Annick, la extrovertida agente inmobiliaria de la Costa Brava asesinada por su novio suicida

Casi todo el mundo conocía a Annick Chenut en La Escala (Gerona), pero pocos sabían que tenía una relación sentimental. Si hablamos en pasado es porque Annick fue asesinada presuntamente por su pareja en la madrugada de este miércoles. Todo indica que el hombre la acuchilló y luego se colgó de un árbol en el jardín. La mujer era de origen belga y tenía 65 años.

“Era una mujer muy deportista, muy abierta e integrada”, cuenta a EL ESPAÑOL un vecino que prefiere mantenerse en el anonimato. Annick era conocida por ser agente inmobiliaria en la localidad gerundense y por haber regentado un chiringuito de playa años atrás.

Un responsable de otro negocio de compra y venta de viviendas con el que Annick colaboraba a menudo, Jaume Astor, ha explicado a Efe que estuvo con la víctima la semana pasada en la carnicería, que mantuvo "una conversación normal" y ha asegurado que nunca se hubiese imaginado "que una cosa así pudiese pasar".

Astor sí sabía que la víctima convivía con el presunto asesino, un hombre de 72 años y nacionalidad española cuya identidad aún no ha trascendido. Aunque ha asegurado no conocerle, ha declarado que creía que "estaba todo bien, que todo era correcto". Igual que el vecino anónimo, Astor ha definido a Annick como una mujer "muy maja, muy extrovertida, que se llevaba bien con todo el mundo y que era buena persona".

Aunque está pendiente de la confirmación de las investigaciones, parece que el asesino se ha ahorcado tras cometer el crimen. Antes de suicidarse, el anciano ha dejado una nota que los Mossos están investigando. Asimismo, ha quemado el coche de la víctima que se encontraba aparcado en una plaza cercana al domicilio de la pareja.

El coche quemado de la víctima.

El aviso del crimen ha tenido lugar a las 7 de la madrugada de este miércoles a través de una llamada al teléfono de emergencias y los agentes han descubierto el cadáver de la víctima en el jardín del domicilio familiar tapado con una cortina. Los hechos han sucedido en una vivienda de una zona residencial al norte del municipio.

Cuatro décadas en La Escala

“Desde que me establecí en L’Escala hace cuarenta años he trabajado en el sector inmobiliario y de la construcción y soy feliz cuando puedo transmitir la belleza de la Costa Brava que a mí me cautivó”. Esto contaba Annick en la página web de su agencia inmobiliaria, llamada Aires L’Escala.

En el portal inmobiliario, todavía activo, se pueden ver ofertas de apartamentos, chalés y locales comerciales. Annick aseguraba poder atender a sus clientes en “en catalán, español, francés, neerlandés e inglés”.

La mujer, según ha explicado el vecino anónimo a este periódico, era madre de tres hijos que nada tenían que ver con el presunto asesino. De confirmarse la naturaleza machista del crimen, serían ya diecinueve el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en 2020, y a 1.052 las víctimas mortales desde que empezó a registrarse la estadística, en 2003.

As u vez, sería la tercera víctima mortal por violencia machista desde que se decretó el estado de alarma y la cuarta mujer asesinada por sus parejas o exparejas en Cataluña en lo que va de año, la primera de Gerona.

18.700 llamadas al 016

Durante este estado de alarma, las denuncias por violencia de género han sufrido un aumento significativo. Entre el 14 de marzo y el 15 de mayo, el 016 ha recibido 18.700 peticiones a los servicios de asistencia en sus diferentes modalidades, lo que supone un 61'56% más que en el mismo periodo de 2019.

“Todos estamos tocados por el confinamiento. Hay quien tiene crisis de ansiedad y los maltratadores afloran rápidamente”, explica la psicóloga María Gomis, especializada en violencia de género. “Los respiros que se daban las mujeres maltratadas ya no lo tenían, estaban conviviendo 24 horas”.

Gomis cerró su consulta por ser población de riesgo ante el coronavirus, pero cuenta que ha estado ayudando en líneas de asistencia telefónica a la ciudadanía. “Te puedo decir que dentro de las llamadas ha habido muchas de problemas de pareja. Ha subido eso como la espuma, era lógico. Igual que ha subido también la violencia contra los niños. Los maltratos se han multiplicado con este encierro”, relata.

La psicóloga cree que los problemas psicológicos derivados de este encierro no han hecho más que empezar. “Si nos ponemos en el peor de los casos no sé si aumentará [el maltrato], pero desde luego tardará en bajar. Lo que está claro es que a nivel psicológico, lo peor está por llegar. Estamos aguantando por el estrés que nos produce esta situación, pero en el momento en que nos relajemos ahí es cuando saldrán todos los problemas psicológicos que van a haber, entre ellos, el maltrato. Dentro de dos o tres meses cuando volvamos a una situación más o menos normal, ahí es cuando se va a producir un boom de los problemas psicológicos”, augura la psicóloga.

‼️ Estamos recabando datos del presunto asesinato por #ViolenciaDeGénero de una mujer de 65 años en l’Escala, provincia de Girona.

🔴 De confirmarse, el número de mujeres asesinadas por violencia de género ascendería a 19 en 2020 y a 1052 desde 2003. #NosQueremosVivas #NiUnaMenos — Delegación del Gob. contra la Violencia de Género (@DelGobVG) May 27, 2020

Partidos e instituciones han reaccionado a lo sucedido, entre los primeros la Federación de Girona de ERC, que ha condenado "enérgicamente el caso" y ha expresado su pésame a familia y amigos de la asesinada.

El ayuntamiento de La Escala ha lamentado también "profundamente" los hechos y ha remarcado su posicionamiento contra las agresiones de carácter machista, a la vez que ha convocado un minuto de silencio para este jueves. También el sindicato CCOO ha expresado su "rechazo a una violencia que, todavía hoy, se ejerce contra las mujeres sólo por el hecho de ser mujeres".

Annick Chenut, de 65 años, es la decimonovena mujer asesinada por su pareja o su expareja desde que comenzó el año. En España, en 2020, también han sido asesinadas Mónica, de 28 años; su hija Ciara, de tres; Olga, de 63; Judit, de 29; Mary, de 73, Manuela de 79 años; Rosa, de 40; Lorena, de 41 años; Clara, de 47; Ana, de 38 años; Alina, de 34; Marimar de 43; Manuela, de 75; Conchi, de 75; Encarnación, de 78 años, y Mónica Espínola, de 37 años. La serie 'La vida de las víctimas' contabilizó 53 mujeres asesinadas en 2017, 47 en 2018 y 55 en 2019.