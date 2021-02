Así es Agustín de Diego, el último amigo que le queda a Bárcenas: le presta dinero y habló con el PP

A Luis Bárcenas le pasa un poco como al coronel de la novela, que no tiene quien le escriba. La suya es la soledad del paria. El ex tesorero del Partido Popular está viendo como sus otrora compañeros, los de comidas en reservados y presuntos sobres con nombres y dinero, ya no quieren saber nada de su figura desde que se convirtió en símbolo de la corrupción. Intentan que el barco no se hunda con él. Está solo, aislado, pero, al menos, le queda uno: el empresario Agustín de Diego, el último amigo de Bárcenas.

Luis Bárcenas y Agustín de Diego se conocieron en sus años de juventud, en la década de los 70, cuando ambos estudiaron Empresariales en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Su amistad siguió 20, 30 años y contando, y De Diego siempre estuvo ahí para él. Según ha podido saber EL ESPAÑOL, le llegó a dejar dinero cuando a Bárcenas le embargaron las cuentas e hizo lo posible por ayudarle, sirviendo de enlace con un PP que había pasado del “Luis, se fuerte” al “ese señor del que usted me habla”.