'Tanti', alcalde del PRC de Revilla se sube el sueldo a 48.000 € en Villaescusa, un pueblo de 4.000 habitantes

Se llama Constantino Fernández Carral, pero se hace llamar Tanti. Es el alcalde de Villaescusa, un pequeño municipio de Cantabria, y gobierna bajo las siglas del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), el de Miguel Ángel Revilla. El pasado 27 de mayo, este alcalde aprobó subirse el sueldo en el pleno de su Ayuntamiento. Pasó de cobrar 28.000 euros brutos anuales, a cobrar 42.000. ¿La razón? Que no le daba para vivir. Esta medida ha generado una ola de indignación en esta localidad cántabra de poco menos de 4.000 habitantes.

Para poner en contexto: el alcalde de Madrid, José Luis Martinez-Almeida, cobra 108.000 euros brutos anuales gobernando una urbe de más de tres millones de habitantes. La alcaldesa de Santander (173.000 habitantes y capital de la comunidad) cobra menos que Tanti: 33.506 euros anuales. La de Camargo (otra localidad cercana) percibe 49.500 euros anuales, pero con la diferencia de que gobierna a 30.263 vecinos.

Viendo las cifras aquí expuestas, se puede decir que el alcalde de Villaescusa es uno de los mejor pagados de España, en proporción a la responsabilidad de su cargo. “La sensación que yo veo en la gente del pueblo es de decepción, según lo que me trasladan. La gente está escandalizada”, asegura Almudena Gutiérrez, concejal del Partido Popular y exalcaldesa del municipio, en conversación telefónica con EL ESPAÑOL. Tanti, por su parte, no ha atendido las llamadas de este periódico.

Fachada del Ayuntamiento de Villaescusa. Google Maps

“Llevamos esperando unas ayudas un año y medio que no han llegado”, se queja un hostelero del pueblo que prefiere no identificarse. El hombre está visiblemente enfadado con la situación. Mientras su negocio se derrumba, el alcalde se sube el sueldo casi el doble. “Otros ayuntamientos van por la tercera ayuda a la hostelería y a los comercios, pero aquí no nos ha ayudado absolutamente nada. Polanco va por la tercera; Astillero, por la segunda”, protesta este hombre, poniendo ejemplo de pueblos vecinos.

Esta subida de sueldo salió aprobada en el pleno con seis votos a favor y cinco en contra. Hasta una concejal de su propio partido, Vanesa Montes, votó en contra de la subida de sueldo. La política de este municipio, pese a su pequeño tamaño, no está falta de culebrones. Pero empecemos por el principio.

Alcalde con pocos votos

Tanti llegó a la alcaldía de Villaescusa en las municipales de 2015. Su lista, curiosamente, fue la menos votada, pero consiguió alzarse gracias al apoyo del PSOE y desalojar así al PP de la alcaldía. “Pudo gobernar aunque estaba en minoría con tres concejales. No sacaba nada adelante. Sacaron muchos proyectos adelante gracias a nosotros”, explica Almudena, la exalcaldesa. “No lo hicimos por él sino por sentido de la responsabilidad, más que nada. Pero no fue muy agradecido”.

Tanti venía de trabajar en el banco Liberbank y se había prejubilado. Según Almudena percibe una jubilación “importante” en lo que a cantidad se refiere. En su primera legislatura, Tanti no cobró por ejercer la alcaldía, más allá de las dietas. El hombre no vive en el pueblo, sino en una localidad cercana, con su pareja. Es padre de dos hijas que pasan de la mayoría de edad y conduce una Kawasaki tipo chopper.

Llegaron las municipales de 2019 y la composición del pleno cambió radicalmente. El PRC se alzaba con siete concejales, otorgando a Tanti la mayoría absoluta y dejando a PSOE y PP con dos concejales cada uno. Ahora sí, el alcalde se asignó el que ha sido su sueldo hasta el pasado 27 de mayo: 28.000 euros anuales brutos.

Cartel electoral de 'Tanti' en las pasadas elecciones. PRC

Pero ese día, el edil aprobó subirse el sueldo casi el doble hasta los 42.000 euros. Incluso una persona de su propio partido votó en contra. Pero las cifras daban. Seis contra cinco. Aprobado. “Todo el mundo tiene derecho a cobrar una remuneración y cobrar por su trabajo. En eso estamos todos de acuerdo. Pero teniendo un cargo público y que te lo estás asignando tú mismo, me parece poco ético y poco responsable”, protesta su rival política.

Mientras tanto, las ayudas a la hostelería han brillado por su ausencia durante toda la crisis provocada por la pandemia de la Covid-19. “Le he dicho lo de las ayudas mil veces”, asegura el hostelero indignado. “Va de queda bien con muchos mientras a otros no nos ayuda. A otro que quiere abrir aquí una gasolinera no le deja. Pero luego a la gente mayor se la lleva de excursión por ahí, a Benidorm y ya está hecho. Esto mismo se lo digo yo a mis padres: ‘Os tiene engañados’. Es un queda bien, pero al final no hace nada por el pueblo”.

Pero la falta de ayudas a la hostelería no es la única queja de Villaescusa. Los servicios sanitarios tampoco pasan por su mejor momento. Hay cuatro centros de salud en la zona: Liaño, Concha, Obregón y Villanueva, todos pertenecientes al término municipal de Villaescusa. Sin embargo, el de Liaño está cerrado, lo que obliga a los vecinos a ir hasta El Astillero para cualquier problema sanitario o para sus revisiones periódicas.

El inoperativo entro de salud de Liaño. Google Maps

A la pregunta de si la gestión de Tanti vale esos 42.000 euros, Almudena responde con un “no rotundo”. “Hay familias que están en situaciones muy vulnerables y con niños. Hay que ser un poquito empáticos y ponerse en el lugar de esas personas. Que él representa a todas esas familias”, explica la concejal popular. Sin embargo, el papel de Almudena tampoco gusta demasiado en el pueblo. “Aquí la oposición que hay es una mierda”, considera el hostelero indignado.

Sin portal de transparecia

Si uno entra en la web del Ayuntamiento de Villaescusa vera una pestaña de "portal de transparencia". Al pinchar en cada apartado verá que no hay absolutamente ningún documento. Ni en patrimonio, ni en contratación, ni urbanismo... Nada. No está disponible ni el currículum del alcalde.

"Lo han borrado todo", denuncia Almudena, que asegura lleva ya tiempo denunciando esa situación en el pleno. "Antes se publicaban los plenos y ahora ni eso". La gente, además, se interesaba por ver las sesiones en el portal cuando estaban disponibles.

Por esto, lo poco que se puede saber del alcalde y de su gestión es por boca de los vecinos. Cuentan que sus padres se mudaron allí siendo el un niño, provenientes de un peublo cercano. Se crió en Villaescusa y trabajó en Liberbank en diferentes puntos de la comunidad, como Torrelavega. Desde 2015 es alcalde de Villaescusa y, desde mayo de este año, tiene ese generoso sueldo autoimpuesto.