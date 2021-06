El mensaje inesperado de la DGT: las multas de 200 euros para estos coches infractores aparcados

La mitad de los coches que circulan por España acuden a la Inspección Técnica del Vehículo (ITV) con su pegatina caducada. O lo que es lo mismo, el 50% de los automóviles de este país está circulando sin cumplir con el control y los estándares que garantizan la seguridad tanto del propio conductor como el resto de usuarios de la vía. Por ello, la Dirección General de Tráfico (DGT) tiene previstas sanciones que van desde los 100 hasta los 500 euros —sin retirada de puntos de carné— para los infractores.

Lo que no sabíamos es que, según la normativa vigente, los agentes de Tráfico de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado también tienen la potestad de multar a los coches que no hayan pasado la ITV aunque estén estacionados. En este caso, la sanción sería de 200 euros —100 con pronto pago— al no haber pasado la ITV en el tiempo requerido. No sería tan grave como si circula con su coche sin ITV, cuya multa asciende a los 500 euros sin posibilidad de rebaja.

Pero, ¿por qué se puede multar a los coches aparcados que no hayan aprobado su ITV? Bien, la Inspección Técnica del Vehículo es un control técnico obligatorio al que deben someterse cada cierto tiempo todos los vehículos “matriculados o puestos en circulación” en España para comprobar que cumplen las normas de seguridad y emisiones contaminantes, en virtud del artículo 10 del Reglamento General de Vehículos.

-La ITV caducada acarrea una sanción económica de 200 euros, tanto si el vehículo está circulando como si está estacionado en el garaje o en la calle. — Policía Local Mutxamel (@policiamutxamel) June 2, 2021

Así, en dicha norma, a los únicos vehículos que excluye de la obligación de tener que pasar la ITV es a los coches nuevos, pero en ningún caso excluye a los aparcados. Pese a ello, la Dirección General de Tráfico (DGT) reconoce a RTVE que los agentes de tráfico “no están recorriendo las calles” buscando vehículos cuya pegatina de la ITV esté caducada, pero eso no quita que “la policía local esté en la obligación de sancionar a los vehículos que incumplen la ley”.

De esta manera, se podría dar el caso de que la Policía Local de su municipio le pueda multar por no llevar su ITV correctamente pese a estar su vehículo aparcado. Esas sanciones llegan a la Jefatura Provincial de Tráfico, la extensión de la DGT en los territorios, que es la que “recibe, tramita y cobra la multa”. Si estuviera en carretera, las sanciones competían a la Guardia Civil.

Varios coches esperan para pasar su Inspección Técnica del Vehículo.

Esto, por otra parte, se ha vuelto casi una cuestión de suerte. Por ejemplo, una usuaria de Twitter asegura que le pusieron una multa por tener su coche aparcado sin ITV en el municipio asturiano de Avilés. De hecho, la Policía Local de Mutxamel ha ido un paso más allá asegurando que “la ITV caducada acarrea una sanción económica de 200 euros, tanto si el vehículo está circulando como si está estacionado en el garaje o en la calle”.

Absentismo en la ITV del 50%

Pese a esta circunstancias, el absentismo en la ITV alcanza ya el 50% según los datos recogidos por la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV). De acuerdo sus cifras, en España en la actualidad la mitad de los vehículos que realizan la ITV lo hacen con la inspección técnica caducada, lo que significa que la mitad de los vehículos que usan las vías puede no estar cumpliendo con los estándares mínimos de seguridad, representando un peligro no sólo para su conductor y ocupantes, sino también para todos los usuarios de las vías.

"En los últimos meses estas cifras han subido de forma alarmante, aumentado más del doble. Los índices de absentismo previos a la pandemia rondaban el 20%, en febrero de este año llegaban al 45%; pero ahora han alcanzado un dato récord que podría verse reflejado en un aumento de la siniestralidad vial", aseguran.

Un vehículo durante la ITV.

Pese a todo, sepa que ya no sólo podrá ser multado si le cazan circulando sin ITV, sino también si tiene su coche estacionado en situación irregular con la Inspección ya sea en la calle o en su garaje. Así que si usted es uno de los conductores que tiene que pasar la ITV y no lo ha hecho, en este momento, se está arriesgando a una sanción que va desde los 100 hasta los 500 euros sin retirada de puntos de carné.

