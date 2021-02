La antología de la violencia según ‘san Pablo’ Hasél, el predicador que defiende y jalea Podemos

La primera condena de Pablo Rivadulla Duró -más conocido como Pablo Hasél- llegó en abril de 2014. La Audiencia Nacional le condenó a dos años de cárcel por enaltecimiento del terrorismo (artículo 578 del Código Penal). El delito tuvo su origen en unas canciones subidas a YouTube en las que hablaba del terrorismo de ETA, los Grapo, Terra Lliure o Al Qaeda.

El tribunal descartó que el contenido de dichas canciones estuvieran amparadas por el derecho a la libertad de expresión, ya que en ellas "late de una manera patente el discurso del odio". Posteriormente, en septiembre de 2019, el mismo tribunal suspendió esa sentencia durante tres años.

La Fiscalía no se opuso a ello ya que Hasél cumplía con los requisitos para recibir este beneficio: la condena no superaba los dos años y al momento de los hechos (2014) no tenía otros antecedentes penales. Sin embargo, el auto advertía al rapero de que si volvía a delinquir, se procedería a ejecutar la sentencia. Y así fue.

Entrevista a Hasél en TV3.

En marzo de 2018 la Audiencia Nacional volvió a condenar al rapero por enaltecimiento del terrorismo. En esta ocasión, además, concurrió con injurias a la Corona y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La sentencia incluyó una multa de 24.300 euros. El Tribunal Supremo rebajó posteriormente la condena a nueve meses de prisión y multas. La razón de esta disminución fue que varios de los mensajes de Hasél se referían a ETA y a los Grapo, bandas criminales que ya no estaban en activo.

Esta segunda sentencia vino por los mensajes que el rapero publicó en la red social Twitter, que se pueden leer a continuación. Los magistrados hicieron notar que el perfil de Twitter del rapero tenía en esos momentos 54.000 seguidores. Igual que en la primera condena, descartaron proteger esas manifestaciones con el derecho a la libertad de expresión.

Pablo Hasél, en el momento de su detención.

Esa es la condena que lleva ahora a Hasél a prisión y que ha levantado tanto revuelo. Hasél recurrió al Constitucional, que en noviembre del año pasado no admitió ese recurso al considerar que no había argumentado suficientemente la "especial trascendencia constitucional".

Sin embargo, no es la única condena que ha recibido el leridano. El verano de 2020, un juez lo condenó a seis meses de cárcel por agredir a un periodista de TV3 en una rueda de prensa en el rectorado la Universidad de Lérida. El juez consideró probado que el rapero empujó, insultó y roció con un líquido de limpieza al periodista. Además de la pena de prisión, le obligó a indemnizarlo con 12.150 euros. La condena aún no es firme.

Y este jueves ha llegado la guinda, ya con el rapero en prisión. La Audiencia de Lérida ha confirmado otra condena de dos años y medio por obstrucción a la Justicia y amenazar a un testigo de un juicio contra unos guardias urbanos de Lérida. El tribunal lo ha absuelto del delito leve de maltrato de obra que le acarreó una multa.

Todo esto será difícil de entender sin las frases para enmarcar que ha dejado el rapero. Primero, las de sus canciones:

1. “¡Merece que explote el coche de Patxi López!”.

Patxi López fue lehendakari, presidente del Congreso y candidato a las primarias del PSOE. Actualmente es diputado y secretario de Política Federal del PSOE. Hasél le dedicó esta frase en su canción Esclavitud consentida.

2. “No me da pena tu tiro en la nuca, pepero. Me da pena el que muere en una patera. No me da pena tu tiro en la nuca, socialisto”.

3. "Viva los GRAPO, acúsame de desacato, estoy preparado".

Los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre fueron una organización terrorista de ideología marxista muy activa durante la Transición. Según la Fundación de Víctimas del Terrorismo, son responsables en total de 84 muertes y tres secuestros. Su brazo político fue fue el PCE(r), una escisión del Partido Comunista que Hasél también ha defendido en numerosas ocasiones.

