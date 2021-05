Qué podrás hacer en cada sitio tras el 9-M con el fin de la alarma: cierres, aforos, toques de queda...

Sin toque de queda, sin cierre perimetral y sin limitaciones en las reuniones en espacios públicos y privados. Esta es la situación que, previsiblemente, vivirán las comunidades autónomas a partir de 9 de mayo con el fin del estado de alarma. Motivo por el que sus respectivos gobiernos ya están planeando el marco legal que les garantice seguir tomando ciertas medidas si la situación epidemiológica empeora.

En este proceso, no obstante, han sido varios los Ejecutivos regionales que han pedido al Gobierno central una prórroga de esta norma jurídica o una nueva, siendo conscientes de la dificultad que supone establecer restricciones sin el estado de alarma. Una petición que Pedro Sánchez ha ignorado, en cierto modo, hasta este martes.

El Gobierno no prorrogará el estado de alarma, pero tampoco dejará a las autonomías sin ninguna protección legal, según anunció la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, en la rueda prensa posterior al Consejo de Ministros.

El Ejecutivo aprobará un decreto en el que, además de prorrogar algunas medidas de escudo social que estaban sujetas al estado de alarma, dará la posibilidad a las comunidades de acudir en casación al Tribunal Supremo, en caso de ser rechazadas sus medidas por los tribunales superiores de justicia. De esta manera, el alto tribunal unificará doctrina y sentará jurisprudencia respecto a las medidas contra el virus.

A menos de cuatro días de que lleguemos al fin del estado de alarma, estas son las medidas que prevé cada comunidad autónoma:

Asturias

En Asturias, su presidente, Adrián Barbón, ha anunciado que suavizará las medidas restrictivas desde este viernes 7 de mayo, pero que mantendrá el modelo 4+ para municipios, localidades o barrios que empeoren los datos tras el fin del estado de alarma. Un plan cuyo contenido aún se desconoce, pero que será "anunciado cuanto antes", según Barbón. Por ahora, a partir de este fin de semana, la hostelería podrá tener en interior y exterior a seis personas en mesa y abrir el establecimiento hasta la 1 de la madrugada.

Andalucía

En Andalucía, Juanma Moreno Bonilla no pierde la esperanza para que el Gobierno "efectúe una proposición de ley que permita restringir la movilidad tras decaer el estado de alarma" y que, por tanto, las CCAA no "estén desnudas a la hora de tomar decisiones" para combatir la pandemia.

A pesar de ello, el presidente regional ha avanzando algunas restricciones que podría llevar a cabo la Junta de Andalucía a partir del 9 de mayo. Estas son restringir los horarios comerciales y, en el caso de infección grave de covid en alguna localidad, cerrarla perimetralmente, siempre con permiso de la autoridad judicial. Precisamente, este lunes, el Gobierno andaluz se reunió con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, y con la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, para plantear las medidas que la administración autonómica podría adoptar en un escenario sin estado de alarma.

Aragón

En Aragón, con el fin del estado de alarma, según anunció su presidente, Javier Lambán, no será necesario adoptar nuevas medidas de restricción dada la evolución de la pandemia en la comunidad autónoma gracias a la vacunación. De este modo, esta región abrirá sus fronteras y no recuperará el toque de queda, pero sí se plantea continuar con los confinamientos perimetrales provinciales, comarcales o municipales a partir del 9 de mayo, si la incidencia de casos de coronavirus aumenta.

En este último caso, esta comunidad no tendrá ningún límite judicial ya que el Gobierno de Lambán aprobó el 3 de diciembre la Ley 3/2020 por la que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria para el control de la pandemia COVID-19 en Aragón.

Baleares

El Govern balear, en cambio, pretende mantener gran parte de las restricciones actuales. Está a favor de mantener los controles sanitarios en puertos y aeropuertos de las islas una vez finalice el estado de alarma en España el próximo 9 de mayo. Así como mantener el toque de queda y la limitación de personas en reuniones sociales con el aval de la justicia.

