El 'negocio' con Elena Cañizares: así aprovechan las marcas su drama para darle un piso, ropa y wifi

Elena Cañizares. Dos palabras. Nombre y apellido. Los de una joven que ha contado su historia en las redes sociales: sus compañeras de piso querían echarla por su positivo en Covid-19. Un drama. Pero ese rechazo se convirtió en acogida y eso lo transformó todo. Ahora sobre la mesa hay mucho más que una historia, que una persona, que una estudiante de tercero de enfermería que expuso de forma valiente su problema. En estos momentos, esas dos palabras son también la fórmula mágica de la visibilidad en las redes sociales para quien las teclee. Sin duda, una fórmula mágica para el negocio.

Esta joven de Almagro (Ciudad Real), estudiante de enfermería, está agobiada. Apenas entra en Twitter. Lleva todo el día de entrevistas. Ha borrado su hilo viral de Twitter porque no quiere que se emplee para hacer buillyng a sus compañeras. Ha roto la relación con ellas, pero no pretende que se les linche públicamente y rechaza una y otra vez dar sus contactos. Cada tuit suyo es un aplauso acalorado del público por su bondad y valentía.

Casi 24 horas después de hacerse viral, sigue siendo tendencia en Twitter. Todo el mundo comenta su caso y se erige en referente. Dentro del mundo, por supuesto, están las marcas. Unos se interesaron por su caso cuando apenas tenía relevancia, para hacerle pequeños regalos en lo que dura su cuarentena; otros han llegado al albor del ruido, a relacionarse con la imagen de moda, el ejemplo a seguir en momentos difíciles.

No manejaba ni cuántos ofrecimientos tenía cuando EL ESPAÑOL se puso en contacto con ella. Desde ropa, comidas, juguetes sexuales o envases de reciclaje, hasta un año de piso gratuito con fibra y móvil gratis.

Hay quienes lo ven bien. Es el mercado, amigos, que diría aquel. Sin embargo, muchos están criticando la utilización que las marcas están realizando de este caso que, lejos de ser anecdótico, es un drama. El negocio lo copa todo.

En las redes ya lo han tachado de oportunismo y marketing barato por parte de las marcas la relación. Regalos a la chica ejemplar de moda para mejorar la imagen o conseguir seguidores y retuits.

Ella, sin embargo, tiene los pies en la tierra. "No me lo creo (todo lo que está sucediendo) y por un lado me siento un poco mal, porque yo no necesito tantas cosas. Lo publicaré y les daré publicidad, que me lo dan básicamente por eso", apunta en conversación con EL ESPAÑOL. A los pocos minutos de colgar se plantea en Twitter si regalar todo lo que le llegue a personas vulnerables o sortearlo. Se gana otra ovación atronadora virtual.

Estoy pensando en todo lo que me regalen o bien sortearlo o bien venderlo y el dinero recaudado donarlo a una organización de ayuda a personas afectadas por el covid, qué pensáis?? — Elena Cañizares Aparicio (@elenacanizares_) November 23, 2020

Un piso durante un año

Ella aún no se lo creía, pero la empresa ya había mandado una nota de prensa. Le iban a dar un piso durante un año cuando acabase su cuarentena. Finetwork, empresa española de telecomunicaciones fibra y móvil, le ofrecía pagarle los gastos de vivienda, teléfono e internet durante un año a Elena.

"Con el fin de visibilizar situaciones de injusticia como esta y a raíz de un llamamiento de la joven a través de Twitter, en el que explica su situación, Finetwork ha querido mostrarle su apoyo y se ha comprometido al pago del alquiler de una vivienda así como a cubrir gratuitamente su servicio de fibra y móvil durante un año", apuntaba la nota de prensa enviada a los medios.

"Al mismo tiempo, la compañía ha querido hacer una llamada a la acción a otras empresas, animándolas a sumarse a la ayuda de otras personas en esta situación de injusticia, prestando servicios indispensables en la vivienda y en la vida diaria", continuaba el mensaje.

