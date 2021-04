El vídeo del último truco para multarte: un radar oculto entre dos autobuses mal aparcados

Varios autobuses permanecen mal aparcados en una call de Las Rozas (Madrid). Uno de ellos, además, tapa la señalización del límite de velocidad: 30 kilómetros por hora. La policía de la localidad, lejos de desalojar a los autobuses y dejar la vía bien señalizada, aprovechan la coyuntura para instalar un radar móvil con trípode oculto tras dos de estos autobuses.

Un usuario de SocialDrive ha compartido en un vídeo esta realidad. El tipo ha increpado a los agentes duramente. "La señalización de velocidad la están tapando los autobuses. Si no existe señalización, podemos pensar que debemos circular a 50 kilómetros por hora en poblado, ¿no?", les espeta el hombre.

Los agentes replican: "Una cosa es que no exista señalización y otra es que la estén tapando". Y luego, se quitan la responsabilidad de encima, no sin un pequeña dosis de chulería. "Lo primero, a nosotros son órdenes que nos dan. Lo segundo, nosotros no le tenemos que explicar a usted nada".

El radar oculto tras autobuses que tapan la señalización en Las Rozas.

"¿Pero ustedes son conscientes de que esa placa no se ve?", insiste el hombre. "No, nosotros no somos conscientes de nada", zanja el agente. "Somos conscientes de que nos han mandado ponernos aquí".

Este episodio se suma a la ya larga lista de radares ocultos que vienen destapando los usuarios de SocialDrive a lo largo de todo el territorio español. Cualquier objeto es válido para montar un radar oculto listo para multar. Destrás de un árbol, de una columna, en un puente, hasta en una zona de minusválidos".

Asimismo, la plataforma de conductores también denuncia las actitudes irresponsables de los conductores al volante y a ayudado a identificar a algunos temerarios gracias a la difusión de imágenes en redes sociales.

SocialDrive también ha identificado a numerosos vehículos camuflados que la DGT y la Guardia Civil usa en la carretera para multar pasando desapercibidos. Actualmente hay una decena de furgonetas repartidas por el territorio español dedicadas a sancionar sin ser vistas. Los vehículos identificados por SocialDrive son:

Renault Máster blancas

Pontevedra (PGC **** I)

A Coruña (**** KMS)

Fiat Scudo blanca

Ourense (**** JRR)

Ford Transit Custom azul

A Coruña (PGC **** U)

Madrid (PGC)

La Rioja (PGC)

Badajoz (**** LGS)

Salamanca (PGC ****U)

Ford Transit Custom negra

Oviedo (PGC **** U)

Santander (**** LGT)

Valencia (**** KRY)

Ford Transit Custom gris plata

Mallorca (PGC)

Toledo (PGC **** U)

Murcia (**** LGN)

Málaga (PGC **** U)