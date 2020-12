La DGT se pone más dura por no parar en un paso de peatones y alerta sobre la multa

L. C.

La DGT lo tiene claro: hay que reducir el número de accidentes en 2021. ¿Y cómo lo piensa hacer? Recordando a los conductores cuáles son sus deberes y obligaciones cuando están frente al volante. En última instancia, advirtiendo sobre lo peligroso y perjudicial que es para todos ellos saltarse un paso de peatones, no sólo en cuestión de vidas, sino también en lo relativo a multas.

Esta última infracción se olvida muy a menudo. Es, sin duda, una de las primeras cosas que se aprenden al ir a la autoescuela. Sin embargo, con el carnet en las manos, muchos son los que deciden -ya sea por prisas o por no ver a la persona que cruza- saltarse el paso de peatones.

Y esto, sin duda, es peligroso. Por eso, la DGT, en su cuenta de Twitter, ha recordado que no dejar pasar a un peatón en un paso de cebra conlleva una multa de 200 euros y la pérdida de cuatro puntos en el carnet de conducir. Pero eso, advierte, es lo de menos. "Si incumples las normas, te arriesgas a perder algo mucho más valioso que el dinero y/o puntos", recuerda. Es decir, la vida.

No respetar la prioridad de paso de #peatones en los pasos debidamente señalizados tiene sanción de 200 € y hasta 4 puntos.



Pero si incumples las normas, te arriesgas a perder algo mucho más valioso que dinero y/o unos puntos.



👉https://t.co/XbOpsIhIXQ pic.twitter.com/NQyM8Kop4A — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) December 22, 2020

En ese mismo tuit, la DGT ha recordado también cuál es la cuantía de algunas de otras de las muchas infracciones que cometen los conductores. Por ejemplo, sobrepasar la velocidad máxima conlleva una multa de entre 100 y 600 euros -depende de la velocidad a la que circule el conductor- y la pérdida de dos a seis puntos. Dar positivo en alcohol y drogas también supone la retirada de cuatro a seis puntos y el pago de 500 o 1000 euros.

A partir de ahí, usar el teléfono móvil, a partir del próximo dos de enero, te costará 500 euros -por los 200 con lo que estaba tipificada la multa hasta ahora- y la pérdida de seis puntos. No utilizar el casco en moto también se sanciona con 200 euros y tres puntos.

Un policía pone una multa de tráfico.

Pero la DGT no ha dado sólo una pincelada sobre las posibles sanciones. Ha incluido, en dicho tuit, sanciones de todo tipo. Por ejemplo, ir sin cinturón cuesta 200 euros y tres puntos, no respetar una señal de stop o un semáforo en rojo se sanciona con 200 euros y la pérdida de cuatro puntos.

Ni que decir tiene que circular por un carril en sentido contrario o prohibido cuesta entre 200 y 500 euros y supone la retirada de seis puntos. Y, por último, también aclara que no respetar la distancia de seguridad se sanciona con 200 euros y cuatro puntos.

¿Conclusión? No hagan lo que no deben. Es la mejor forma de ahorrar dinero y, sin duda, de no dar al traste con lo más importante: la vida propia y la de los demás.