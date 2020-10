En estos tiempos en los que se coma con quien se coma y se hable con quien se hable, cualquier conversación comienza y acaba por la salud y la vergonzosa gestión de nuestra clase política, me niego a reducir lo que soy y a empequeñecer mis intereses. Espero que el lector me acompañe y siga soñando con construirse a sí mismo como un hombre cultivado.

A continuación les dejo diez tiendas masculinas a las que pienso acercarme en cuanto se me permita viajar. Todas están fuera de España, todas tienen comercio electrónico solvente, pero la experiencia de su visita es muy superior a la de la compra virtual. A todas les une un denominador común, su propietario o a veces el director del comercio, editan y deciden qué vender y lo que no, y al seleccionarlo, guían a su cliente, le acompañan y educan su gusto.

Estas son mis favoritas. En próximas entregas me comprometo a listar el comercio patrio tan necesitado de ayuda y también con muy buenas propuestas.

El viejo John Lee Hooker bajo uno de los sombreros de Optimo, en Chicago.

1.-Londres. Drake´s. (Tradicional). No espere el lector encontrar aquí al nuevo sastre de Saville Row, aunque la tienda está en el barrio. Los azulejos azules de la fachada me vuelven loco. En el interior marca propia, a precios elevados, y una edición que recuerda al Paul Smith de los ochenta. Por cierto, si te gusta la sastrería inglesa no te pierdas el libro sobre Paul Smith que el ex director de Wallpaper Tony Chambers firma para Phaidon, acaba de salir. Cuenta la historia del fetichista Smith a través de 50 objetos. Muy muy divertido.

Volviendo a Drake´s, que también una pequeña tienda en Manhattan, yo apostaría por los trajes de pana, pero si se te van de presupuesto (la firma es muy cara) una buena corbata de lana saciará tu apetito y te envenenará para siempre con esta pequeña tienda. Síguela en Instagram, merece la pena.

9 Saville Row, W1; drakes.com

2.-Tokyo. Bryceland´s. (Tradicional). Aquí sí que hay sastrería. Una de las mejores tiendas de Tokyo para hacerse un traje a medida. Te parecerá loco hacerse un traje en la capital nipona pero yo tengo abien apuntado en mis notas que la vida no sabes cuándo te va a sorprender. Mis favoritas son las chaquetas de camionero, el denim vintage y las gorras de béisbol. Ya sabéis que los japoneses abrazaron la cultura americana, y de tanto fotocopiarla a menudo la mejoran. El guitarrista Ethan Newton es uno de los dos fundadores y también el responsable de gestionar la tienda. Si te acuerdas, cuando vayas, pídele que desenfunde la guitarra, quizá te haga descuento. Disco dedicado que te sugiero: Summertime blues de Eddie Cochran.

3 Chome-15-4 Jingumae, Shibuya City; brycelandsco.com

3.-Nápoles. E. Marinella. (Tradicional). Solo para accesorios. Sus corbatas son a mi gusto las mejores del mundo (al menos si hablamos de estilo italiano). En sus paredes una carta del Rey emérito dando las gracias por haber recibido de regalo algunas corbatas. Maurizio, su propietario, aún abre la tienda cada mañana. Conocerle es un privilegio. Imagínate los poderosos cuellos que habrá vestido. Las corbatas de Marinella son lo que un buen traje de Brioni a un armario. Si te haces con uno es probable que pienses que tu armario no está a la altura.

4.-Milán. Fortela. (Vintage). No es la primera vez que escribo del proyecto del “vanidoso” boloñés Alessandro Squarzi (1965). En Japón le adoran y su Instagram es, como siempre, mezcla de marketing y vanidad personal. Además de Fortela, ha creado la marca AS65. Squarzi acaba de colaborar con Fay, la firma de los hermanos Diego y Andrea Della Valle bajo la batuta del periodista Michele Lupi para el rescate del archivo de la firma.

