Mercadona arrasa con estos 10 productos de Hacendado: vende 65.000 al día y Roig quiere más

El titular sorprendió a propios y extraños. Juan Roig, presidente de Mercadona, decía que "a los productos de Hacendado les falta calidad". Lo hacía durante la presentación de resultados de la compañía valenciana. "Muchos productos no tienen la calidad que el cliente requiere y lo estamos arreglando y en los próximos dos años lo van a percibir", continuaba el empresario.

Son muchos los 'fans' de Mercadona que se quedaron boquiabiertos con estas expresiones. 'Los jefes', como llama la firma a sus clientes, no entendían esa crítica del dueño de la empresa a sus propios productos.

Pero el motivo no era otro que mejorar su estrategia. A Roig no le interesa, ni lo pretende, que Mercadona juegue a la baja. Todo lo contrario: mientras unos apuestan por acudir a la guerra de los precios, el valenciano quiere que los suyos vayan a la guerra apostando por la calidad.

Juan Roig, presidente de Mercadona.

Al más puro estilo Luis Aragonés, exentrenador de fútbol que arengó a la Selección Española con el grito de "y ganar, y ganar y volver a ganar, y ganar, y ganar...", se mostró Juan Roig. "Calidad, calidad, calidad y calidad", decía el presidente de Mercadona en la presentación de resultados de la firma esta pasada semana.

La cadena de supermercados valenciana es la primera por cuota en España, según datos de la consultora Kantar, obtuvo el 24,5% de la cuota al cierre de 2020.

Además, no parece que a sus productos de marca de distribuidor les falte calidad. Según el 'Estudio de percepción de calidad y confianza de las marcas de fabricante en el consumidor', dos productos de Mercadona se colaron están entre los 82 de mayor calidad, siendo los únicos pertenecientes a distribuidor.

Qué pasa con Hacendado

En mil y una ocasiones se han ofrecido datos de cómo creció Mercadona. De ser una empresa familiar de productos cárnicos en la Comunidad Valenciana a ser la operadora con mayor cuota en el mercado español. La expansión del negocio de los Roig ha sido brutal en las últimas décadas, pero ¿por qué ahora esa obsesión por la calidad?

La estrategia de la marca valenciana lleva siendo esta, en realidad, desde hace mucho tiempo. Tal y como explican en su web, en el año 1993 Mercadona implantó la estrategia comercial SPB (siempre precios bajos). No obstante, la abandonaría en los años posteriores, abogando por un "modelo de calidad total".

Las dos caras de Hacendado: pierde calidad para Juan Roig, pero no para los consumidores

En su apuesta por las marcas de distribuidor, conocidas como marcas blancas, en el año 1996 la firma de la familia Roig sacó a la luz cuatro marcas propias, recoge la web de Mercadona.

Nacen de forma simultánea las marcas Hacendado, dedicada a la alimentación; Bosque Verde, destinada a los productos de limpieza del hogar; Deliplus, con un claro sentido en el cuidado de la belleza; y Compy, la más desconocida de todas al ser la marca de confianza para las mascotas. Los fans de Mercadona han asegurado en múltiples ocasiones que el primer producto Hacendado conocido fue un brick de leche.

Esto hace, si cabe, aún más llamativas las palabras de Juan Roig el pasado martes. "Nos falta más calidad en los productos de nuestra marca. Es muy complicado mantener unos niveles óptimos en, por ejemplo, la leche, algo que yo, sinceramente, desconocía. No es nada sencillo, pero lo vamos a conseguir". El primer producto de la historia de Hacendado es el ejemplo de que mantener la calidad es muy complicado.

Y es que el valenciano piensa que los suyos debían avanzar en la calidad de los productos frescos. "Hemos avanzado en la carne, pero no es suficiente", dijo Roig.

Dentro de dos años, los clientes de Mercadona tendrán, por tanto, mejoras en sus productos. Sobre todo, los esfuerzos irán a mejorar los productos de Hacendado, tal y como ya se ha expuesto. Juan Roig tiene en su punto de mira los productos de alimentación.

¿Caída de Mercadona?

La gente de negocios sabe que en cualquier momento se puede perder. O, al menos, no ganar tanto. Le ocurrió a Mercadona precisamente el pasado año pasado. Ellos mismos sitúan su cuota de mercado en 26,4%, medio punto por debajo del año anterior. Roig achacó esto a variables distintas.

