Codinas, el historiador millonario a la carta por ‘comprobar’ que Colón o Da Vinci son catalanes

Parte del elenco de personajes históricos que fueron catalanes y no lo supieron.

“Las montañas que aparecen detrás de los cuadros de Leonardo Da Vinci... Hemos consultado a escaladores y alpinistas. Eso se ve enseguida que no se las puede inventar (...) Un montón de biógrafos que no tienen ni la más remota idea de que existe Cataluña creen que esas montañas, como no las conocen, se las ha inventado Leonardo. Nosotros vemos que son unas montañas que están en Cataluña. Las de Montserrat. (…). También tenemos claro que el hermano de Leonardo era el Abad de Montserrat. Por eso creemos que, para Da Vinci, Montserrat era como su casa”.

Sin ningún tipo de rubor, Jordi Bilbeny, cuenta esta milonga en un programa de Catalunya Radio, la radiotelevisión pública catalana. Es el fundador del Institut Nova Història, Lo de Nova (nueva) le viene al pelo, porque esencialmente se la inventan. Son una asociación de historiadores fake que reescriben la historia universal, descubriendo que todos los genios fueron catalanes. Una entidad que ruboriza incluso a su propio gremio: los historiadores de las universidades catalanas les califican de ‘sátiros’ e ‘historietistas’.

Y es que no sólo los hermanos Da Vinci fueron más catalanes que el fuet. También Miguel de Cervantes (dicen que su nombre era Miquel Sirvent y que El Quijote pasó por Terrassa y Matadepera), Cristobal Colón (Cristófor Colom), Erasmo de Rotterdam (que no sólo no era de Rotterdam, sino que además era hijo de Colón), Santa Teresa de Jesús (la INH jura que hablaba en catalán en Ávila) y hasta la bandera de Estados Unidos. Porque América, obviamente, la descubrieron los catalanes. El nombre de América, por cierto, viene del cartógrafo italiano Américo Vespucci. Un italiano que, sorpresa, también era catalán. Como lo era El Gran Capitán, aunque se llamase Gonzalo Fernández de Córdoba.

Bilbeny explica el cuento en la radio pública catalana. A su lado, muy atentamente, le escucha Albert Codinas. Es el otro cerebro de este lucrativo proyecto. Un negocio muy rentable: venden estas conferencias por un precio que oscila entre los 150 y los 400 euros, dependiendo de quién la imparta. Pero en la INH no solamente cobran de los acólitos que van a sus conferencias; también de la Generalitat, que les compra los derechos de sus documentales fake vía TV3.

Porque tanto Codinas como Bilbeny tienen una estrecha relación con el gobierno catalán. La líder convergente Laura Borrás promocionó el calendario que saca anualmente la INH, avalando sus locas tesis. Pero la relación no viene de ahora: Jordi Puigneró ya escribió en 1999 el prólogo del libro de Bilbeny. Allí, el exconcejal de Sant Cugat defendía con vehemencia aquello de que Colón era catalán. A Codinas, por su parte, los negocios con la administración catalana le están saliendo especialmente rentables. Su pool de empresas ha recibido más de 6 millones de euros de dinero público.

Ahora, Codinas se encuentra en el ojo del huracán. Es el centro de la investigación de una licitación de la Generalitat, que le iba a proporcionar casi 2 millones más de dinero público. El motivo: un presunto intento de amaño de un concurso público del Govern, tal y como informó este periódico en este artículo de Crónica Global. Una información por la que Ignacio Garriga (VOX) ya está pidiendo explicaciones: ha presentado una batería de preguntas en la Generalitat para que aclaren este lance en contratación.

El caso

"Estoy convencido de que Cervantes se apellidaba Sirvent y era catalán. Una de las muchas razones por las que lo creo es su línea política: se ríe del rey y de los hidalgos castellanos, su héroe de carne y hueso es un terrorista (…) y está admitido que Sirvent (Cervantes) tenía casa en Barcelona, y según Martín de Riquer, algunos capítulos del Quijote son escritos desde este lugar, al actual paseo de Colón, con una ventana que daba a la playa".

Jordi Bilbeny, Institut Nova Història

Cervantes, según el INH, se apellidaba en realidad Sirvent

La cuestión de las adjudicaciones no está clara. Codinas se ha visto inmerso en este extraño caso del concurso para un contrato anual de unos equipamientos cívicos públicos. Un concurso dividido en lotes. Las dos firmas de Albert Codinas se llevaron casi todos estos lotes. Se trata de Tasca Serveis d'Animació SL y Jan BCS SL. Dos empresas administradas por el presidente de la INH desde el año 2018 (el domicilio social de Tasca Serveis d’Animació, por ejemplo, el de la Fundació Institut Nova Història). Los nombres de sendas empresas ya son conocidos por un caso anterior similar.