4. “Que alguien clave un piolet en la cabeza de José Bono”.

José Bono fue ministro de Defensa en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y presidente del Congreso. En esta frase Hasél le desea la misma muerte que recibió Leon Trostky. El líder comunista fue asesinado en México de esta manera: con un piolet clavado en la cabeza. El crimen fue perpetrado en 1940 por el gobierno de Stalin y lo llevó a cabo un español llamado Ramón Mercader.

5. “Pena de muerte ya a las Infantas patéticas, por gastarse nuestra pasta en operaciones de estética”.

6. “En mi escuela pública había violencia y no era etarra sino de retratos de la monarquía encima de la pizarra”.

El rapero en uno de sus videoclips.

7. “Prefiero grapos que guapos. Mi hermano entra en la sede del PP gritando ¡Gora ETA! A mí no me venden el cuento de quiénes son los malos, solo pienso en matarlos”.

8. “Merece también un navajazo en el abdomen y colgarlo en una plaza”

9. “Que li fotin una bomba, que revienten sus sesos y que sus cenizas las pongan en la puerta de la Paeria”.

Estas dos últimas frases fueron dirigidas al exalcalde de Lérida, Ángel Ros.El político acusó también a Hasel de amenazarle de muerte en otro de sus temas. En este caso la Fiscalía leridana solicita una pena de un año y tres meses de cárcel.

Los tuits de la discordia

Hasél ha sido muy activo en la red social Twitter durante años. Precisamente, su segunda condena, la más grave, vino por una serie de tuits como los que se reproducen a continuación:

10. “Escribo poesía, sí, y también puedo decirte ‘vete a comer pollas zorra hija de la gran puta”. 11/04/2012

11. “Más quisieran esas que me llaman ‘machista’ por decir ‘zorra’ que las trataran como yo trato a la chica que amo”. 23/09/2012

12. “Bukkake para todas esas piradas que nos pintan a todos los hombres como maltratadores en potencia y les gustaría que solo hubiera mujeres”. 28/3/2012

13. “¿50 policías heridos? Estos mercenarios de mierda se muerden la lengua pegando hostias y dicen que están heridos”. 23/03/2014

14. “Ahora van de lloricas los antidisturbios cuando han golpeado y torturado siempre a miles y miles de personas, han desahuciado a porrazos, etc”. 25/03/2014

Manifestación por la libertad del rapero, este miércoles, en Madrid.

15. “La policía asesina a 15 inmigrantes y son santitos. El pueblo se defiende de su brutalidad y somos 'violentos terroristas, chusma', etc”. 27/03/2014

16. “Pretenden ocultar que muchas personas han salido hoy a exigir el fin de la monarquía fascista y golpean hasta a periodistas”. 30/03/2014

17. “Policía Nazi-onal torturando hasta delante de las cámaras”. 30/03/2014

18. “Detenidos en Galiza por 'enaltecimiento del terrorismo', es decir, por decir que hay que luchar contra el Estado fascista”. 30/10/2015

19. “El mafioso del Borbón de fiesta con la monarquía saudí, entre quienes financian el ISIS queda todo”. 02/12/2015

20. “Constancia en la lucha hasta que un día el desahuciado sea Felipe de Borbón con toda su familia de parásitos enemigos del pueblo”. 25/12/2015

Unidas Podemos. pic.twitter.com/iCVYLRRNL0 — Cayetana Alvarez de Toledo (@cayetanaAT) February 18, 2021

21. “El mafioso de mierda del rey dando lecciones desde un palacio, millonario a costa de la miseria ajena. Marca España”. 25/12/2015

22. “Lo más asqueroso de la monarquía es que millonarios por la miseria ajena, finjan preocuparse por el pueblo”. 25/12/2015

23. “Si tanta monarquía quiere el pueblo como dicen los tertulianos mercenarios, que suelten a la familia real sin escoltas por nuestras calles”. 27/12/2015

24. “Quieren exterminarlo como a su camarada Isabel Aparicio. Que se sepa”. 20/01/2016

Isabel Aparicio era una miembro de los GRAPO que murió en la cárcel, donde cumplía 11 años y 8 meses por integración en banda armada.

