Antonio clama Justicia por su perra 'Luna': este vídeo prueba que la mató un familiar de una patada

Hace once años Antonio aumentó la familia adoptando a un nuevo miembro: 'Luna'. "Era una perrita, de la raza ratonera murciana, propiedad de mi cuñada, María, pero ella no podía seguir cuidándola porque se mudaba y encontró trabajo como encargada de una persona mayor", recuerda con cariño este vecino de Albox: un pueblecito a 120 kilómetros de Almería. "Mis dos hijas se encapricharon de ella y me la quedé porque ya teníamos otros dos perros: 'Laki' y 'Linda'". Antonio contaba con toda una 'prole perruna' hasta que el viernes un familiar suyo se cruzó con 'Luna' por la calle y la mató tras abrirle la cabeza con una patada brutal.

"La misma persona que agredió a 'Luna' vino a mi casa a decirme que se encontró muerta a mi perra y tirada en la calle: hay que tener mucha cara para hacer eso", subraya Antonio mientras se contiene para no decir una barbaridad. "Me parece mentira que a un animal tan noble le haya hecho eso". Este empleado de Protección Civil de Albox, de 48 años, no entiende la motivación de su familiar que ha sido detenido por la Guardia Civil, como autor de un delito de maltrato animal, gracias a que el ataque fue grabado en un vídeo al que ha accedido EL ESPAÑOL.

"Cuando la adopté tenía cuatro años: a 'Luna' le encantaba jugar a la pelota con mis hijas". La casa de Antonio está en el Barrio Alto de Albox y cuenta con un patio pequeño, sin embargo, 'Luna' prefería dormir dentro para disfrutar del calor del hogar junto a 'Laki' y 'Linda'. Con el paso de los años el trío de canes se conocía a la perfección la barriada y el cabeza de familia, cada mañana, tenía la costumbre de abrir la puerta de la vivienda a sus mascotas para que saliesen a tomar el fresco.

"Como no había ningún riesgo para los perros, por la mañana temprano, los soltaba y hacían sus necesidades, se daban una vuelta por la calle, se tumbaban junto a mí 'scooter' para tomar el sol en la acera...". El pasado viernes, a las 9.30 horas, Antonio abrió la puerta de su casa y 'Luna' salió para no volver con su amo. La grabación de una de las cámaras de seguridad que el Ayuntamiento instaló por el barrio, filmo cómo el can se adentró por la empinada calle San Antonio donde se produjo una secuencia tan rápida como terriblemente violenta:

'Luna' baja corriendo por la cuesta de esa calle mientras un hombre sube, pero cuando divisa a la perra acelera el paso hacia ella para darle un patadón en la cabeza. El gesto que emplea es similar al de un futbolista que hace una media volea para golpear con todas sus fuerzas a una pelota, que en este caso es el cráneo de una perra desvalida. La ratonera murciana cae redonda al suelo nada más recibir el golpe, mortal de necesidad, dada la pequeña complexión de esta raza autóctona: su tamaño no llega a los cuarenta centímetros y pesa seis kilos. El vídeo filma cómo el agresor ni se inmuta ni se gira: solo sigue caminando hacia delante como si nada.

- Antonio, ¿cuándo se enteró de que 'Luna' había sido agredida?

- Ese viernes, solo unos minutos después del ataque, el mismo agresor fue a mi casa a decirme que se había encontrado a 'Luna'. Me dijo: 'Antonio, te han matado a la perra'. Él ponía cara de sorprendido, pero yo desde el principio sospeché de él. Me dijo que me llevaba al sitio donde estaba la perra en la calle San Antonio, paralela a mi casa. Allí me la encontré con un agujero en la cabeza. La cogí y me la llevé corriendo a mi casa para tratar de reanimarla.

Antonio, durante la pandemia de coronavirus ha ayudado a muchos vecinos de Albox a través de Protección Civil, pero con 'Luna' no pudo hacer nada. "Le eché agua por la cabeza y se murió en mis brazos: me puse a llorar porque para mí era más que un animal". El cabeza de familia se ocupó de enterrar al can y optó por no decirle nada a sus hijas, de 12 y 16 años, para no romper el buen ambiente que había en casa tras el parto de su mujer. "Diez días antes mi mujer había tenido una niña".

- Antonio, ¿por qué motivo desconfió desde el principio de este familiar que fue a su casa a decirle que habían atacado a 'Luna'?

- Es un familiar mío con el que no me hablo desde hace varios años. Es una persona bastante conflictiva. Tiene antecedentes por delitos de robo.

Las sospechas de Antonio se confirmaron ese mismo viernes. "Me llamó la Guardia Civil para decirme que tenía que ir al cuartel porque las cámaras que el Ayuntamiento tiene puestas en la plaza grabaron la agresión a 'Luna' y sabían quién la había matado". El vídeo fue clave para que la investigación de los agentes del Instituto Armado, en colaboración con la Policía Local, permitiese detener a José, vecino de Albox, de 40 años, por un delito de maltrato animal con lesiones graves.

Campaña de la Guardia Civil contra el maltrato animal para promocionar el 062.

La Guardia Civil pudo demostrar con la grabación que José había golpeado de forma intencionada al animal, sin titubear y acorralándole contra la pared. Y encima con un agravante: pateó la cabeza de la perrita con unas botas de trabajo, dotadas de un refuerzo en la puntera. "Tenía un agujero en la cabeza porque la golpeó con unas botas de hierro", remarca con impotencia Antonio al tiempo que añade otro dato para poner más énfasis al grado de indefensión de la perra: "'Luna' esta ciega de un ojo y con el otro veía poco: estaba muy mayor, tenía 14 años".

- Antonio la violencia nunca está justificada y el vídeo es claro, pero esto se lo debo preguntar: ¿José actuó así con su perra para vengarse de usted por alguna disputa familiar o porque sufrió algún mordisco de 'Luna'?

- No me hablaba con él. 'Luna' era una perra dócil, sociable, cariñosa y solo ladraba una 'mijilla' cuando se acercaban a mis hijas porque era muy protectora con ellas.

- ¿Le ha dicho ya a sus hijas que su perrita ha muerto?

- Al final se lo tuve que decir porque no paraban de preguntarme por 'Luna'. Están muy afectadas por lo que ha pasado. Ahora ya no dejo salir solos a la calle ni a 'Laki' ni a 'Linda' por miedo a que les pueda pasar algo.

El agresor en libertad

Las diligencias instruidas por la Guardia Civil fueron entregadas a un juzgado de Almería y José quedó en libertad con cargos gracias a la representación legal del prestigioso abogado Tomás Martos. El caso de maltrato animal que le ha costado la vida a 'Luna' se ha viralizado y ha consternado a los 12.083 vecinos de Albox. En las redes sociales hay un alubión de comentarios.

El prestigioso abogado Tomás Martos

Desde el Ayuntamiento ha lamentado lo sucedido: "Es un hecho inhumano y una salvajada". La Guardia Civil han recordado que en redes sociales existe una campaña de concienciación contra el maltrato y abandono animal: mediante el hastag, #yosipuedocontarlo, se pretende concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de denunciar cualquier caso en el teléfono 062. Para Antonio ya es tarde: "Pido Justicia para 'Luna' porque no se merece lo que le han hecho".