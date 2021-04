Isa cayó desde 9 metros de la única ventana sin rejas para huir de su agresor: "Tenía el demonio dentro"

Noticias relacionadas La tragedia de Isa: se tiró por una ventana para que su maltratador no la matara y está tetrapléjica

El taxi adaptado que a primera hora de la mañana había recogido a Isa Ruiz (48 años) a las puertas de la residencia marbellí en la que se encuentra ingresada ha llegado a las 09.25 horas de este lunes a la Ciudad de la Justicia de Málaga. Isa vestía un pantalón negro y un jersey beige de cuello ancho que le cubría una camisa blanca. Llevaba el pelo recogido en una cola.

La mujer ha llegado arropada por su familia. Ha accedido a los juzgados con ganas de que se celebrara la juicio, aunque visiblemente nerviosa. Cada pocos minutos pedía agua porque se le secaba la boca. "Sólo quiero que se haga justicia. Estoy bien, dentro de lo que cabe".

Isa ha llegado en una silla de ruedas empujada por su padre. La mujer se ha tenido que ver las caras con su presunto agresor, Francisco M. Hace dos años y medio, Isa tuvo que lanzarse por la ventana de un segundo piso en Marbella (Málaga) para huir de él. Ella siempre ha sostenido que lo hizo para salvar la vida. No tenía otra escapatoria.

Isa tiene 48 años. Su abogado ha pedido diez años de prisión para su presunto agresor. Marcos Moreno

Según ha contado la víctima en sede judicial, el acusado la encerró dentro de su casa, le pegó un puñetazo en el rostro, la amenazó de muerte, la insultó y la siguió por el inmueble empuñando un cuchillo. La razón, una cartera y una pequeña dosis de droga que no encontraba y que pensaba que ella le había robado. "Tenía el demonio dentro, no parecía él", ha explicado Isa al tribunal.

Los hechos ocurrieron sobre las 10.30 horas de la mañana del 2 de noviembre de 2018. Cuando Francisco M. se ausentó al baño, Isa decidió escapar. Se subió al alféizar de la única ventana sin reja que tenía el inmueble, deslizó las piernas hacia la calle y se dejó caer a una altura de entre ocho y nueve metros, han confirmado los policías que acudieron a socorrerla y a investigar qué había ocurrido.

Las huellas

Uno de los agentes, el que recogió las huellas, ha explicado que los indicios apuntan a que, en su descenso, Isa se topó con un tendedero que había en el piso de abajo, lo que provocó que se desestabilizara y evitó que cayera de pie. La mujer, que tenía 46 años en aquel momento, sufrió una lesión medular que la dejó tetrapléjica de por vida.

Tanto su abogado como la Fiscalía solicitan para el acusado diez años de prisión por tentativa de homicidio y una indemnización que va de los 500.000 euros (petición fiscal) a los 700.000 (acusación particular). Además de la agravante de parentesco -fueron pareja durante un año en 2002-, ambas acusaciones han añadido en sus conclusiones finales la agravante de género.

Sandra pasea a su hermana, este pasado miércoles, por la residencia en la que Isa se encuentra. Marcos Moreno

Meses después del suceso, la propia Isa le contó a Celia Llopis, la forense que evaluó los daños físicos que había sufrido, que Francisco M. le dijo durante las horas previas a lanzarse al vacío para salvar la vida. "No sabes lo que te espera esta noche". La médico lo ha corroborado este lunes ante el tribunal de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Málaga.

El acusado ha negado los hechos que se le imputan. Ha asegurado que no pegó a Isa, que no la amenazó de muerte y que tampoco empuñó un cuchillo delante de ella. "Yo no me di cuenta de nada. Me enteré cuando la Policía estaba en la puerta de mi casa", ha explicado Francisco M., quien también ha añadido que sólo tenían relación de amistad. "Conozco a Isa del mundo de la droga", ha añadido.

En cambio, una testigo que reside en el segundo piso del edificio que hay frente al conjunto de pisos donde el acusado tiene su casa ha declarado que la noche anterior a los hechos vio cómo el acusado metía a la fuerza a la mujer en el portal del edificio. Le va dando "tortazos". "Te tengo que matar", ha afirmado la mujer. A la mañana siguiente, cuando salió de su vivienda, se encontró el cuerpo de Isa en la calle y pensó. "Ya la ha tirado por la ventana".