En cuanto a la hostelería, la actividad seguirá limitada, aunque todavía está por ver de qué manera. Govern y patronales comenzaron a negociar el lunes sobre la reapertura de interiores, aunque todavía no hay fecha concreta para ello, según informa Última hora.

Canarias

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha pedido al Gobierno central la puesta en marcha de medidas extraordinarias en el archipiélago tras el fin del estado de alarma. Entre ellas, los controles en los puertos y aeropuertos, limitar las reuniones de grupos, tanto en espacios públicos como privados, así como la necesidad de tener que contar con una prueba PCR o test de antígeno negativo para viajar entre islas.

Cantabria

"Cantabria quedará libre". Esta comunidad autónoma abrirá sus fronteras el próximo 9 de mayo si ese día no se prorroga el estado de alarma, según expresó su presidente, Miguel Ángel Revilla.

No habrá restricciones de movilidad ni toque de queda, pero desde la Consejería de Sanidad apuntan que el resto de restricciones se podrán seguir aplicando avaladas por la legislación sanitaria. Medidas que están vigentes o que se han ido implantando en el último año como el cierre del interior de los locales, las limitaciones de horario en establecimientos o las reducciones de aforo en espacios o eventos.

También se podrán seguir estableciendo confinamientos municipales o en barrios, si la situación epidemiológica empeora, pero siempre con previa autorización judicial, indican fuentes del Gobierno.

Castilla y León

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este miércoles que el próximo domingo día 9, cuando está previsto que concluya el estado de alarma en todo el territorio nacional, decaerá también el actual toque de queda y el cierre perimetral que rigen en la Comunidad.

No obstante, en esta región comunidad autónoma, abogan por mantener medidas restrictivas tras la finalización de la norma jurídica. Por el momento, desde el Gobierno regional han hecho alusión al criterio de cerrar el interior de los establecimientos hosteleros en municipios con más de 150 casos por cada 100.000 habitantes y a fijar el horario de cierre de estos y de otros comercios, siempre con informes jurídicos que lo avalen.

Castilla-La Mancha

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que el próximo 9 de mayo, una vez que decaiga el estado de alarma, se levantará el cierre perimetral de la comunidad autónoma, después de siete meses.

En este sentido, García-Page ha explicado que su Gobierno prepara su estrategia para empezar a acometer la desescalada de medidas restrictivas. Unos planes que se basan en "aligerar y mucho las restricciones y limitaciones, pero sin ir de 0 a 100". Por ahora, una de las medidas que, en cambio, sí se mantendrá será el toque de queda en la Región de 00.00 h a 06.00 de la mañana.

Catalunya

En Cataluña, a partir del 9 de mayo, la Generalitat abrirá sus fronteras y no aplicará el toque de queda si la pandemia se mantiene estable. La consejera de la Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, aseguró este lunes que el Ejecutivo catalán “no necesitará aplicar medidas adicionales” para la gestión de la pandemia si los datos epidemiológicos no sufren una gran variación.

No obstante, este anuncio contrasta con las dudas que el Govern transmitió la semana pasada, cuando dio a entender que su intención era mantener la limitación nocturna.

Pese a todo, el Ejecutivo autonómico sí tiene previsto aprobar una reforma de la ley de Salud Pública para poder aplicar restricciones de movilidad por razones sanitarias, como ya hizo el verano pasado confinando algunas comarcas cuando la pandemia estaba descontrolada.

País Vasco

El Gobierno vasco ha sido uno de los más críticos con la decisión de Pedro Sánchez de que decaiga el estado de alarma. Desde el PNV, formación mayoritaria en el Ejecutivo, insisten en mantener esta norma.

De este modo, el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha anunciado que, salvo que el Gobierno central reconsidere su decisión de no prorrogar el estado de alarma, este próximo viernes aprobará un decreto para adaptar las medidas preventivas frente al coronavirus a la nueva situación que se producirá una vez decaiga ese instrumento jurídico a partir del próximo lunes.

El decreto, en palabras del presidente vasco, contemplaría las medidas que se consideran "eficaces" para evitar contagios, y tendría vigencia para un periodo de entre cuatro y seis semanas, según informa Europa Press.

