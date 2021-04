La paga mensual de los ‘menas’ que tanto molesta a Vox va de 400 a 700€: el gasto por autonomía

El pasado viernes, la periodista Susanna Griso y la candidata de Vox a la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, se enzarzaron en una discusión por un tema que ya promete que va a ser recurrente en la campaña del partido verde hasta el próximo 4 de mayo: los menas (Mejores Extranjeros No Acompañados). Griso intentó parar los pies a Monasterio señalando que los menores extranjeros no acompañados “están en la calle sin poder trabajar” y “sin poder estudiar porque no tienen papeles”.

También señaló a la política de Vox por tratar a estos menores nada menos que como a “animales”, a lo que Monasterio respondió: a quien trataron como un “animal” fue a una chica agredida sexualmente por 13 chicos en el Parque del Oeste de Madrid el pasado 4 de abril. Cuatro de los detenidos eran menores y extranjeros. Monasterio, además, dijo en el programa de Griso que cada MENA le cuesta a la Comunidad de Madrid 4.700 euros.

La famosa “paguita”, como Vox llama a las ayudas que supuestamente reciben los menas y los exmenas, vuelve a ser un tema polémico sobre el que se lanzan afirmaciones y especulaciones, muchas veces sin fundamento. La estadística sobre el coste total de los menas a las arcas públicas es complicada de establecer, más cuando ni siquiera se conoce el número de estos menores que acoge España, según advirtió el Defensor del Pueblo en mayo de 2020.

Paga mensual de los menas por Comunidades Autónomas.

Los únicos y más recientes datos disponibles son de 2019 en el Registro mena del Ministerio del Interior y muestran que habría alrededor de 12.300 menores extranjeros que viajan por España. La cifra, sin embargo, está lejos de reflejar la realidad.

EL ESPAÑOL ha recogido todas las ayudas económicas y sociales que los menores no acompañados -tanto extranjeros como españoles- reciben en España por Comunidad Autónoma, así como las que se les dan una vez cumplen 18 años para poder emanciparse. En términos generales, no existen prestaciones económicas a los menas mientras estos son menores, más allá de pequeñas asignaciones para sus gastos ordinarios. A partir de la mayoría de edad, casi todas las Comunidades Autónomas les asignan la Renta Mínima establecida para personas vulnerables en cada territorio, adelantando sus requisitos de edad (normalmente se puede recibir a partir de los 23 ó 25 años). Esta renta va desde los 400 hasta los 700 euros dependiendo de cada lugar y para acceder a ella hay que cumplir ciertos requisitos:

Comunidad de Madrid

Según datos de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, los menas como tal no reciben ninguna ayuda económica específica, más que la acogida en centros especiales. Una vez pasan a ser extutelados, cuando cumplen 18 años, la Comunidad financia parcialmente el conocido como Programa de Tránsito, destinado a exmenas entre los 18 y los 21 años para ayudarles a integrarse en la sociedad. El programa cuenta con 102 plazas con alojamiento y manutención y se paga con fondos públicos la mitad de cada plaza. Además de este programa, Madrid también atiende anualmente a jóvenes en grave riesgo de exclusión social para insertarlos social y laboralmente.

Por otro lado, el Decreto 126/2014 de 20 de noviembre aprobó el Reglamento de la Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid que establece los jóvenes tutelados puedan solicitar la percepción de la RMI cuatro meses antes del cumplimiento de la mayoría de edad, lo que permitirá que cuando cese la acción protectora y hayan de abandonar la residencia, puedan contar con una aportación económica. Esta renta es de 400 euros para una sola persona sin ingresos en Madrid.

Cataluña

Dependientes del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia de la Generalitat, los exmenas reciben una paga específica de 664 euros de los 18 a los 23 años. Esta cantidad está sujeta a una formación y a la justificación de no tener medios para vivir. La medida la aprobaron todos los grupos políticos, modificando el artículo 19 de la Ley de Prestaciones Sociales. A partir de los 23 años, los exmenas pueden aspirar a la Renta Garantizada de Ciudadanía, que en Cataluña asciende hasta los 423 euros. Se cobra hasta 12 meses, los cuales pueden ser prorrogados hasta 60.

