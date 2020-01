Estas son las preguntas del examen MIR 2020: polémicas, raras y con más desorden que nunca

Noticias relacionadas Las 50 polémicas preguntas eliminadas del MIR: el nuevo examen que perjudica a los mejores

Todo era incertidumbre respecto a cuándo podrían verse las preguntas del examen MIR. El Ministerio de Sanidad anunció que por primera vez los aspirantes no podrían llevarse las preguntas, tras realizar el test este sábado por la tarde. Únicamente podrían llevar consigo la plantilla con las respuestas.

Las academias no entendían el porqué de esta medida, según apuntaron a EL ESPAÑOL, no influía nada en el médico conocer las respuestas correctas tras haber realizado la prueba. Ni siquiera sabían cuando podrían corregir el examen para sus alumnos. No obstante, pese a las dudas, el Ministerio terminó publicando en la pasada madrugada las cuatro versiones del examen MIR 2020. Un examen al que se han enfrentado más de 16.000 personas en busca de una de las 7.512 plazas convocadas, la mayor oferta de la historia.

Estos son los cuatro exámenes y las imágenes de los casos clínicos que los aspirantes tuvieron que resolver:

En esta convocatoria, el Ministerio y las comunidades autónomas acordaron incrementar un 10,5 por ciento las plazas MIR. Entre ellas, la especialidad con mayor oferta es Medicina Familiar y Comunitaria con un 15 por ciento más. Le sigue Pediatría, Anestesiología y Reanimación, Medicina Interna, Obstetricia y Ginecología, Cirugía General y del Aparato Digestivo y Cardiología.

Rara y desordenada

Aula de la Facultad de Medicina. EFE

Las primeras impresiones de los médicos que se presentaron al MIR fue que la prueba era algo "rara" y "muy desordenada". La mayor queja de los aspirantes fue que las preguntas, por primera vez, no estaban colocadas en bloques temáticos. En esta ocasión, todas las cuestiones estaban mezcladas y saltaban de una temática a otra.

Otra de las sorpresas fue la aparición de preguntas relacionadas con Geriatría, una materia que muchos no esperaban encontrar en el examen. La temática de Urgencias también ha sido de las más presencia ha tenido en la prueba.

A la salida del examen, una titulada en Medicina señaló a este periódico que "las imágenes de Anatomía Patológica" habían sido "algo complicadas". También subrayó haber echado en falta materias habituales como Estadística y Medicina Preventiva, de las cuales había muy pocas cuestiones en la prueba. También ocurría con Hematología, Neumología y Neurología.

A modo de resumen, la mayoría de aspirantes consideraron que no había sido un examen extremadamente difícil, como ocurrió el pasado año, pero tampoco fácil. Simplemente similar a los que se habían hecho en anteriores años. El desorden y la rareza de algunas cuestiones, no obstante, despistó a más de uno.

50 preguntas menos

El equipo de MIR Asturias.

Por otro lado, la convocatoria de 2020 no ha estado exenta de polémica. Cuando los médicos estaban en el ecuador de su preparación, Sanidad anunció que el examen y el sistema de calificación albergaría cambios: 50 preguntas menos [de 225 a 175 más 10 de reserva], una hora menos para realizarlo [de cinco a cuatro] y la nota del expediente pasaría a valorarse de 1-4 a 0-10. Y para más inri, el examen se adelantaría dos semanas con respecto al pasado año.

Cambios tardíos que crearon malestar, preocupación e incertidumbre entre los titulados y preparadores, principalmente porque ya habían empezado a realizar los simulacros de exámenes con 225 preguntas desde hacía cuatro meses y, en definitiva, no entendían el porqué. Según los expertos, este nuevo modelo era menos discriminatorio y podría perjudicar a la mayoría de los aspirantes.