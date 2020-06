Hinojos, un pueblo en guerra por la plaza para Fernando Simón: "¿Quién es él? No lo quiere nadie"

Una gran explanada, algo de césped, unos cuantos árboles y un gran hexágono de cemento en el centro. Así luce la desangelada plaza de Hinojos (Huelva) que ha sembrado la discordia entre los vecinos de este municipio de no más de 4.000 habitantes.

¿La razón? El alcalde, Miguel Ángel Curiel (PSOE) y su equipo de Gobierno quieren bautizar dicho lugar con el nombre del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, en el marco de un homenaje global a las personas que han luchado contra el Covid-19. Y los vecinos... han levantado el hacha de guerra.

"¿Quién es este señor? En el pueblo no ha hecho nada, aquí hay personas muchísimo más grandes que se merecen un nombramiento. No digo que no sea un experto, pero ha hecho su trabajo cobrando", cuenta una vecina de Hinojos, cuyo lugar de trabajo se sitúa cerca de la polémica plaza.

Esta hinojera, que prefiere no revelar su nombre para no ganar más enemigos, insiste en que ha habido numerosas personas que durante el confinamiento "han levantado el pueblo" y lo merecen más que el director de Emergencias Sanitarias. "Guardia Civil, Protección Civil, Policía Local, Farmacias, las costureras de mascarillas, trabajadores de supermercados (...) En mi corto entender, yo creo que se lo merecen mucho más".

"Que venga al pueblo"

"Si quieren que la pongan, yo no voy a quitar el cartel, pero soy clara, se lo merecen otras personas. Todo el pueblo dice lo mismo. Si ponen su nombre que al menos se digne a venir al pueblo", concluye esta vecina.

El líder de la oposición, Javier Payseo.

Francisco Javier Payseo, portavoz del PP en el Consistorio, señala que lo único que busca el alcalde con esta iniciativa es el "beneplácito del sanchismo y un trampolín personal, después de que primero se declarase susanista". "Curiel ha creado mucha división y disconformidad entre los vecinos; es una huida hacia adelante, él aquí está acabado políticamente y pretende desviar los escándalos de su gestión", critica Payseo, en una conversación telefónica con EL ESPAÑOL.

Desde el grupo Popular, que cuenta con 5 concejales, han promovido un reconocimiento popular para dicha plaza, situada entre las calles Las Laderas y La Alquería. "Queremos que haya consenso y por eso apostamos por un reconocimiento para las asociaciones y locales de la localidad, para la empresa Instituto Español, que ha donado miles de geles desinfectantes a los hinojeros, las fuerzas de seguridad, los sanitarios...".

El portavoz popular, según esgrime, podría entender que Simón recibiese un reconocimiento en Zaragoza, su ciudad natal, pero de ningún modo en Hinojos. "¿Qué sentido tiene? No vamos a entrar en valorar su gestión, ese es el papel de los diputados. Pero no queremos que esta sea la manera de que se conozca el pueblo, en el corazón de Doñana; nos entristece mucho", insiste.

Tres propuestas

El alcalde de Hinojos, Miguel Ángel Curiel.

Frente a todas las críticas, Miguel Ángel Curiel se escuda en que se trata de "una propuesta de un proyecto muy largo" y que el objetivo es dar reconocimiento a todos y cada uno de los héroes del COVID-19. Según reconoce la oposición en el Consistorio, esta plaza está abandonada desde su construcción y nunca ha recibido ningún tipo de uso.

"El nombre de Fernando Simón no es definitivo, tenemos tres propuestas y no solo va a ser un reconocimiento al director de Emergencias Sanitarias, sino a muchas personas del pueblo. El monumento es un hexágono, sobre él ira la estatua de un niño dándole la mano a un abuelo, diseñada por el escultor Martín Lagares; y la idea es que en cada uno de los seis vértices se reconozca el papel de las costureras, de los agentes, de las empresas, incluso de las dos personas que han tenido COVID en el pueblo, entre otros", explica Curiel a EL ESPAÑOL.

La remodelación de esta plaza en Hinojos, situado a 62 kilómetros de la capital onubense, no obstante, se trata de una iniciativa que está en marcha, pero tiene que madurar todavía cuál será el nombre entre tres propuestas, cuyos nombres no quiere sacar del todo a la luz el Ayuntamiento.

"Uno es Fernando Simón, otro es Plaza del COVID-19 y el tercero es el de una calle que coincide con la plaza, pero que no queremos decir para que no se tergiverse. Los vecinos tienen que sentirse cómodos con el nombre de plaza, yo me iré y ellos se quedarán", sostiene el primer edil. En diciembre, el Ayuntamiento de Hinojos tiene previsto tener una propuesta todo lo consensuada posible en la que se homenajee a todos los héroes de la pandemia. Mientras tanto, la guerra vecinal está servida.