La miembro de los Grapo Isabel Aparicio.

25. “Los amigos del reino español bombardeando hospitales mientras Juan Carlos se va de putas con ellos”. 21/01/2016

26. “El mierda de P. Iglesias de risitas en la Zarzuela sin reprocharle al Borbón las atrocidades de las que son responsables”. 24/01/2016

27. “Por más millones que inviertan en manipulación, por más que sean ‘intocables’, la monarquía pasará a la historia como los parásitos que son”. 25/01/2016

28. “El estado español dando armas a los criminales amigos de la monarquía para que puedan bombardear Yemen. Que se sepa”. 26/01/2016

29. “Policías que con Franco encarcelaban y que ahora encarcelan como jueces de la Audiencia Nazi-onal”. 07/02/2016

30. “Dicen escorias policías: ‘velamos por tu seguridad’, mientras pagados por ti te vienen a desahuciar”. 15/02/2016

31. “Ada Colau no le llamará criminal al Rey por vender armas a Arabia Saudí o vivir a todo lujo a costa de la miseria, criminaliza la huelga”. 21/02/2016

32. “Policías que te matan a un hijo, siguen impunes y encima piden dinero”. 22/02/2016

33. “Si yo fuera el padre de Iñigo Cabacas se iba a enterar la policía que encima pide dinero por asesinarlo”. 22/02/2016

Íñigo Cabacas fue un hincha del Athletic de Bilbao que murió por el impacto de una pelota de goma después de celebrarse en el estadio de San Mamés un partido en abril de 2012. El incidente provocó en 2018 la dimisión del entonces jefe de la Ertzaintza, Jorge Aldekoa, así como una condena de dos años de prisión y cuatro años de inhabilitación por “homicidio imprudente” al mando de la policía vasca que autorizó la carga.

Íñigo Cabacas, el hincha muerto por una pelota de goma.

34. Hasta el policía que parezca más majo, detiene por luchar y no a los que explotan y saquean. No son amigos. 09/03/2016

35. “La policía trata con racismo a los inmigrantes y cuando reciben una hostia en respuesta, se hacen las víctimas. El cuento de siempre”. 16/03/2016

36. “Cuando la policía utilice sus armas contra los opresores y no contra los oprimidos, empieza a contarnos que son aliados”. 17/03/2016

37. “Hoy la policía, enemiga de la democracia, ha abierto cabezas y detenido a jóvenes que luchaban por una educación digna”. 24/03/2016

38. “Luego pretenden que les lloremos cuando les pasa algo a esos monstruos llamados policías”. 24/03/2016

39. “Ningún Guardia Civil pagó por los 16 inmigrantes asesinados a balazos de goma. Ahora llaman democracia a esto”. 24/03/2016

40. “No te vemos tan pesado con los golpes mucho más fuertes de los bombardeos imperialistas o las torturas de la policía”. 31/03/2016

41. “Dos años desde que Isabel Aparicio fue exterminada por comunista, negándole el Estado la asistencia médica en prisión”. 01/04/2016

42. “Quisieron silenciarte exterminándote y jamás podrán hacerlo, porque tu voz, son los gritos de las desesperadas». 01/04/2016

43. “Los policías asesinos de íñigo Cabacas no solo siguen impunes, sino que encima pedían dinero a la familia. La realidad supera la ficción”. 05/04/2016

44. “La policía asesina con total impunidad: Iñigo Cabacas, inmigrantes, etc. Pero Pablo Iglesias dice que nos protegen”. 01/08/2016

45. “Un año más con la mafiosa y medieval monarquía insultando a la inteligencia y a la divinidad con dinero público. Parece mentira. 24/12/2016