El golpe de efecto de Felipe VI con mascarilla: por qué Letizia no le acompañó si ya pasó la cuarentena

Aunque el sonido de las caceroladas en los balcones no haya llegado a Zarzuela, situada en medio del monte del Pardo, sí ha llegado el clamor de muchos españoles que se estaban preguntando dónde estaban los Reyes en estos terribles momentos por los que está atravesando el país. Desde el mensaje que Felipe VI envió a todos los ciudadanos -el pasado miércoles 18 de marzo-, no habíamos vuelto a ver al monarca.

La versión oficial -y de la que nadie duda- es que están trabajando de forma dura para ayudar con esta situación desde el despacho. Así lo han ido demostrando los distintos tuits que se han publicado desde la cuenta oficial de Twitter de la Casa del Rey emitidos durante estos días: "Mañana llegan a España 50.000 test de COVID19 comprometidos por el presidente de @alibabagroup Jack Ma en una nueva conversación con el Rey; en unos días recibirán 100 respiradores y material de protección. Gracias también al presidente @Huawei por enviar un millón de mascarillas".

También se nos ha contado desde las líneas oficiales de El Pardo que han hecho mucho trabajo de reuniones y contactos: hablar con hospitales, el ejército, la Cruz Roja, con la Asociación Española de Ayuda contra el Cáncer, con Feder y la Once… Felipe VI mantuvo este miércoles una reunión con el ministro José Luis Ábalos y la Reina Letizia ha tenido conversaciones con diversas organizaciones de salud pública. "Han sido días de mucho trabajo para todos. Hemos estado informados e informando sobre la situación todo el rato. No hemos estado ajenos a nada. El Rey está al pie del cañón", explica A EL ESPAÑOL una persona cercana al monarca.

Sin embargo, vivimos un momento muy difícil para todo el país y es en estas situaciones cuando un líder, como es un Jefe del Estado, tiene que hacer los gestos necesarios para poder ser el faro que alumbre entre tanta oscuridad. Han sido muchas las voces que llevan más de diez días reclamándoles a los Reyes una foto, una imagen o una visita que haga ver a todo el mundo que con esto del coronavirus todos somos iguales.

El golpe de efecto necesario

Y eso es lo que Felipe VI ha hecho este jueves: un gesto, una simple imagen que demuestra que el Rey se encuentra en la primera línea de batalla de esta guerra que estamos teniendo contra el peor enemigo al que nunca nos hemos enfrentado.

El rey Felipe VI visita el hospital de emergencias instalado en Ifema (Madrid)

La Reina se ha quedado en Zarzuela. Aunque algunos medio de comunicación han asegurado que no ha ido porque sigue aislada por su contacto con Irene Montero en un acto de su agenda, lo cierto es que los 14 días de aislamiento terminaron para Letizia este miércoles. Sin embargo, la decisión ha sido que se quedará en El Pardo. "No es porque ella no quiera ir, ha sido porque se ha considerado más conveniente una aparición del Rey en solitario, del Jefe del Estado", añade la misma fuente consultada por este diario.

Los 'guiños' de la realeza europea

Aunque en la Casa niegan que este golpe de efecto de Felipe VI se deba a la presión de la gente por ver un guiño por parte de los Reyes, lo cierto es que resto de las familias reales europeas ya habían dado un paso hacia delante en este sentido.

Los primeros fueron los belgas. En la mente de Matilde de Bélgica siempre han estado los más vulnerables en esta crisis: el colectivo de las personas mayores. La Reina belga, antes de que el gobierno de su país decretara el confinamiento se acercó con sus dos hijos mayores a varias residencias de ancianos para conocer su situación de primera mano, llevarles material sanitario y darles todo su cariño. Y tras decretarse el estado de alarma en Bruselas, desde el Palacio de Laeken se han estado realizando cientos de llamadas a personas de cierta edad que se encuentran solas para hacerles un seguimiento diario para saber cómo se encuentran y ayudar a paliar su soledad.

El rey, con mascarilla y guantes, visita el hospital de Ifema.

Esa es la misma línea que han seguido Victoria y Daniel de Suecia. Los príncipes suecos han recurrido a las llamadas y videollamadas para felicitar al personal que trabaja de forma incansable para terminan con esta pandemia. Además, han usado sus perfiles de redes sociales para hacer una labor pedagógica con los más pequeños. En varios vídeos los herederos al trono sueco, acompañados de sus hijos, han explicado las precauciones que tenemos que tomar para no contagiarnos ni contagiar el virus.

En el caso de Dinamarca también ha sido el Príncipe en solitario el que ha dado ejemplo con una imagen de Federico trabajando en su residencia con su ordenador con el #yomequedoencasa.

Lo cierto es que Zarzuela ha perdido una oportunidad con la cuarentena de la Reina Letizia para mostrarla un poco más cercana -es su frialdad lo que la mantiene lejos del aprobado en las encuestas intentas de la Casa-. Pero no hubiera sido un gran ejemplo ver como la esposa de Felipe VI no se quedaba en casa cumpliendo a rajatabla las normas que se impone a todo el que ha podido esta en contacto con el coronavirus.

El confinamiento de Juan Carlos

El que parece que lo cumple de sobra sin ni si quiera estar en cuarentena es el emérito Juan Carlos. Esta ha sido la contestación de su hermana Margarita a la revista ¡Hola! tras ser preguntada por el padre de Felipe VI: "Antes de ayer estuve yo andando por Zarzuela, que me pidieron que fuera. Pero como fui con Carlitos -su nieto, hijo de María Zurita-, no bajó siquiera, porque decía que no se podía acercar a nosotros porque somos transmisores".

Isabel II y el príncipe Carlos en el último discurso de la Reina en el Parlamento Reuters

El que sí se ha confirmado como transmisor del coronavirus es el Príncipe Carlos de Inglaterra, que ha dado positivo. Mientras el heredero está en casa pasando el virus y la Reina Isabel a sus 93 años es población de riesgo, son los duques de Cambridge los que están ejerciendo como cabezas visibles de la Casa Real británica. Hace dos días los duques de Cambridge visitaron el centro de emergencias situado en Londres desde donde se coordinan todas las operaciones relacionadas con la lucha contra el coronavirus en Inglaterra.