Navarra

La Subdirección de Familia y Menores de la Comunidad Foral señala que los menas reciben acogimiento familiar o residencial, así como la cobertura de sus necesidades cuando son menores. A partir de los 18 años y hasta los 21 existe un Programa de autonomía, en el cual reciben una paga que va entre los 640 y los 650 euros mensuales con recursos educativos y acompañamiento. A partir de los 21, reciben una prestación económica de 548 euros hasta que puedan ser candidatos a recibir la Renta Garantizada (la misma cantidad), para la cual hay que tener un mínimo de 25 años.

Baleares

La Conselleria d’Afers Socials i Esports da una ayuda a la Emancipación de 430,27 euros durante 36 meses o hasta los 25 años. También proporciona plazas en centros dormitorios y, al igual que en el resto de comunidades, existe una Renta Mínima de Inserción que, para ser susceptibles de recibirla, los exmenas tienen que cumplir con los siguientes requisitos: haber residido tres años en las islas y llevar dos empadronados. La Renta Mínima en las islas es de 426 euros durante seis meses.

Comunidad Valenciana

La Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas da a los menas acogimiento residencial, cubre sus necesidades sanitarias, educativas, alimentarias, así como de ropa, más una asignación semanal para gastos propios, cuyo valor es “simbólico”, según el departamento. Por otro lado, en el caso de los menores tutelados acogidos en familias son estas las que gestionan la subvención que la Generalitat reparte, la cual oscila entre los 450 euros mensuales a los 1125 euros si es un acogimiento de urgencia.

Antes de que sean susceptibles de cobrar la Renta valenciana de inclusión (338 euros), al cumplir los 25 años, existe un Programa de Emancipación, con una red de hogares y prestaciones económicas equiparables al salario social.

Andalucía

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación apunta que en Andalucía no hay ayudas económicas directas para menas tutelados o extutelados, más allá de las destinadas a la población en situación de vulnerabilidad, como son la Renta Mínima, las ayudas a la vivienda, al empleo… La Renta mínima de inserción social andaluza tiene un importe de 420 euros mensuales y se cobra durante 12 meses.

Cantabria

La Consejería de Empleo y Políticas Sociales cuenta con una red especializada para el acogimiento de menas para varones mayores de 12 años, con centros de primera y segunda acogida y “socialización moderada”. Esto significa que los jóvenes interactúan más con sus vecindarios. Este sistema puede prorrogarse tras la mayoría de edad hasta los 25 años en caso de que el extutelado curse estudios universitarios.

Por otro lado, en Cantabria también existe el Programa de Apoyo al Proyecto de Vida, al cual pueden acogerse hasta los 25 aunque no estudien. El programa prevé una prestación económica mensual vinculada a un plan de trabajo establecido conjuntamente con el tutor asignado al joven. Dicha prestación puede ser compatible con otras ayudas económicas, siempre y cuando no se supere la Renta Social Básica (426 euros) para una persona, seis meses prorrogables de seis en seis y como máximo hasta los 23 años.

También se dan ayudas económicas a las familias de acogida y para los gastos de los menores, con un mínimo de 5 euros a la semana.

La Rioja

La Consejería de Servicios Sociales proporciona acogimiento familiar o residencial a los menores, además de cubrir sus necesidades y darles dinero de bolsillo, cuya cantidad se determina en función de su edad. También existe un “Programa de preparación para la vida independiente” a partir de que cumplen la mayoría de edad. En ese momento, también puede prorrogarse el acogimiento residencial y reciben la Renta de Ciudadanía de 399 euros entre 6 y 24 meses. La particularidad es que para recibirla no se les exige periodos de residencia previos en La Rioja, y además se les permite el acceso a partir de los 16 años sin exigir que constituyan una unidad familiar o de convivencia.

