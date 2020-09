Estas son las multas falsas de las que alerta la DGT: pueden afectar a miles de conductores

Abre el correo electrónico. De repente, aparece un mensaje que porta las siglas DGT. Te avisa: "Se ha identificado en nuestro sistema de Tráfico una multa no pagada dirigida hacia usted o su vehículo. Para ver la notificación visite: acceso a sede electrónica -es un enlace-". Se siente tentado de pinchar. "¿A mí una multa? Si no tengo coche; si no me ha llegado una carta. Tiene que ser un error", pensará. Cuidado. Es una trampa y la verdadera Dirección General de Tráfico ya lo está advirtiendo.

La forma descrita anteriormente es una nueva estafa que circula en la red. A través del método phising, los ciberdelincuentes tratan de engañarte. La DGT avisa de que ellos no proceden de esa forma a la hora de comunicar sanciones. Recuerda que, si tráfico te da caza por cualquier motivo, la multa te llegará a tu domicilio en forma de carta.

¡Y no se cansan! De nuevo tenemos en circulación una comunicación #fake #phising #fraude que llega a través de email sobre una falsa multa de la #DGT.



✖️No piques, elimínalo directamente🗑️, no pinches en ningún enlace. DGT nunca comunica las sanciones así👇. pic.twitter.com/ymUWsehurL — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) September 23, 2020

Es el motivo por el que no debes pinchar el enlace. Tienes que borrar el mensaje casi antes de abrirlo. Pulsar sobre el hipervínculo puede llevarte a perder claves importantes que tengas registradas en internet. A partir de aquí, los intrusos llegarían incluso hasta tus cuentas bancarias.

De esta forma, la DGT ya ha advertido a sus usuarios en las redes sociales: "¡Y no se cansan! De nuevo tenemos en circulación una comunicación #fake #phising #fraude que llega a través de email sobre una falsa multa de la #DGT. No piques, elimínalo directamente, no pinches en ningún enlace. DGT nunca comunica las sanciones así".

El motivo de hacer hincapié en que los delincuentes no se cansan es que el fraude comenzó en mayo. Fue la primera vez que Tráfico alertó de este tipo de incidencias a algunos usuarios. Hizo lo propio, igualmente, la Guardia Civil.

El método phising

Este tipo de engaños es uno de los más utilizados en la red. Un mensaje alarmante que te pide que pulses sobre un enlace. Una vez hecho esto, te roban los datos y el delincuente comienza a suplantar tu identidad porque tiene tus claves.

Se puede perpetrar el phising a través de distintas plataformas como whatsapp o los sms. En este caso, se habla de una estafa de la que la DGT ha tenido conocimiento por correo electrónico. Sin embargo, la Policía Nacional ya ha advertido en más de una ocasión sobre este tipo de fraudes en los que normalmente puedes ver los membretes oficiales falsificados de algún organismo.

⚠Te vamos a hacer #spoiler...

Si pinchas este enlace... ¡No te reembolsarán dinero💰!



Quieren tus datos o infectar con #malware #phishing pic.twitter.com/yndYSC9ZnP — Policía Nacional (@policia) September 21, 2020

No sólo pueden enviarte estos mensajes desde organismos oficiales. También pueden hacerlo con el logo de una empresa, diciéndote que has ganado algún premio por ser cliente. Los expertos siempre apuntan a mirar la dirección de correo electrónico desde la que ha sido enviado el mensaje.