Las 13 multas de la DGT para este invierno: hasta 200 euros por estas infracciones

Ha llegado el invierno, las temperaturas gélidas, las heladas por la noche… y todo eso afecta al coche a la hora de circular por autovías, autopistas o por ciudad. Por eso, la DGT contempla en su Código de circulación una gran tipología de multas ante determinados descuidos o conductas al volante. Algunos de estos errores –bastante comunes–, conllevan, de hecho, sanciones de hasta 200 euros, como desperfectos en el coche, mala visibilidad…

Por eso, cada invierno es necesario recordar qué podemos hacer y qué no con el coche. Y, sobre todo, cómo tiene que ir equipado nuestro vehículo para no poner en riesgo a otros conductores y a nosotros mismos. De lo contrario, cualquiera se expone a una multa cuantiosa y peligrosa tanto para su salud como para su bolsillo.

Lo principal, en invierno, es tener buena visibilidad al volante y así lo exige la DGT. Recuerda que no llevar las luces de cruce encendidas en determinados momentos (por la noche, en los túneles, en los pasos inferiores, en la M30) conlleva una multa de hasta 200 euros.

Pero ver correctamente en el vehículo también implica no molestar al resto de tráfico. Es decir, dar las luces largas cuando no corresponde, dejar el coche en el arcén o en la calzada sin encender las luces de posición, o no llevar la luz de la matrícula encendida. Todo eso también se sanciona con 200 euros.

El mismo coste tiene llevar el parabrisas dañado o roto, llevar pegatinas en lugares que dificulten la visibilidad del conductor o la matrícula en mal estado. La DGT sanciona todos estos errores de mantenimiento del coche con 200 euros de multa.

También tiene un coste de 200 euros no llevar las cadenas puestas cuando la climatología obliga o cuando hayas visto previamente la señal: R-412. En ese caso, si algún agente te para, tendrás que llevarlas. En el resto de casos no es obligatorio.

Más barato sale (80 euros) no rascar correctamente el hielo por las mañanas, llevar los cristales sucios o las escobillas en mal estado. Y, aunque no tiene un coste fijo, los agentes también te pueden sancionar por llevar ropa demasiado voluminosa o no correcta para la conducción. Eso sí, la sanción, en este caso, dependerá de lo que considere el agente.