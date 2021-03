Qué le pasa a Valeria Quer, la hermana de Diana: su año de silencio y con un juicio visto para sentencia

Valeria Quer ha sido noticia en más de una ocasión. Tras la desaparición y el asesinato de su hermana Diana a manos de 'El Chicle', la joven fue protagonista por distintos motivos por el calvario sufrido. En redes sociales se mostró siempre muy activa, aunque todo cesó hace un año. Su último tuit data de junio de 2020: cargó contra Pablo Iglesias por ir contra la prisión permanente revisable para los violadores reincidentes. Este miércoles, la Audiencia Provincial de Segovia declaró visto para sentencia el juicio por abuso sexual a Valeria. El foco mediático no le apuntó como antaño.

La vista oral del juicio celebrado en la ciudad castellanoleonesa concluyó este miércoles su segunda sesión, en la que se analizaron pruebas periciales. El primer día declararon el acusado, Valeria y distintos testigos de lo ocurrido.

Los hechos juzgados se remontan al 17 septiembre de 2017, según el escrito de acusación del fiscal. El acusado y la víctima coincidieron en las fiestas de Majadahonda (Madrid). Una vez había amanecido, el hombre la llevó a la por entonces menor de edad a una casa propiedad de su familia en la localidad de Carabias (Segovia). Fue allí donde presuntamente se produjo el abuso: el acusado se aprovechó del estado de inconsciencia de la joven que estaba ebria, defienden las acusaciones.

La Fiscalía y la defensa de Valeria piden penas distintas para el presunto autor de los hechos. El ministerio público pide 6 años de cárcel, mientras que los abogados de Quer elevan su petición hasta los 10. En ambos casos se solicita la condena por un delito de abuso y no de agresión sexual, como se expuso en un principio.

La representación del acusado, por su parte, pide la absolución de su cliente. En todo momento sostiene que no se produjo ningún acto sexual entre ambos, afirma la agencia EFE citando fuentes judiciales.

Sin declaraciones

Valeria Quer y Juan Carlos Quer, hermana y padre de Diana, se convirtieron en personajes muy mediáticos durante el juicio por el asesinato de su hija y hermana Diana Quer, y han defendido en distintas ocasiones la prisión permanente revisable para los agresores sexuales. Sin embargo, a la llegada a los juzgados para declarar el pasado martes, Valeria y su padre no quisieron hacer declaraciones al respecto de este proceso judicial.

El último revuelo formado alrededor de la persona de Valeria Quer tiene que ver con la defensa de la máxima pena privativa de libertad recogida en el artículo 33 del Código Penal.

En aquel tuit, fechado en junio de 2020, la joven cargaba contra Pablo Iglesias. El por entonces vicepresidente del Gobierno se había declarado en contra de esta medida de privación de libertad. "Si a usted le hubiera pasado lo que a mi familia, seguro que usted no estaría de acuerdo con las leyes pobres por las que lucha", le reprochó Valeria.

"Usted —escribía la joven apelando a Pablo Iglesias— cree que no se le deba poner una prisión permanente revisable a una persona que ha intentado reincidir tres veces después del acontecimiento de mi hermana. Si a usted le parece una ley injusta que un violador reincidente no pague prisión permanente, usted lo que va a conseguir es un país de desgracias. Debería poner un poco de cabeza en lo que habla y replantearse muchas cosas".

Valeria Quer y el vicepresidente Pablo Iglesias.

En el mismo escrito, Valeria le recrimina a Iglesias que vea un acto de venganza la Prisión Permanente Revisable: "Y usted después de todo lo ve como una cadena perpetua. Perdone, señor Iglesias, pero no buscamos venganza como usted dice desde su chalet acomodado, buscamos justicia de un hombre que acabó con la vida de mi hermana y si hubiera tenido la oportunidad habría caído muchas más".

El tuit, con dos capturas de pantallas adjuntas como texto y en el que cita a Pablo Iglesias y a la ministra de Igualdad Irene Montero, finaliza: "Replantee sus ideales, la gente de izquierda no está de acuerdo con que usted derogue una ley que ayuda a las mujeres, usted que tanto habla del feminismo... Y al mismo tiempo tratar de derogar una ley que apoya a las mujeres".

No únicamente ha sido ella la que ha atacado a Pablos Iglesias por estar en contra de la Prisión Permanente Revisable, que entró en vigor en España de la mano de la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada en 2015 y contra la que muchos criminólogos se han postulado por razones científicas. También atacó al vicepresidente Juan Carlos Quer.

El padre de Valeria y Diana expuso en Twitter que Pablo Iglesias rechazaba esta pena privativa de liberta porque no era justicia sino venganza. Lo que había dicho Iglesias en una entrevista en la Cadena SER era lo siguiente: "Para combatir la violencia machista, creo que lo más importante no es tratar de convertir el legítimo asco, odio que podemos tener en las entrañas en política penal, sino dotar de recursos a las administraciones para combatir la violencia machista (...). Creo que los que tenemos responsabilidades políticas no debemos permitir que se conviertan las entrañas en leyes, sino hacer leyes eficaces para proteger a las mujeres en este país".

Quer reprochó a Iglesias estas palabras, afirmando cuestinándole sobre si ahora era "experto en Justicia y políticas de reinserción de reos sexuales reincidentes. Solito lo arregla él con clases de educación ciudadana".

La vida de Valeria

Como todo adolescente, Valeria se ha mostrado en redes en más de una ocasión indomable. Ha expuesto su pensamiento sin miedo al rechazo de los demás, a pesar de que a veces sus opiniones no eran populares. Ello le llevó a las portadas de muchos periódicos digitales, como también lo hizo un encontronazo con su madre. No era lo único, al igual que muchas personas, ella mostraba su lado más personal y llegó a denunciar las lesiones que le había causado su exnovio.

Valeria Quer ha mostrado las heridas que le ha provocado su exnovio a través de las redes sociales.

Durante el juicio por el asesinato de su hermana, su padre contó cómo era Valeria. Amante del rock, de sus perros o de los tatuajes, tuvo que dejar sus estudios al perder a su hermana con 16 años. Se fue a vivir con él tras la desaparición de Diana.

Juan Carlos Quer declaró en aquel juicio que tuvo que poner a su hija en manos de un psicólogo: "El dolor emocional era tan brutal que un día cogió un mechero y se hizo 15 quemaduras en el brazo sin hacer un gesto de dolor, simplemente para sacarse el dolor tan brutal que tenía por la desaparición de su hermana".

A partir de entonces, Valeria copó los titulares por una disputa con su madre, Diana López-Pinel, cuando denunció a Juan Carlos Quer por un presunto intento de atropello. Incluso, la joven llegó a ser detenida cuando aún era menor de edad por amenazar a su madre.

En Instagram, Valeria llegó a realizar distintas publicaciones. Esta red social, defendió que se podía ser feminista y de derechas, alegando una vez más la pelea en política criminal sobre la prisión permanente revisable para los violadores.