Extremadura

El Ejecutivo extremeño, liderado por el socialista Guillermo Fernández Vara, ha pedido cautela hasta que concluya el estado de alarma el próximo 9 de mayo. Así, prefieren esperar a la próxima semana para anunciar las nuevas medidas y con ello, estar en las mejores condiciones, tanto de incidencia acumulada como de avance de la vacunación.

Desde este Gobierno, no obstante, sí han hecho hincapié en que tal y como sucedió en periodos anteriores en los que no había estado de alarma, se podrían seguir aplicando medidas como el confinamiento selectivo. Eso sí, siempre con autorización judicial.

Además, entre las novedades figurará la aplicación del denominado semáforo covid, que se abordó el pasado miércoles en el pleno del Consejo Interterritorial de Salud. Este sistema permitirá identificar el riesgo de determinada zona (en principio, la comunidad autónoma, aunque habrá datos por provincias) y aplicar limitaciones no solo por el nivel de riesgo, sino por el peligro que represente cada actividad.

Galicia

En Galicia, según ha explicado el consejero de Sanidad, Julio García Comesaña, el fin del estado de alarma supondrá el levantamiento del toque de queda y el fin del cierre perimetral de la comunidad. No obstante, ha asegurado que Galicia seguirá adoptando medidas de tipo "quirúrgico" y se prepara para "motivar" las restricciones, siempre sometiendo su aprobación al Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

La Rioja

A partir del 9 de mayo, el Gobierno de La Rioja levantará todas las restricciones, según anunció la presidenta, Concha Andreu. No obstante, el Ejecutivo regional promulgará un nuevo plan, similar al actual, pero adaptado al nuevo marco normativo que solo disciplina el uso de mascarillas, geles hidroalcohólicos o distancias interpesonas y que para cuestiones más restrictivas, como los confinamientos, pero en cualquier caso generalizados, podría apoyarse en la ley de Salud Pública de 1986.

Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid y vencedora en las elecciones autonómicas de este martes, Isabel Díaz Ayuso, se mostró partidaria de mantener las mismas medidas tras el estado de alarma , menos el "palo severo" del toque de queda.

De este modo, las restricciones que quedarían vigentes en la región serían la prohibición de reuniones de no convivientes en los domicilios; en hostelería, un máximo de seis comensales por mesa en terrazas y cuatro en el interior, con el consumo en barra prohibido y el cierre a las 23:00 horas, y el cierre perimetral por zonas básicas de salud.

Murcia

A tres días de que finalice el estado de alarma, la comunidad murciana aún no se ha pronunciado sobre el panorama que se avecina a partir del 9 de mayo. El Gobierno regional sigue estudiando y analizando todas las opciones: si levanta (o no) el cierre perimetral o si suprime (o no) el toque de queda.

Navarra

En el caso de Navarra, el Gobierno foral todavía no ha dado pistas sobre qué ocurrirá con algunas de las principales medidas (cierre perimetral, toque de queda, limitación de reuniones en el ámbito privado...) cuando decaiga el estado de alarma. No obstante, el Partido Socialita Navarro, partido que preside el Ejecutivo, aboga por una desescalada de las medidas vigentes. Así lo explicó en el Parlamento el portavoz de los socialistas, Ramón Alzórriz, quien eludió concretar en qué situación quedarán las restricciones actuales, pero que apostó por "avanzar en la flexibilización y desescalada de las medidas, aunque con prudencia".

Comunidad Valenciana

Frente a estas dos últimas comunidades autónomas, la Generalitat valenciana ya ha diseñado un nuevo paquete de restricciones ante el coronavirus para aplicarlo a partir del 10 de mayo, cuando decaiga el estado de alarma decretado por el Gobierno. El Ejecutivo regional abrirá sus fronteras, pero mantendrá medidas como el toque de queda nocturno, las limitaciones en las reuniones entre no convivientes y la posibilidad de confinar perimetralmente municipios si empeora la situación epidemiológica.