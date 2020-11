Las preguntas que todo el mundo se hace sobre el plan de Navidad Covid: resolvemos las dudas

España celebrará sin lugar a dudas una de las navidades más atípicas de toda su historia. Como muchos, una vez aprobado el segundo estado de alarma, predijeron semanas atrás. Este martes, el Ministerio de Sanidad lo ha confirmado con la publicación de su plan de restricciones de cara a las próximas fiestas.

Un documento, al que ha tenido acceso este periódico, que contempla el modo en el que las familias celebrarán este año los principales eventos de final de año y principios del siguiente. No obstante, son muchas las incógnitas que todavía asaltan a los ciudadanos sobre esta nueva normalidad navideña. EL ESPAÑOL responde a todos los interrogantes.

— ¿Podré cenar en Nochebuena o Nochevieja con más de seis personas?

La respuesta es sí si todas ellas son convivientes. Es decir, podrás celebrar las fiestas con aquellas personas con las que siempre convivas en el mismo domicilio sea el número que sea. No obstante, la cosa cambia cuando vengas de fuera. Una situación que corresponde con la mayoría de las familias españolas. En este caso, el Gobierno ha señalado que en caso de que haya algún miembro externo no conviviente habitual, las reuniones serán de hasta un máximo de seis personas, cumpliendo siempre las medidas de prevención. Es decir, que si en un hogar conviven normalmente cuatro personas, por ejemplo, solo podrán ser dos más para cenar en Nochebuena, si vienen desde otro punto geográfico.

— ¿Podré celebrar las campanadas con mi familia a medianoche?

Otra de las dudas que asaltaban a los españoles era si podrían tomarse las uvas con la familia, teniendo en cuenta que hay confinamiento nocturno en toda España. El Ministerio de Sanidad ha despejado esta incógnita y sí, se podrá. Y no solo el día 31 de diciembre, sino también el 24. En esas fechas se ampliará el horario, limitándose la movilidad desde las 1:00 a las 6.00 horas. Tendrás la posibilidad de celebrar el año durante una hora fuera de casa. Después tendrás que regresar a tu domicilio.

— ¿Podré pasar la Navidad con mis padres si viven en una región o comunidad autónoma confinada perimetralmente?

Respecto a este punto, el documento del Ministerio de Sanidad no recoge nada claro. Si bien recomienda como normal general evitar viajes que no sean estrictamente necesarios entre comunidades autónomas, sostiene que en caso de viajar a otro territorio se revise la normativa que ese momento se aplica en el destino. Según estas líneas, podría afirmarse que no podrás regresar a tu casa si no es tu residencia habitual. No obstante, la última palabra la tienen las comunidades autónomas.

— ¿Cuentan en el número de personas permitidas en un domicilio los menores de 10 años?

Otra de las cuestiones que plantean los ciudadanos es si los niños pequeños, por ejemplo el caso de un bebé, contarían como una persona más en el domicilio de cara a la limitación de seis personas. El Gobierno no ha establecido ningún tipo de límite en la edad en su plan, por lo que sí, efectivamente, contaría como una más. Así, por ejemplo, si en un domicilio viven cuatro personas y en las próximas fiestas acuden allí una pareja y su bebé, estarían incumpliendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad.

— ¿Si soy universitario, podré volver a mi región, aunque esté confinada, para las vacaciones?

Afirmativo. No obstante, el Gobierno recomienda a los estudiantes que limiten las interacciones sociales los días anteriores de su regreso a casa y que extremen las medidas de prevención. Y, una vez lleguen allí, traten de limitar los contactos e interactuar al aire libre el mayor tiempo posible de su tiempo.

— Si vivo en el extranjero, ¿podré volver a España?; y si vivo aquí, ¿podré volver a mi país de origen?

Quien pretenda regresar a España por Navidad deberá disponer de una PCR negativa y realizada en las setenta y dos horas previas a la llegada a nuestro país. Esto solo es obligatorio si viajas desde uno de los países que el Gobierno tiene en su lista de riesgo y que puede consultar en la web de Sanidad. Si, por el contrario, quiere viajar al extrajero, deberá consultar las restricciones que se apliquen allí.

— ¿Podré llevar a mis hijos a la cabalgata de los reyes magos?

Posiblemente sea la primera vez en muchos años que dicha cabalgata no se celebre en ningún punto del país, si las regiones españolas siguen las recomendaciones del Ministerio de Sanidad. El Gobierno recomienda la suspensión de las mismas por su alto riesgo de transmisión por la elevada cantidad de asistentes. Así, propone la alternativa de las cabalgatas estáticas. ¿Qué son? Ubicaciones concretas donde se lleven a cabo actos relacionados con las fiestas y se pueda controlar el acceso. Por ejemplo, visitar un portal de Belén o acudir a un puesto donde los reyes magos reciban a los niños y sus cartas.

— ¿Podré correr la San Silvestre?

Sí, podrá participar en ella siempre que no se alargue hasta alta horas de la noche e incumpla con el confinamiento nocturno. Y se utilicen estrategias para disminuir el contacto entre los corredores. Entre ellas, la limitación de aforos, las salidas escalonadas o la repartición de la participación a lo largo de varios días.

— ¿Podré comer o cenar en un restaurante con mi familia para celebrar la Nochebuena o la Nochevieja?

Sea en una terraza o en el interior del establecimiento, se permitirá hasta un máximo de seis personas por mesa con una distancia mínima de 1,5 metros entre los comensales de una mesa y entre mesas diferentes. Si son más de seis personas y al mismo tiempo convivientes tampoco podrán estar en la misma mesa. En este caso, tendrán que comer o cenar en distintas mesas.