La compañía ofreció este servicio a Elena en el programa de Todo es Mentira, de Cuatro. Manuel Hernández, CEO de la compañía, ha explicado a través de la nota que "la situación de esta joven nos ha parecido terriblemente injusta y, por eso, hemos querido reaccionar de manera rápida y proporcionarle una solución eficaz a su problema".

"Desde Finetwork consideramos que las empresas debemos aportar nuestro grano de arena, en la medida de lo posible y desde nuestro ámbito de actuación, a paliar los efectos negativos que está teniendo esta pandemia. Creemos que, entre todos, podemos hacer que problemas de este tipo no sigan repitiéndose", exponía Hernández.

En Twitter, algunos usuarios se han mostrado disconformes por la actuación de la compañía. Entienden que Elena, dentro de su problemática, no es la persona a la que más está afectando la pandemia. Por eso, creen que ese tipo de ofrecimientos estarían mejor destinados si recayesen sobre personas en situación de vulnerabilidad y necesidad.

Todo tipo de regalos y menciones

Era uno de los últimos ofrecimientos que había recibido. Elena Cañizares no sabía todo lo que le habían regalado. Sólo hace falta poner en el buscador de Twitter 'Elena Cañizares' y 'te mandamos o enviamos'. A partir de ahí, se abre la veda.

Enumeraba los primeros, que eran libros. El andaluz tras la cuenta de Brioche Enfurecida fue uno de los primeros en interesarse por el caso y enviarle su libro de Princesas Disney, cuando aún no se conocía el alcance que tendría. También Javier Castillo le regaló el suyo. "El segundo, que el primero ya me lo leí", cuenta ella. 'El día que se perdió el amor' es el título. Dos buenos regalos para pasar el periodo que dure la enfermedad.

Asimismo, desde su pueblo le mandarán berenjenas. Lo harán desde la marca Berenjenas Cansado según expone ella misma. En estos tiempos, el apoyo al comercio local también es fundamental.

En el mundo del fútbol tampoco ha pasado desapercibido el caso. El Leganés ha basado el cartel de su próximo partido ante el RCD Espanyol en lo ocurrido: "Como Elena Cañizares, nos hacemos fuertes en casa". Desde Movistar Plus Fútbol han comparado a Elena con Ronaldo, cuando le marcó aquel mítico gol al Compostela sorteando defensas desde el medio del campo.

-Aguanta la tarascada de Rocio Piso.

-Se marcha en velocidad de Lucia Compañera.

-Recorta a Angela Compañera.

-Se gana el cariño de todo Twitter España.



Ella es @elenacanizares_, MVP de la jornada. pic.twitter.com/jcC1WIgckQ — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) November 23, 2020

La marca de KFC reflejaba la situación con uno de los conocidos memes. Todas las marcas detrás de Elena Cañizares, pero ellos no podían. Cañizares es vegana y, por lo tanto, no va a poder probar el pollo frito. La marca de golosinas Fini, de las primeras en comentar el caso, lo hizo mejor: le enviará golosinas veganas.

Le han llegado ofrecimientos de, entre otros, Pull and Bear, Muroexe, Popitas, Ecovidrio, Laboratorios BIO-DIS, Cruzcampo, Coupletition o Life CBD. Ella sigue sin dar a basto.

¿Pero cuáles han sido desinteresados y cuáles han sido puramente negocio? Sólo las marcas lo saben. Ella está tranquila y recibe los regalos con ilusión.

Ante todo esto, el mensaje de Elena Cañizares es claro: "Quiero que todo el mundo sepa y se tome mi hilo, que ya no está porque lo he borrado, como algo para hacer a la gente mejor, para que no se comporte así. No quiero que sea un hilo de odio, que lo hayan leído para sentirse peor y meterse con otros. Yo no quiero que nadie insulte a nadie. Y esto es algo que pasa siempre con los sanitarios y gente con covid, que estamos muy discriminados y quería visibilizar lo que le ocurre a mucha gente".