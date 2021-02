Vuelco en el caso de la niña enterrada viva en una fosa en Sevilla: condenados a prisión permanente

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dado un vuelco al crimen de la pequeña Lucía, de seis años, de su madre Sandra, de 26 y embarazada de tres meses, y de su novio, el ciudadano turco Yilmaz Giraz. En septiembre de 2017, los tres fueron enterrados en una fosa séptica bajo varios metros hormigón, entre la bañera y el water, de una vivienda de Dos Hermanas (Sevilla) tras matarlos a tiros. La niña aún estaba viva cuando fue arrojada.

El pasado mes de septiembre, la Audiencia de Sevilla libró de la prisión permanente revisable a Ricardo G. 'El Pollino', a su padre Ricardo G.G. alias 'El Cabo' y a su esposa, Elisa F.M. A los tres les impuso una condena de 40 años de prisión al considerarlos culpables de los hechos. Se desconocían las razones a ciencia cierta, pero probablemente los motivos fueron derivados del tráfico de drogas.

El fallo fue recurrido por las acusaciones particulares y la Fiscalía y ahora el TSJA ha impuesto una condena de prisión permanente revisable a los dos primeros. A ella la absuelve de todo al considerar que no hay pruebas que acrediten la participación en el secuestro y en los asesinatos.

En concreto, les impone esta condena por el asesinato de la pequeña Lucía, pero no accede a la petición de imponerle una segunda prisión permanente revisable por el asesinato del ciudadano turco.

En contra de la Audiencia

Según reza en la sentencia, consultada por EL ESPAÑOL, el alto tribunal andaluz está en contra del magistrado de la Audiencia de Sevilla Juan Romeo, quien dictó la primera sentencia. Éste rechazó condenar a estos tres acusados a las penas de prisión permanente revisable al entender que no es aplicable el artículo 140.2 del Código Penal. El mismo castiga con esta pena máxima "al reo de asesinato que hubiera sido condenado por la muerte de más de dos personas".

El presidente del tribunal se apoyó en la tesis de José Manuel de Paul Velasco, que también fue magistrado de la Audiencia Provincial de Sevilla. Admitió que por la doctrina mayoritaria procedía imponer la citada pena como ocurrió en el conocido crimen de Pioz, pero considera que sólo es aplicable en el caso de que el procesado haya sido condenado con anterioridad por tres muertes más.

Ellos eran la primera vez que se sentaban en el banquillo por un delito de sangre, sí lo habían hecho por tráfico de drogas, aunque fueran tres los asesinatos que cometieran el mismo día

Sin embargo, el TJSA considera que el principio non bis in ídem -consiste en la prohibición de que un mismo hecho resulte sancionado más de una vez- no impedía la imposición de la prisión permanente revisable. Entiende que los hechos fueron calificados como un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento hacia una menor de 16 años y sí cabe la prisión permanente.

La alevosía

En segundo lugar, añade el TSJA, porque para la apreciación de la alevosía en el modo de ejecución del plan criminal no resultó determinante la edad de Lucía. Lo demuestra el hecho de que, en las mismas circunstancias, también se apreció alevosía con relación a la muerte de los adultos Yiraz y de Sandra.

La alevosía consistió en la aprehensión por sorpresa, inmovilizando a las víctimas mayores de edad, para lo que se contrató a otras dos personas y su retención dentro de un inmueble a entera disposición de los condenados.

En total fueron siete los acusados. El juez acordó la absolución de la madre de 'El Pollino', mientras que a los dos secuestradores los condenó a tres y cuatro años de prisión por un delito de detención ilegal. También condenó a dos años y once meses de cárcel a la intermediaria que puso en contacto al Pollino con uno de esos colaboradores.