Por ejemplo, en primer lugar hizo hincapié en la "falta de turistas" en zonas del Levante español. Concretamente, en Comunidad Valenciana, Baleares y Cataluña, lugares donde la firma tiene una gran presencia. Asimismo, el propio Roig reconoció que la competencia lo está haciendo muy bien. "Mejor que nosotros", dijo antes de puntualizar que eso les hace "ponerse las pilas".

El sueldo más bajo de Mercadona supera un 21% el SMI: 1.200 euros más primas

De la misma manera, se podría achacar la caída a las restricciones de movilidad. Mercadona no suele tener establecimientos en los centros de las ciudades, por lo que muchos habrían abandonado a este supermercado en favor de las tiendas de alimentación de proximidad.

Actualmente, Mercadona tiene 1.641 tiendas, 20 de ellas en Portugal. El año pasado se cerraron 65 de estos establecimientos y se abrieron 70 nuevos. Según la web de Mercadona, la firma emplea a 95.000 personas (1.700 en Portugal) y en el último año ha creado 5.000 nuevos empleos fijos (800 en Portugal).

La facturación en el último año ha sido de 26.932 millones de euros, un 5,5% más con respecto al año anterior. La inversión realizada fue de 1.500 millones de euros y 727 millones de euros se obtuvieron de beneficio neto.

Pero volviendo al consumo, la apuesta de Mercadona por la calidad se muestra en la intención de aumentar lo que ellos llaman 'proveedores totaler'. Son aquellos que fabrican de manera exclusiva para Mercadona, como ocurre, por ejemplo, con los batidos 'proveedores totaler' Covap, Lactiber e Iparlat. Tienen sus fábricas en Pozoblanco (Córdoba), León y Urnieta (Guipúzcoa).

Mercadona gastó en el último año 21.507 millones de euros de compras. Actualmente cuenta con 1.400 'proveedores totaler', 2.700 proveedores comerciales y 13.000 proveedores no comerciales o de servicios.

Roig pretende que aumenten los primeros y lo dejó claro. "Seremos más en el futuro", comentó. "Estamos buscando proveedores especializados por producto con un modelo de relación único y transparente".

Con todo esto, nos podemos hacer una idea de la apuesta de Mercadona por la calidad en los próximos años. Eso no quita que lo esté haciendo ya. En el último año, por ejemplo, se han incluido 290 novedades. En este reportaje repasamos 10 productos que rompen todos los cánones en Mercadona.

1.- Los nuggets sin gluten

Los celíacos están, por lo general, muy contentos con Mercadona. Aunque hay quien exponga que la marca pone la etiqueta hasta a productos en los que no cabe lugar a dudas, lo cierto es que esta señal es francamente efectiva. Así es fácil reconocer qué productos pueden estar contaminados con gluten o no, ya sea por ejemplo algo harinado o un bote de leche con el que en principio no debería haber problemas. 1.300 soluciones tienen los celíacos en los establecimientos de la firma valenciana.

Entre ellas se encuentran los nuggets sin gluten y sin lactosa, perfectos para cualquier entrante. De hecho, Mercadona vende diariamente unas 5.000 bolsas de este producto elaborado por su proveedor totaler Fripozo en su centro de Las Torres de Cotillas (Murcia). Su precio es de 2,61 euros.

2.- Galletas de Espelta

Galletas de Espelta

Es uno de los productos estrella en los últimos tiempos en los lineales de Mercadona en toda España: las galletas de espelta. Los clientes están maravillados con este producto cuyo coste es de 1,15 euros.

Hechas al 100% con harina de este cereal, han multiplicado sus ventas por cuatro. Superan los 6.500 paquetes al día en ventas.

3.- El desinfectante de frutas y verduras

Desinfectante de fruta Mercadona

En enero, Mercadona lanzó este producto de Bosque Verde. Poco tardó en popularizarse. 1.600 unidades diarias se vendían de este producto que revolucionó las cocinas.

Lava Frutas & Verduras de Mercadona sirve limpiar en profundidad los productos a los que hace mención su nombre antes de su consumo. Además de su utilidad, a su venta ayuda su llamativo precio. Tan solo cuesta 2 euros.

