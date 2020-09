Ya son 100 los profesionales confinados en el hospital de Granada: “Oncología está en casa”

En sólo dos días el coronavirus “voló” por la planta de Oncología del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada. Según personal del centro: “La planta de Oncología está entera en casa”, los profesionales están en cuarentena por la incidencia del Covid. El jueves pasado hicieron las pruebas PCR a todos los trabajadores y cuatro dieron positivo: “Es una planta muy especial y dieron orden de que todo el personal de la planta se confinara”. La planta está abierta y en funcionamiento, pero con personal de otras unidades que mantienen el servicio a los pacientes.

Actualmente, según datos de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, el brote declarado alcanza las 69 personas infectadas, de los cuales 26 son trabajadores sanitarios y no sanitarios. Esta situación ha hecho que actualmente haya 100 profesionales confinados y desde el hospital ya se han contratado a más de 60 personas.

Igualmente, profesionales del hospital afirman a EL ESPAÑOL que se están preparando alas en distintas plantas del hospital: “En la primera ola, las dos primeras plantas estaban habilitadas para Covid; ahora están reubicando pacientes para dejar plantas preparadas”.

En este sentido, también Fayna Gómez, secretaria provincial del sindicato de enfermería en Granada, afirma que el centro “está empezando a tomar las mismas medidas restrictivas que al principio de la pandemia”.

Gómez también afirma que: “Se han anulado intervenciones quirúrgicas de traumatología y pedriatría”, algo que confirman fuentes de la Consejería que apuntan a que sólo ha sido un 10% sobre la planificación. El brote, cuyo origen en un inicio se señaló en una fiesta de jubilación, sigue creciendo en número y los profesionales no descartan que vaya en aumento en los próximos días: “Van a seguir saliendo”.

Por su parte, Inmaculada Giménez, delegada de CCOO confirmo a este periódico que el personal “tiene miedo y está cansado” ante esta nueva situación. El ambiente en el hospital es ahora “menos tenso” que a inicios de esta semana, según Giménez. “Los comunicados lanzados desde el Hospital en defensa de los profesionales han ayudado”, al principio, relata, estaban “muy cabreados”.

En el centro -donde hay unos 6.000 empleados entre sanitarios y personal de servicios- se han endurecido los requisitos de acceso. Giménez afirma que la primera oleada del mes de marzo no sirvió de nada: “Hemos tenido que tener un brote para poner en práctica todas las medidas de entrada al hospital”. Los requisitos de acceso han provocado que este martes dos vigilantes fueran agredidos por una persona que declinó identificarse.

El pasado lunes dimitía como Jefe de Servicio de Urología el doctor José Manuel Cózar. En su carta se refería a un "brote intrahospitalario" con "severas y graves consecuencias". Sin entrar a debatir sobre su origen, Cózar admite que no se contuvo al no tomarse las medidas adecuadas y no contar con material.

Sin embargo, desde UGT apuntan a que en esta nueva ola de contagios "no hay falta ni de epis ni de test", aunque hay profesionales que se quejan del reparto de material: "Por la mañana se nos da una mascarilla quirúrgica y cada varios días una FPP2", pero confirma que "quienes están en contacto con pacientes Covid tienen mascarillas a diario".