Aragón

El Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales da acogimiento residencial y una prestación para cubrir gastos de atención específica (gafas, dentista, terapias, ropa, viajes, etc...). El resto de ayudas son las ayudas sociales universales existentes en Aragón, como el Ingreso aragonés de inserción, de 441 euros.

Castilla-La Mancha

Además de las ayudas a las familias que acogen a menores tutelados, no existe ningún registro de prestaciones económicas específicas para menas o exmenas. La Consejería de Bienestar Social se encarga del Ingreso mínimo de solidaridad de 420 euros mensuales que los extutelados pueden solicitar.

Castilla y León

Los tutelados mayores de 18 años pueden solicitar la Renta Garantizada de Ciudadanía (a ellos se les exime del requisito de tener más de 25 años). Además, los menores tutelados tienen cubiertas todas sus necesidades por parte de la administración (alimentos, educación, ropa, ocio y tiempo libre…).

Galicia

La Consellería de Política Social señala que se cubren “todos los bienes materiales necesarios” de los menores tutelados, así como se les da una atención integral que se prolonga más allá de la mayoría de edad con la incorporación de estos menores a acciones de mejora de la empleabilidad y de inserción laboral.

En Galicia no hay ayudas directas o específicas aunque la Xunta solicita todas las ayudas a las que puedan acceder por sus circunstancias. Cuando dejan de ser menores pueden acogerse a la Renta de Inclusión Social de Galicia, de 399 euros durante 12 meses.

Asturias

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar informa de que en Asturias no hay tampoco ayudas específicas y que a los exmenas se les incluye en el paraguas del Salario Social Básico, de 442 euros sin límite de tiempo.

Ceuta

La Consejería de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad indica que las ayudas a los menores tutelados se traducen en acogimientos familiares y en centros, así como en pagas semanales mínimas para sus gastos ordinarios.

Cuando cumplen 18 años, hay un programa de acompañamiento que implica, entre otros recursos, un piso para exmenas con seis plazas. También tienen la posibilidad de acceder al Ingreso Mínimo de Inserción social (variable) si han sido tutelados por la Ciudad Autónoma y tienen una situación de orfandad absoluta, de los 18 a los 25 años (variable y 12 meses prorrogables)

Melilla

No hay ninguna ayuda específica destinada a menas y los extutelados pueden pedir el Ingreso melillense de integración, que parte de un mínimo de 420 euros y puede alcanzar hasta los 707 euros.

Región de Murcia

La Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social señala que los menores tutelados “no reciben ayudas económicas ni durante la tutela ni después que dejan de ser tutelados”.

Por su parte, los extutelados tienen derecho a la Renta de Inserción Básica (300 euros durante 121 meses) siempre que cumplan con los requisitos exigidos: tener entre 18 y 25 años, ser extutelado, estar una una situación de orfandad absoluta o de grave exclusión social participando en programas de integración).

Extremadura

La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales proporciona a los menores acogimiento en centros y en familias, a las cuales da ayudas de 151,52€ euros mensuales a los que se suman la mitad del importe si tienen alguna discapacidad). Este acogimiento es hasta los 18 años, ampliable a los 21 siempre que no trabajen con un sueldo superior al 75% del salario mínimo interprofesional.

Los extutelados son susceptibles de recibir la Renta Extremeña Garantizada desde los 18 años, consistente en 537,84 euros mensuales por un año, prorrogable sujeta a requisitos y evaluaciones del servicio social. También cuentan con ayudas a la empleabilidad de los 16 a los 25 años para empresas.

Canarias

La Dirección General de Políticas Sociales informa que, además de la acogida en centros, los menores tienen una pequeña asignación para sus gastos que va de los 10 a los 15 euros semanales. Los extutelados pueden percibir la Prestación Canaria de Inserción si han estado bajo tutela en Canarias. Esta ayuda alcanza los 472 euros.

País Vasco

En el País Vasco no existe registro de ninguna ayuda directa a los menores extranjeros no acompañados. A partir de que cumplen la mayoría de edad, pueden acceder a la Renta de Garantía de Ingresos que es de 665 euros mensuales en la comunidad, una de las más alta de España.