Margarita del Val ya se ha puesto la vacuna y repetirá sin dudar en la segunda dosis: su experiencia

Tómala y corre. Son las primeras palabras que se le ocurren a Margarita del Val, La viróloga, química e inmunóloga, cuando se le pregunta sobre las vacunas para la Covid-19. Este miércoles la ha notado en sus carnes, en las mismas venas que llevan meses advirtiendo sobre los peligros del virus. Se siente orgullosa de que le haya tocado la de AstraZeneca-Oxford, pero advierte: "Cualquier vacuna es buena, sea cual sea. Al que se le ofrezca una vacuna, que se la ponga".

Si por algo destaca la investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), reconvertida casi en divulgadora en los últimos meses, es por ser tajante. En este caso, dice haber notado el cambio positivo hasta 24 horas después de la primera inoculación, según ha confirmado en un encuentro con periodistas organizado por Google y Newtral. Por encima de cualquier efecto secundario, Margarita agradece las fuerzas renovadas, sobre todo en el ánimo.

"Sea cual sea la vacuna, el riesgo es 1.000 veces menor que el de coger el coronavirus", sentencia sobre las polémicas que han aflorado sobre las vacunas. Sobre todo en lo que respecta a la dosis de AstraZeneca, esa que se vincula a ciertos casos de trombosis. Ella lo tiene claro, y siempre ha defendido que la variante de Oxford es "tan buena, eficaz y segura como las otras dos [Pfizer y Moderna]".

Margarita del Val.

Los trombos de AstraZeneca

Aunque los casos de trombos después de la aplicación de la vacuna contra la Covid de la farmacéutica AstraZeneca son anecdóticos, este producto sanitario sigue generando polémica. Después de que la Agencia Europea del Medicamento admitiese que existe la posibilidad de que esos casos de trombos y la vacuna estén relacionados, algunas administraciones han decidido dar un paso atrás en su aplicación a los ciudadanos, sobre todo en lo que respecta a la segunda dosis.

De esta manera, la vacunación de las personas menores de 60 años con AstraZeneca ha quedado suspendida, dejando un mar de dudas sobre qué va a pasar. Cómo se completará la vacunación de las personas que ya han recibido la primera dosis y esperan la segunda es la más repetida, pero ella, nuevamente, es tajante.

A falta de un plan concreto, ya se ha especulado sobre la posibilidad de dejar a esta población con una dosis de la vacuna o, incluso, inyectar la segunda dosis con la vacuna de otra compañía farmacéutica. Margarita no está de acuerdo, y en varias ocasiones ha asegurado que "no hay riesgo cero [a la hora de aplicar una vacuna], pero lo que no se puede hacer son experimentos de algo que no está demostrado, como es combinar vacunas para intentar evitar un riesgo mínimo", ha explicado.

El riesgo del trombo sigue ahí, sí, pero mejor recibir una sola dosis que ninguna. Por último, ha recordado que esa baja de probabilidad de sufrir un trombo puede darse tanto en menores como en mayores de 60 años y tanto en hombres como en mujeres. Sober si hay una predisposición al trombo: la experiencia señala a los menores de 65 años, sobre todo menores, pero todavía no se pueden extraer conclusiones sólidas. Al fin y al cabo, la vacuna de AstraZeneca se ha utilizado principalmente para inmunizar a estos mismos jóvenes.