Porque precisamente en 2018, con Codinas recién nombrado administrador, se llevaron una suculenta cantidad. El Departament de Treball de la Generalitat adjudicó en octubre un contrato del monitoraje de actividades que realiza la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitaria. Contrato que fue dividido en 24 lotes, con un coste total de 3,8 millones de euros. Diez de esos contratos fueron a parar a Codinas, por una cantidad de unos 1,87 millones de euros (1.080.000 euros para Jan BCS y 807.000 euros para Tasca).

Ahora, tres años después, Codinas se ve inmerso en un presunto fraude de amaño. Con las mismas empresas como protagonistas y una tesitura muy similar a la de entonces: concursos divididos en lotes de los que se suele llevar la mayoría y barre a la competencia. Lo que sucede es que, esta vez, la competencia ha visto conexiones extrañas. Ha recurrido y el Tribunal le ha dado la razón.

En esta ocasión, el caso nace en una adjudicación pública del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, por un valor casi idéntico: 1,9 millones de euros. La Consejería liderada por Chakir el Homrani (ERC) buscaba gestores de equipamientos cívicos. A la misma se presentaron diversos ofertantes, incluida la Fundació Pere Tarrés. Pero las empresas que administra Codinas se llevaron 7 de los 12 lotes del concurso.

“Indicios de colusión”

"Jordi Bilbeny ha localizado un libro del siglo XVII que expone que Santa Teresa nació en una ciudad fundada, según la tradición, por los fenicios. Como los fenicios nunca llegaron ni a Ávila ni en Castilla la Vieja, entonces es muy posible que estemos hablando de una ciudad mediterránea. Que estemos hablando de Barcelona, que es la ciudad donde nació Teresa de Cardona".

Artículo de la web del INH.

Albert Codinas, el cerebro de este negocio

Tras la exitosa adjudicación de Codinas, la Fundación Pere Tarrés recurrió las actas de adjudicación ante Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público (TCCSP). Alegó que existía concertación de ofertas o colusión, algo prohibido por la normativa vigente en contratación. Pere Tarrés, aportó "un listado de conexiones y coincidencias administrativas tanto formales como de contenido". El TCCSP falló a favor de la Fundación. Tumbó la adjudicación de los siete lotes que habían ganado las empresas de Codinas y anuló el concurso, al identificar indicios de práctica anticompetitiva y castigada por la normativa vigente.

Afirma el organismo que "todas estas coincidencias constituyen hechos e indicios suficientemente plausibles de un comportamiento no autónomo ni independiente de Jan BCS y Tasca, que pudo haber alterado el procedimiento de adjudicación en todos los lotes a los cuales concurrió". De hecho, el Tribunal alertó de que Trabajo lo detectó, pero "consideró que no entraba en el juego de proposición única ni era posible motivo de exclusión". La consellería de ERC, por su parte, miró para otro lado. En primer lugar, "no evaluó los hechos e indicios" con arreglo a la normativa vigente, excluyendo a Albert Codinas y a sus empresas. Tampoco trasladó el caso a la Autoridad Catalana de la Competencia (Acco), como debiera haber hecho.

El caso sigue su curso. Y mientras desde la Generalitat aclaran a este diario que este expediente "se ha adjudicado, pero no se ha pagado", y que los licitantes "tienen 15 días para presentar alegaciones" antes del próximo paso de la mesa de contratación, Codinas defiende que ganó de manera legal, y que todo esto viene a ser una pataleta de la competencia, que no sabe perder.

La red de empresas

"Parece que existe una América monolingüe en castellano, pero eso solo parece. No es así. Hasta hace muy poco, el catalán se hablaba en La Habana tanto o más que el castellano. Y sobre Colón, se llamaba Joan Colom i Bertrand, En Barcelona lo conocía todo el mundo. Lo recibieron en Barcelona en olor (sic) de multitudes. Nadie preguntaba ¿quién es ese que está al lado de los Reyes Católicos? Fue al revés, lo conocía todo el mundo".

Conferencia del INH sobre Cristobal Colón.

Estatua de Colón en Barcelona, que fue también su lugar de procedencia según INH

Codinas ha recibido más de 6 millones de euros de dinero público catalán. Porque Jan BCS y Tasca son solamente dos de las empresas que conforman su exitoso (y rentable) pool. Pero hay más. En algunas ya no consta como administrador, pero sigue siendo accionista. Por ejemplo Airun, que es una empresa de servicios culturales que lo mismo organiza actos independentistas que la “Festa de la bicicleta”, pasando por el “Apoyo técnico a la Banda Municipal de Barcelona”. Es en el Ayuntamiento de esa ciudad donde más dinero han recaudado en los últimos años.

Airun tiene un contrato adjudicado por la Agencia Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) con una partida abierta de hasta 200.000 euros para la “gestión, organización, dinamización, coordinación, ejecución y valoración de los acontecimientos de la ACCD”. El contrato para gastar ese dinero fue adjudicado a Airun Serveis Cultural el 5 de marzo de 2018, que curiosamente obtuvo 100 puntos sobre 100 en dcho concurso, a mucha diferencia de los otros ocho concursantes. Se da la circunstancia de que Codinas es otro de los accionistas de esta sociedad, de la que fue administrador único hasta el 27 de marzo de 2015.