4.- Clara líquida de huevo

Claras de huevo de Mercadona. Mercadona

El desayuno de los deportistas. Este producto está al alza por la gran cantidad de proteínas que contiene. De esta forma, aquellos que quieren disfrutar del huevo sin yema, no tendrán que desperdiciar uno completo.

Mercadona vende, nada más y nada menos, que 25.000 unidades al día de este producto. En 2020, la cadena valenciana vendió 7,8 millones de unidades.

El proveedor totaler de este producto es Huevos Guillén, que opera en las instalaciones de Utiel (Valencia).

5.- Gel hidroalcohólico

Gel hidroalcohólico en espray. Mercadona

Es uno de los productos de moda por culpa del coronavirus y ya los podemos encontrar en todos los lineales de supermercados. Mercadona, ante la acogida del producto, lanzó hace pocos meses una nueva solución en espray para la limpieza de manos y vendió más de 7.000 productos al día por un precio de 1,20 euros cada uno.

6.- Caldo de pollo

Caldo de pollo Hacendado Mercadona

Este es otro de los productos estrella de Mercadona aunque no salte a la vista del gran público. El Caldo de Pollo de Hacendado aumentó sus ventas en el último año un 23% con respecto al anterior.

La firma valenciana vendía hasta 84.000 litros al día, según su web "por los cambios de hábitos del consumidor".

La empresa guipuzcoana Interal produce el Caldo de Pollo Hacendado en sus instalaciones de la localidad de Funes (Navarra). Se trata de uno de los proveedores totaler de la firma valenciana.

7.- Crema griega Tsatsiki

Tsatsiki en un lineal de Mercadona Mercadona

Que el hummus de Mercadona es todo un fenómeno ya se sabía. Rensika, proveedor de Mercadona es el que hace el mencionado producto, pero también elabora otra de las revoluciones de los lineales del supermercado. Hablamos de la crema griega Tsatsiki, que cuesta 1,75 euros.

Alrededor de 8.000 tarrinas diarias de esta receta se venden en toda España. Hubo un tiempo en el que desapareció de las tiendas de Mercadona, pero los clientes comenzaron a reclamar cada vez más este producto y hubo que hacerles caso.

8.-Bizcochos

Bizcochos en los lineales de la firma valenciana. Mercadona

Los bizcochos de cacao, de azúcar moreno y nueces y las magdalenas de yogur, de chocolate y magdalena 100% integral sin azúcar añadido componen otro de los productos revolucionarios de Mercadona. Ideales para meriendas y desayunos, Mercadona ha llegado a vender 26.000 unidades diarias del producto.

Elaborados sin conservantes ni colorantes, estos productos son producidos por la empresa Pastisart. Sus instalaciones están situadas en El Espinar (Segovia) y es otro de los proveedores totaler de la firma valenciana.

9.-Rosquilletas

Rosquilletas Mercadona

Si pronuncia este nombre en la Comunidad Valenciana, todos te entenderán. Sin embargo, si lo haces en otros puntos de la geografía española, no sabrán de lo que les habla. Las rosquilletas son un producto típico del Levante español que triunfa en los lineales de Mercadona por toda la Península Ibérica. Snacks, palitos de pan horneados, bastoncitos de pan o pan de pipas son algunos de los nombres que recibe este producto.

Se venden 65.000 paquetes de rosquilletas, de todas las variedades, a diario en Mercadona. 33.388 paquetes en toda la cadena de supermercados son de la modalidad de pipas, las más vendidas seguidas de las de queso.

En la Comunidad Valenciana podemos encontrar más variedad de estos productos elaborados por Anitin, proveedor totaler de Mercadona, en sus instalaciones de Carlet (Valencia).

10.- Copa menstrual

Copa menstrual de Deliplus. Mercadona

Sí, Deliplus tiene su propia copa menstrual y es uno de los productos estrella de la marca de distribuidor de Mercadona. Sólo ocho meses después de su lanzamiento, la firma valenciana había vendido más de 26.000 unidades de la Copa Menstrual Íntima de Deliplus.

El dispositivo de higiene íntima femenina reutilizable está disponible en la zona de perfumería de los Mercadona de toda España y se puede conseguir por 9 euros en diferentes tamaños. Es realizado con Termoplástico (TPE), un material más suave y más flexible que la silicona, por el proveedor totaler Intimistic de Navás (Barcelona).