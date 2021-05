Tere, la enfermera asesinada de un tiro: su marido, cazador, disparó cuando iban a separarse

Dicen de Tere que era una persona humilde, entregada y con un corazón extraordinario. Pero todo el que la conoció ya habla de ella en pasado. Tere es la última víctima de la violencia machista en España, la quinta en una semana que ya era negra antes de su asesinato. Ahora es de un color más oscuro, si cabe. Su marido la mató, presuntamente, disparándola con una escopeta de caza en la madrugada de este jueves. Ocurrió en su domicilio de Pola de Laviana (Asturias).

El presunto asesino, Senén F. R., se encuentra detenido desde el suceso. Fue el hijo de ambos quien dio la voz de alarma por lo ocurrido. El matrimonio pasaba por sus horas más bajas: llevaban poco tiempo separados y la mujer había decidido divorciarse. Recientemente, Tere acudió al centro de información de la mujer de Laviana para informarse del proceso.

A esta muerte hay que sumarle otras cuatro, las de Betty, Warda, Mohamed y una cuarta víctima de la que no ha trascendido su identidad. Estas son las víctimas de esta semana negra de violencia machista. Entre esos nombres hay el de un niño de siete años: Mohamed. Su madre, Warda, además estaba embarazada cuando fue asesinada. Esta es la historia de la última víctima.

Los de Caleao

Maria Teresa Aladro —conocida por todos como Tere— nació hace 48 años en el pequeño concejo de Caleao, en el interior de Asturias. Toda su familia era de allí. Su padre y, al menos, un hermano siguen viviendo en la localidad. El primero fue guarda rural del Parque de Redes durante casi 40 años. El segundo gestiona unos apartamentos turísticos en el pueblo.

Su madre, Inés, falleció en noviembre del año pasado de forma repentina, según relatan varias amigas de Tere a este periódico. La tragedia vuelve a golpear a esta familia en poco muy poco tiempo.

Hace cerca de dos décadas que Tere se casó con Senén y se fueron a vivir a Pola de Lavinia, donde él tiene familia. Fue en Pola donde nació su único hijo, Adrián. Era habitual verles por el barrio, especialmente a ella. A todos los vecinos les suena Tere, al menos, de vista. La mujer iba habitualmente a un bar de la zona con varias amigas.

El edificio del suceso. EFE

El lugar del terrible suceso es el domicilio familiar, en el número 3 de la calle Puerto de Tarna. Fue Adrián quien avisó a los servicios de emergencia cuando ocurrió la tragedia. Los sanitarios no pudieron hacer nada por la vida de Tere. La policía detuvo a Senén en el momento. No constan denuncias previas por violencia de género.

Los problemas matrimoniales de esta pareja apenas trascendían de puertas para fuera. Los allegados consultados por este diario aseguran que esto les ha pillado totalmente desprevenidos. “Estamos todos consternados, no sabíamos nada”, explica una mujer de Caleao que conoce a toda la familia de Tere. Esa opinión la comparten varias personas más.

“Era una persona muy cariñosa y habladora. Él era más tímido, más reservado. Pero jamás nos podíamos imaginar que llegara a hacer algo así”, apunta otra allegada. Sobre la víctima, dice que “era humilde y entregada. Tenía un corazón extraordinario”. Esto casa perfectamente con el trabajo de Tere: era enfermera y había trabajado en, al menos, un centro geriátrico asturiano.

Las personas consultadas por este periódico no han sabido decir a qué se dedicaba Senén, que cuenta 51 años. El hombre se define como autónomo en la red social Facebook. Lo que sí se conoce perfectamente es su afición por la caza, lo cual explica que tuviera armas a su disposición para cometer el crimen.

La puerta de la vivienda donde murió Tere. EFE

“No me estaba gustando lo que publicaba el marido en Facebook”, cuenta una de las amigas de Tere. “Muchas indirectas y cosas raras”. La mujer ha compartido varios pantallazos del muro de Senén en los que se pueden ver frases como: “A veces uno no se arrepiente tanto de las cosa que hizo mal, sino de las cosas que hizo bien para las personas equivocadas”, o “el día que esté aquí ya no molestaré y haré enojar a nadie”, acompañada de la foto de un ataúd.

Senén pasará este viernes a disposición judicial por el asesinato de Tere, la víctima número 15 de la violencia machista en España en lo que va de año.

Dos pueblos lloran

El Gobierno del Principado, el Ayuntamiento de Laviana y la Delegación del Gobierno en Asturias han manifiestado esta tarde su más enérgica condena y su profunda consternación por el asesinato. Está previsto que se celebre una concentración a las 11 de este viernes en repulsa de este crimen.

La confirmación del asesinato machista en Laviana nos deja a todos consternados.

Muchísimo dolor por el asesinato de María Teresa Aladro, vecina de Pola. Mi condena más rotunda y mi apoyo y el del Gobierno de Asturias a su hijo y familiares que la quieren. Estamos con vosotros. https://t.co/2uxxl6ZugL — 🌹 Adrián Barbón 💙💛 (@AdrianBarbon) May 20, 2021

Asimismo, la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género ha confirmado el carácter machista del crimen. "Se contabilizan 13 víctimas mortales por violencia de género este año y 1.091 desde 2003, año en el que comenzaron a registrarse los datos oficiales. A estas cifras hay que sumar dos menores asesinados en 2021 y 39 desde 2013”.

“Las tres administraciones, así como el Consejo Asturiano de la Mujer y el Consejo Municipal de Mujeres de Laviana, trasladan sus condolencias a la familia y amistades de la víctima, a quienes ofrecen los servicios de asesoramiento jurídico y apoyo previstos para estas situaciones. Además, transmiten a la sociedad asturiana la necesidad de un compromiso colectivo para acabar con este tipo de violencia y de perseverar ante este gravísimo déficit de libertad y seguridad que se ejerce sobre las mujeres".

María Teresa Aladro, de 48 años, es la décimo quinta víctima de la violencia machista en España desde que comenzó el año. En 2021, también han sido asesinadas Warda, de 28 años, y su hijo Mohamed, de siete; Betty, de 52; Pilar, de 50; Maria Soledad M. P., de 60; Paula M., de 36; Jordina M.P., de 34; María Cruz, de 48, y su hija Isabel, de 11; María del Carmen M. V., de 46; Alicia P., de 52; Conchi G., de 56; Flora P., de 82, y una mujer brasileña sin identificar de 42. La serie 'La vida de las víctimas' contabilizó 53 mujeres asesinadas en 2017, 47 en 2018, 55 en 2019 y 43 en 2020.