Cuenta El Confidencial que Airun obtuvo se hizo en 2017 con un total de 33 contratos por 700.790,95 euros, mientras que Tasca Serveis d’Animació se hizo con 20 contratos por 650.563 euros, Jan BCS obtuvo seis adjudicaciones por 76.402 euros e Ideafix Team (otra empresa conformada por socios de Codinas) se quedó con otros 12 contratos por valor de 120.563 euros. O sea, 1,5 millones de euros de los fondos municipales. Así, según los datos oficiales, Airun se llevó de las arcas públicas 2,3 millones de euros, mientras que Tasca se embolsó 1,9 millones y Jan BCS se hizo con 1,7 millones si se contabilizan los contratos de todas las administraciones. Casi 6 millones de euros en total. Con esta última operación que acaba de ser tumbada, se hubiera embolsado casi dos kilos más.

Jan BCS, Tasca, Airun… ¿hay más empresas de Codinas que hayan recibido dinero público? Desde luego. Su nombre también se encuentra en la empresa Lart Saber Comunicar, que también tiene su sede en la Fundació INH. O en Asac Negocis SL (Negocios A Saco), creada por Codinas en 2014 junto a Alejandro Sánchez Nofre, miembro también del patronato de la Fundació Catalunya Estat. Todas ellas, relacionadas siempre con el sector público. Empresas que no solamente cobran de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona: también han recibido dinero de los consistorios de El Prat de Llobregat, Santa Perpetua de Mogoda, Terrassa o Sant Joan Despí.

Enfado inglés

"Si los catalanes fueron los primeros descubridores de América, los primeros colonizadores y pobladores, debían dejar rastros diversos en la indumentaria de sus habitantes. Este es el caso de la barretina, que, además, también, como en Cataluña, fue tomada como símbolo de libertad (...) Sea como sea, y al margen de si el oro real se transformó en plata republicano, lo que queda patente al observar a simple vistazo la bandera americana es que es un calco evidente de la catalana. Queda patente que la bandera americana no se puede comprender sin el patrón catalán"

Entrada del INH sobre la catalanidad de América.

Según INH, el gorro de la Libertad es una barretina catalana

Lo grave es que propia INH, el instituto fake que imparte conferencias sobre “la importancia de las barretinas en la conquista del continente americano”, o que asegura que el gorro que lleva ‘La Libertad’ en el cuadro de Delacroix titulado La Libertad guiando al pueblo es en realidad una barretina, también ha recibido de la Generalitat. Lo ha hecho vía radiotelevisión pública catalana, unos buenos centenares de euros a cambio de vender su propaganda fake.

Un hecho reconocido por la presidenta de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, Núria Llorach (a la cual pertenece "la televisión pública catalana TV3") admitió haber pagado 184.000 euros por los derechos para emitir en la cadena una serie seis documentales realizados y producidos por Bilbeny y Codinas. El entonces vicepresidente (y presumible futuro presidente) Pere Aragonès admitió, en una respuesta parlamentaria, que ese dinero se pagó desde 2012 a dos compañías de medios propiedad de Albert Codinas, fundador y presidente del INH.

Dicho escándalo fue revelado por The Guardian, que completó una investigación al respecto y criticó con dureza tanto al instituto como la Generalitat: "Cataluña paga tres millones de euros a empresas que tienen la teoría de que Shakespeare era catalán", titulaba, de forma contundente, un extenso artículo del diario británico. Porque hasta ahora solamente habíamos mencionado a los españoles. Pero sí; como no podía ser de otra manera, Shakespeare también era catalán.

Codinas y su instituto tienen el apoyo pleno de la Generalitat. Por ejemplo de Laura Borrás, que es hace propaganda de su libro. O del conseller Puigneró, que llegó a tachar el descubrimiento de América de “falseamiento de América” y escribió en el prólogo del libro de Bilbeny que “las autoridades sanitarias recomiendan no intentar argumentar con ningún español la falsificación del descubrimiento de América sin antes tener bien aprendidas las ideas principales de este documento; y es que es posible que traten de imbécil ignorante”.

Vista esta aceptación en el seno del núcleo duro del ejecutivo que viene (dinero de TV3, adjudicaciones convergentes y concursos de ERC), parece que Codinas va a seguir barriendo a la competencia en los concursos públicos. Un dinero que acaba redundando en este instituto, que cuenta la historia a su manera. Así ha sido desde 2018 y así tiene pinta de seguir, salvo que la competencia se dé cuenta de que algo está fallando y lleven el caso a los tribunales. Un dinero que acaba redundando en cursos, libros y documentales donde Cervantes, Colón, Sheakespeare, Américo Vespucci, El Gran Capitán, Ponce de León, Santa Teresa de Jesús, Calderón de la Barca, la bandera estadounidense y hasta el sombrero de la Libertad, nacieron entre Ulldecona y Portbou.