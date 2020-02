La polémica pregunta del MIR con 2 opciones correctas: provoca caídas de 600 puestos en la nota

Una pregunta lo puede cambiar todo en la posición final del MIR 2020. Así lo advirtieron los expertos y su pronóstico se ha cumplido. El cambio de la respuesta correcta en la pregunta 57, según publicó este martes el Ministerio de Sanidad, ha supuesto un batacazo en la nota provisional de miles de titulados en Medicina que se presentaron al examen el pasado 25 de enero. En algunos casos, los aspirantes han bajado hasta 600 puestos en las clasificaciones para optar a la formación sanitaria especializada, según ha podido saber EL ESPAÑOL.

Es el caso de Carmen Y. y María R., ambas de 24 años. A principios de semana, tenían la posición 3.200 y 3.800, respectivamente, según las estimaciones de su academia MIR. Para que lo comprendan, estas dos médicos podían optar a la especialidad que deseaban, teniendo en cuenta que son 7.512 plazas las ofertadas por el Ministerio de Sanidad, la mayor oferta de la historia.

Ahora, después de los cambios anunciados, Carmen tiene la posición 3.800 y María, la 4.100. Y ninguna de las dos sabe con seguridad si su nota les permitirá escoger la especialidad médica en la que querían formarse.

Primera vez en la historia que se pregunta en el MIR algo sobre violencia de género: esta es la cuestión

La pregunta en discordia ha sido la 57 de la versión 0 del examen MIR:

[En relación con los analgésicos opioides potentes que se utilizan habitualmente para tratar el dolor intenso en pacientes con enfermedad crónica avanzada irreversible, señale la

respuesta INCORRECTA:

1. El fentanilo debe ajustarse en caso de insuficiencia renal.

2. La morfina presenta una vida media de 4 horas.

3. La oxicodona presenta menor incidencia de náuseas que la morfina.

4. La buprenorfina se puede administrar transdérmicamente]

Polémica

En un principio, la Comisión Calificadora del examen MIR señaló como correcta la respuesta número 1, aquella que hace mención al fentanilo. Dos semanas después, a pesar de que podían haberla impugnado y con ello no afectase a la calificación, lo que ha decidido el Ministerio ha sido fijar la respuesta correcta en la segunda opción. La polémica reside en que, según los expertos consultados, las dos respuestas serían correctas. Y, ahora, ya nada se puede hacer puesto que el periodo de impugnación ha concluido. ¿Las consecuencias para los médicos? Perder injustamente hasta 600 puestos en la clasificación final para optar a sus plazas.

[Hola Carmen! Hemos tenido un pequeño problema a la hora de la afinación del estimador cuando incorporamos los datos nuevos del Ministerio. Ya se ha subsanado este error que ha durado algunas horas y puedes comprobar tu puesto en la muestra y la estimación correcta. Muchas gracias y disculpa las molestias ocasionadas.]

Este fue el mensaje que la academia MIR le mandó a Carmen este martes. Tras los cambios publicados por el Ministerio, cuando esta médico comprobó su puesto en la muestra, no daba crédito. De ser la 3.200, ahora era la 3.800. "Esto es una burla, no puede ser que diesen por buena la que yo tenía marcada, y ahora den la segunda, tenían que haberla impugnado", crítica esta aspirante.

La explicación

Paula Jiménez Fonseca, oncóloga y coordinadora del curso MIR Asturias. E.E.

Pero, ¿por qué se ha producido un descenso tan drástico por una pregunta? Se trata del examen menos discriminatorio de la historia, principalmente por los cambios que ha albergado este año: 50 preguntas menos [de 225 a 175 más 10 de reserva] y una hora menos para realizarlo [de cinco a cuatro].

La coordinadora de MIR Asturias, Paula Jiménez, en conversación con este periódico, ya avisó de que el hecho de que hubiese menos preguntas en el examen sería "menos discriminatorio y un fallo en una pregunta haría que el aspirante pudiese ser penalizado con miles de puestos de diferencia". De este modo, los médicos han tenido calificaciones finales parecidas, y una pregunta cualquiera o el expediente académico, por ejemplo, van a tener mucho más peso a la hora de fijar la nota final del médico.

En este sentido, lo que proponía la coordinadora era que en el examen las preguntas fuesen más cortas, y en ningún caso, menos. "Cada año, el examen es más difícil y las preguntas son más largas y eso hace que el aspirante se equivoque con más facilidad. Hubiese sido mejor opción establecer 225 preguntas más directas", apuntaba.

Preguntas impugnadas

El equipo de MIR Asturias.

Además del cambio de respuesta en la pregunta 57, de la 1 a la 2, el Ministerio también ha cambiado la 183, de la 1 a la 4. No obstante, la segunda no va a tener efectos en la nota de los aspirantes, puesto que es una de las preguntas de reserva que finalmente no se va a utilizar.

Las cuestiones de reserva que sí se van a utilizar son las que van de la 176 a la 179, después de que la Comisión Calificadora del examen MIR haya impugnado la pregunta 10, la 33, la 55 y la 174 de la versión 0 del examen, que puede consultar aquí.

La semana que viene se conocerá la lista de notas provisionales, incluyendo el número 1 de esta convocatoria MIR. El próximo mes de marzo se publicará la relación definitiva de resultados y en abril comenzará la asignación de plazas, para lo que los médicos deberán ir en persona a la sede del Ministerio de Sanidad, en Madrid.