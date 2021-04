Los cuatro ultras españoles que pelean en KOTS, el club de la lucha más sangriento de Europa

Una nave industrial abandonada en un suburbio de Estocolmo. Hay poca luz y mucho ambiente. No habrá más de doscientas personas de público, pero chillan como posesos. Muchos son ultras de equipos de fútbol, que acuden a la velada con pasamontañas con los colores de su equipo. En el centro, unas vallas de obra marcan un perímetro. Y en su interior, dos luchadores proceden a pegarse una paliza.

No hay protecciones en las esquinas. Por no haber, no hay ni ring: pelearán sobre el pavimento. Tampoco habrá cuenta de protección si uno cae al suelo, ni entrenador que alivie las heridas con hielo entre asalto y asalto. De hecho, no hay asaltos. Ni reglas. Estarán zurrándose hasta que uno de los dos se rinda o quede inconsciente.

Es el nuevo club de la lucha. El más sangriento de Europa. Se llama KOTS, que es el acrónimo de King Of The Streets (Rey de las calles). Es una especie de UFC, esas artes marciales mixtas que practica Connor McGregor, pero con mucho menos glamour, presupuesto y medidas de seguridad. Un campeonato que, como su propio nombre indica, va de peleas callejeras. Los participantes suelen ser hooligans de diferentes clubes de Europa, aunque no sea una condición sine qua non para pelear. La ausencia de reglas es su elemento diferencial.