Via Melzo 17. Milán.

Alessandro Squarzi, en Fortela, su tienda milanesa.

5.-Chicago. Optimo. (Complementos). Sin duda los mejores sombreros del mundo se venden aquí. No es extraño. Ya saben, Chicago, frío polar, hampa y blues. Cuenta con fábrica propia y lo mismo te despacha un Panamá que un Montechisti Fedora (900 euros del ala). La experiencia forma parte de la compra. Nada de ley seca. La tienda cuenta con una barra con la que masajear la laringe con un buen Bourbon mientras te pruebas y te pruebas. En su Instagram alucinas al ver fotos con sus sombreros a John Lee Hooker, a Buddy Guy o a Kevin Costner en Los Intocables.

51 W Jackson Blvd. IL 60604; optimo.com

6.-Londres. Anderson & Shephard Haberdarshery. (Sastrería). La propietaria Anda Rowland, entusiasta de la moda masculina, no solo ofrece sastrería tradicional, sino también complementos. Sus albornoces (qué difícil es encontrar un albornoz del que no te den ganas de salir) son de lo mejorcito de Londres. Ya saben, grifería inglesa, agua bien caliente y un albornoz de esos que con el tiempo cada vez están más suaves.

17, Cliford St. W1; anderson-sheppard.co.uk

7.-Hong Kong (y Nueva York). The Armoury. (Tradicional). Sin ser petulante si te vas a apuntar esta dirección mucho mejor la tienda de Hong Kong que la de Nueva York. ¿Por qué? Porque The Armoury es un proyecto asiático, cercano a la revista The Rake. La primera tienda se abrió en Central Hong Kong y mezcla el estilo japonés con el europeo para un público cosmopolita. Para deleitarse con una panoplia de propuestas que van desde correas de relojes a una buena gama de zapatos Alden (solo por citar dos ejemplos) fabricados en Nueva Inglaterra.

307 Pedder Bldg, 12 Pedder St. Central; thearmoury.com

8.-Gotemburgo. Broadway & Sons. (Vintage). Negocio familiar fundado en 1982 por David Asseraf que gestiona junto a sus dos hijos Noam y Nathaniel. Su trabajo consiste en rastrear el planeta para ofrecer a sus clientes la segunda mano editada con rabiosa actualidad. Vender segunda mano está chupao, vender segunda mano y que te lo quieras comprar todo (sin que tu casa huela a viejo almacén) lo hace muy poca gente. Por supuesto el look militar es uno de sus fuertes. En este tipo de sitio es donde los compradores de Ralph Lauren doble L encuentran la inspiración.

Korsgatan 7, 411 16; broadwayandsons.com

9.- Tokyo. Laboratory/Berberjin. (Vintage). La mejor tienda de ropa usada de Tokyo, que ya es decir mucho. Como cuando los japoneses se obsesionan con algo una edición exhaustiva de cada categoría. Si eres un loco de las camisas hawaianas, tanto como para distinguir una de la época de Pearl Harbour de una imitación de Mango, esta es tu tienda. La visita es toda una aventura aunque seas uno de esos hombres que nunca compraría nada de segunda mano. Recuerda, tú también puedes cambiar.

3-26-11 Jingumae, Shibuya-ku. 150-0001; berberjin.com

10.- Florencia. Liverano & Liverano. (Sastrería). Nadie se atreve a preguntarle a Antonio Liverano por su jubilación. A sus 83 años es una leyenda viva de la sastrería a orillas del Arno. Reconocido como uno de los grandes sastres en activo, su tienda en el centro de la ciudad es de visita obligada. Las guías deberían incluirla a la altura de los Uffizi. Conviene antes de preparar el viaje apartar una parte del presupuesto para comprar algo allí, por ejemplo, un pañuelo para el cuello. Tan poco usados, y siempre tan masculinos.

Via dei Fossi 43. 50123; liverano.com