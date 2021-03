La reina Sofía, tras vivir 58 años en Zarzuela, pisa su Centro de Salud para vacunarse contra la Covid

Lo que parecía una mañana tranquila de vacunación contra la Covid-19 en el Centro de Salud de Fuencarral-El Pardo, al norte de la capital, dependiente de la Comunidad de Madrid, se ha convertido en una de las noticias del día. ¿La razón? La presencia de una paciente especial, la reina Sofía, madre de Felipe VI. La Emérita llegó a su puesto para recibir su primera dosis pasadas las diez de la mañana, justo a la hora en la que la habían citado. Le pusieron el primer pinchazo de la vacuna de Pfizer, la que están recibiendo todas las personas mayores de 80 años. A Sofía le corresponde por edad –tiene 82– y tendrá que regresar al mismo sitio cuando le avisen para administrarle la segunda dosis. Así, quedará completamente inmunizada contra el coronavirus tras dos 'aventuras' desde Zarzuela, donde lleva desde 1963, a la Seguridad Social.

Después de varias semanas de debate interno sobre cómo tenía que ser inmunizada Sofía y tras el acto de sus dos hijas, Cristina y Elena, del pasado 3 de marzo cuando se vacunaron en Abu Dabi saltándose todos los protocolos impuestos por sanidad, la Casa Real ha optado por el centro de salud situado a 14,8 kilómetros de Zarzuela.

"Nadie ha pensado saltarse los protocolos impuestos por Sanidad, eso seguro. Lo que no tenían claro era si dejar que la vacunara el médico de la Casa, José Manuel Martínez Pérez, que hubiera sido lo más lógico, ya que es su doctor de cabecera, o hacerlo como se ha hecho. Al final, la idea de que lo haga en un centro público se ha considerado la mejor para que nadie diga absolutamente nada. Ha esperado su turno –pacientemente como todas las personas mayores de este país– con su DNI en la mano y la tarjeta sanitaria, que también la tiene, y ha ido a que la vacunen", cuenta una persona cercana a la esposa de Juan Carlos I.

Sofía, junto a Juan Abarca (presidente de HM Hospitales) y José A. Obeso, director del HM Cinac (Centro Integral de Neurociencias AC).

Así que este 16 de marzo Sofía ha recibido su primera dosis de la vacuna sin que prácticamente nadie del centro de salud se diera cuenta de su presencia. "Ha ido con lo mínimo para no levantar revuelo. La mascarilla ayuda mucho a que nadie la reconozca, la que se ha llevado la sorpresa ha sido la enfermera cuando ha leído el nombre que le tocaba vacunar. Pero se ha quedado en una mera anécdota. Sofía, como siempre, ha sido amable y cariñosa con todo el personal que le ha atendido y se ha marchado de vuelta a Zarzuela", detalla la misma fuente.

Así, la madre de Felipe VI pisa por primera vez un centro de salud público. Aunque parezca imposible, la Reina nunca había estado en uno. Cuando lo ha hecho, ha ido de visita o en un acto de su agenda institucional. Sus tres hijos nacieron en la Clínica Nuestra Señora de Loreto, y todas las revisiones y algunos problemas de salud, que han sido muy pocos, alguna gripe fuerte y poco más, se los ha tratado siempre el médico titular de la Casa del Rey. De hecho, el anterior facultativo de Zarzuela, el doctor Miguel Fernández Tapia-Ruano, llegó a tener una profunda amistad con la madre del Rey y en muchas ocasiones han salido, junto con la mujer de este, a cenar o al cine.

Escándalo

El escándalo de la vacunación de las Infantas en Emiratos Árabes ha hecho que este hecho ocurra por primera vez, casi en toda la familia Borbón y Grecia. "A Cristina y Elena les llevaron la dosis de su vacuna, con enfermera incluida, a la residencia de su padre en la Isla de Nurai. Así que ella ha optado por hacer algo completamente contrario. Ha ido a la Seguridad Social, como todos los españoles de a pie", revela la misma persona.

Y esto es un hecho que no nos debería sorprender, pero lo cierto es que tanto el Rey actual como el anterior y toda su familia sólo han pisado un hospital público en contadas ocasiones o de visita. Juan Carlos se ha hecho sus 17 operaciones –todas menos una– en hospitales privados. La última, hace casi dos años, un triple bypass que se realizó en la Clínica Quirón de Pozuelo de Alarcón (Madrid). La única vez que el ex Jefe del Estado ha sido ingresado en la Seguridad Social fue en el año 2010 cuando le extirparon un nódulo de su pulmón derecho en el Hospital Clínico de Barcelona.

Tampoco el actual Monarca y su familia son habituales de la sanidad pública. Sus dos hijas han nacido en la Clínica Rúber Internacional de Madrid, el mismo lugar donde él fue operado de la espalda el 14 de julio de 2018. Por su parte, su esposa si ha pasado muchas veces por centros públicos, pero fue en su otra vida, cuando era Letizia Ortiz a secas.

Desde que Letizia llegó a Zarzuela, que sepamos, solo ha tenido que pasar una vez por el quirófano, y fue cuando se realizó en 2008 una rinoplastia, según fuentes oficiales porque tenía dificultades para respirar. Se sabe que dicha intervención no se la realizó por la seguridad social, ya que ni si quiera la cubren porque la consideran de estética. La Casa del Rey nunca ha revelado en qué clínica ni que médico fue el encargado de realizarle una nueva nariz a la actual Reina.

El caso es que Zarzuela ha querido dejar claro que los miembros de la Familia que todavía tienen representación institucional recibirán la vacuna cuando les toque. Desde que saltó el escándalo de la duquesa de Lugo y la ex duquesa de Palma, que se vacunaron con la china (Sinopharm) en Abu Dabi, la Casa del Rey ha querido aclarar que los Reyes y sus dos hijas, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, aún no se habían inmunizado y que lo harán "cuando les corresponda", de acuerdo con las indicaciones de las autoridades sanitarias. No hemos podido ver fotos de la vacunación de Sofía, pero Zarzuela no descarta que las haya cuando le toque el turno a los Reyes.