasta el lugar se fueron acercando la Policía Nacional, la Policía Judicial y los otros dos hijos del matrimonio.

Dos de estos hijos, entre ellos la mujer que encontró a la madre tendida en el suelo, tuvieron que ser atendidos por los servicios psicológicos del Summa 112 por una fuerte crisis de ansiedad.

Miguel fue detenido minutos después. En el momento de su detención, en la que no opuso ningún tipo de resistencia, tenía la camiseta manchada de sangre.

Empresario automovilístico

Los vecinos de la calle Neptuno están consternados por el asesinato. Según afirman, el presunto asesino no tenía ningún tipo de denuncia previa por malos tratos ni tampoco antecedentes penales, aunque una conocida del matrimonio ha asegurado, en exclusiva para EL ESPAÑOL, que Miguel se encontraba en tratamiento psicológico. "Aun así, parecían buenas personas", ha matizado también.

"No les gustaba mucho salir", ha declarado otro vecino. "No se los veía mucho por la calle, aunque llevaban viviendo en el adosado toda la vida. Cuando me ha tocado encontrarme con ellos, han sido siempre muy educados conmigo. Eran muy formales. Hasta donde sé, no tenían ningún problema matrimonial".

Ambos jubilados, él era empresario del sector automovilístico y ella ama de casa. Eran un matrimonio con un elevado poder adquisitivo y una vida muy discreta. No solían salir de casa más allá de lo imprescindible. En los locales de ocio y comercios cercanos apenas los conocían.

Aunque la mayoría de los vecinos de la zona residencial de Los Planetas no tenían constancia de que tuvieran problemas de ningún tipo, una de ellas ha manifestado su convencimiento de que "no se llevaban demasiado bien. Aun así, nunca me habría esperado esto", ha añadido en conversación con este periódico.

A las 17:25 del jueves, una patrulla se acercaba hasta el lugar de los hechos y quitaba el precinto de la Jefatura Policial que había colocado en la puerta de la entrada. Miguel se encuentra en los calabozos de Pozuelo y todavía no ha declarado ante el juez. El caso, además, se encuentra bajo secreto de sumario.

Asesinato en Sabadell

Este miércoles por la noche, además, los Mossos d’Esquadra detuvieron a un hombre de 60 años como presunto autor del asesinato de su pareja en Sabadell, Barcelona.

Según ha trascendido, el hombre se presentó en una comisaría de la ciudad catalana y confesó que había asesinado a su pareja, una mujer de 38 años, y que su cadáver se encontraba en el domicilio común.

Al escuchar esto, varios agentes de los Mossos, acompañados de un médico forense, se acercaron hasta el lugar de los hechos y se encontraron el cadáver de la mujer, el cual tenía importantes signos de violencia.

Minutos más tarde, el hombre fue detenido. Los agentes de la División de Investigación Criminal de la Región Policial Metropolitana Norte se han hecho cargo de la investigación. Su objetivo es esclarecer las circunstancias del asesinato.

Con estas dos nuevas víctimas, ya son 27 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que llevamos de 2021.

Sigue los temas que te interesan