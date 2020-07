El nuevo módulo de FP en ‘Big Data’, la estrella: dos años, trabajo seguro y 30.000 euros de sueldo

Las Formaciones Profesionales en España, tradicionalmente, no han contado con el reconocimiento social que merecen. Así lo ha explicado este miércoles Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en el marco de la presentación del nuevo plan del Gobierno para la Formación Profesional. El Ministerio de Educación, de hecho, quiere romper con esta dinámica. Y no sólo eso, la ambiciosa medida de las FP, que se aplicará durante los próximos cuatro años, trae nuevas ofertas para la formación de los futuros profesionales. Una de las más potentes es el FP en Big Data, que tiene una empleabilidad del 100%, ya que en este país “hay más demanda de las empresas de estos profesionales que personas cualificadas en el sector”, según asegura a EL ESPAÑOL Alejandro Llorente (33 años), data scientist y fundador de Piperlab, una empresa especialista en proyectos con datos e inteligencia artificial.

Y es que en los últimos diez años el desarrollo del Big Data ha crecido de manera exponencial. Según la red social de empleo LinkedIn, el sueldo base para un data scientist -o científico de datos- está en torno a los 32.000 euros anuales. Un salario que, en función de la experiencia del profesional, podría incluso alcanzar los 50.000 euros por año. Hasta ahora, no obstante, no había existido ninguna FP oficial especialista en este sector. Ni en el de la inteligencia artificial. Ni en el de las infraestructuras 5G… todos relacionados con el mundo de las nuevas tecnologías, fundamentales para el desarrollo de las sociedades desde que empezó este milenio.

De ahí que la ministra de Educación, Isabel Celaá, haya alumbrado el Plan para la Formación Profesional, el Crecimiento Económico y Social y la Empleabilidad con miras a reformar de manera profunda las FP. De hecho, el Gobierno de España se ha comprometido a invertir en ellas 1.497,6 millones de euros durante los próximos cuatro años. Una medida que celebra Guadalupe Bragado, directora de FP de la empresa CCC. “Es muy positivo potenciar al máximo las FP por el bienestar social y la empleabilidad de este país, pero España lleva años de retraso en la regulación. Aún así me alegro mucho de la medida”, opina Bragado en conversación telefónica con este medio.

¿Qué hace un ‘data scientist’?

Pero, realmente, el sector del Big Data, pese a su éxito, sigue siendo un auténtico desconocido para muchos ciudadanos. ¿A qué se dedica un data scientist? “El Big Data es toda la disciplina a caballo entre la informática, la estadística y las matemáticas que engloba todas las tecnologías necesarias para almacenar, procesar y analizar grandes volúmenes de información y de datos. En definitiva, es la administración de datos”, explica el científico de datos Alejandro Llorente, licenciado en Matemáticas e Informática por la Universidad Autónoma de Madrid.

Alejandro Llorente, 'data scientist' y fundador de Piperlab, en el evento 'Data for Breakfast' de este 2020. CEDIDA

-¿Y esta administración de datos para qué sirve?

-Un proyecto de Big Data intenta anticipar, clasificar, detectar una serie de patrones reflejados en datos históricos de las compañías. Por ejemplo, analizamos, a través de los datos, por qué los clientes de una empresa históricamente se dan de baja y sacamos conclusiones. La empresa, en consecuencia, usa esta información para evitar estas causas en el futuro, por ejemplo.

Y lo cierto es que las empresas españolas cada vez demandan más especialistas en datos para mejorar sus beneficios o mejorar aquellas debilidades que puedan tener. De ahí que el fundador de Piperlab considere “muy interesante” el nacimiento de la nueva FP en Big Data. “En un módulo de dos años, quizá el nuevo data scientist no aprenda al 100% el mundo del Big Data, porque es amplísimo, pero puede especializarse en alguna parcela del sector. Luego puede ingresar en una empresa y hacer carrera desde dentro, con los proyectos diarios, que es como realmente se aprende, seas profesional, matemático, ingeniero, etc. Es algo que puede hacer un informático universitario como yo o un profesional que venga de un módulo”.

Alta empleabilidad

Una ventaja que ofrecerá la nueva FP en Big Data, así como sus primas de Inteligencia Artificial o Infraestructura 5G, será la alta empleabilidad que tiene. “Desde hace tiempo, los títulos de FP que se enmarcan dentro de las familias profesionales de la informática y las nuevas tecnologías, como desarrollador de páginas web, por ejemplo, tienen una empleabilidad altísima. Suele superar el 70 ó 75%. Si la modalidad del módulo es dual llega al 90%, incluso al 100%”, asegura la directora de FP de CCC, Guadalupe Bragado.

Alejandro Llorente, presentando un evento en 2018 sobre 'Big Data', el sector que no ha parado de crecer. CEDIDA

Se puede presuponer, en consecuencia, que los profesionales de las nuevas FP oficiales que inaugurará el Gobierno de España en el curso 2021-2022 -si se cumple el calendario planteado-, saldrán con un puesto de trabajo tras finalizar sus dos años de módulo. “Claramente, hay ofertas de trabajo para cubrir los puestos de profesionales formados en los ámbitos de Big Data e inteligencia artificial, ya que en España hay un déficit de especialistas en el sector de las tecnologías de la información”, sentencia el data scientist.

Educación, de hecho, se ha propuesto fortalecer y aplicar, definitivamente, la FP dual, es decir, aquella que tiene una parte teórica en las aulas de los centros y otra práctica en las empresas y las PYMES. Algo que será un plus para la empleabilidad de las Formación Profesionales como la de Big Data, pues los estudiantes que hagan sus prácticas en cualquier entidad tendrán muchas posibilidades de quedarse trabajando.

Otros cambios en las FP

Pero los cambios que prevé el Gobierno en el mundo las FP no se agotan con el nacimiento de las formaciones del siglo XXI. Por ejemplo, el Ejecutivo se ha lanzado a que los módulos Medio y Superior en España sean bilingües. "Quizá, no toda la FP, pero sí algunos módulos y asignaturas", ha explicado Pedro Sánchez. Así, el inglés cobrará una importancia fundamental, pese a que no se cierra la posibilidad de que los alumnos también puedan estudiar en "francés, alemán, y, ¿por qué no? En portugués", ha comentado Sánchez en la rueda de prensa ofrecida en el Palacio de la Moncloa.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este miércoles, durante la presentación del Plan para la FP. EFE

El Plan también apuesta por la digitalización, en la que invertirá 5 millones de euros para impartir formación a los 50.562 docentes de Formación Profesional de centros públicos, en un módulo formativo de 30 horas. Todo ello, con el fin de dar respuesta al 77% de aumento de alumnos en la última década que quieren estudiar una FP. De hecho, las cifras hablan de que sólo están desempleados un 7,35% de los jóvenes que hayan cursado estos módulos medio o superior, frente al 35% del paro juvenil que hay en general. De hecho, si el estudiante piensa en el Big Data se asegurará un salario anual superior a los 20.000 euros -como mínimo- y no acudirá a la cola del paro.