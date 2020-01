Todos quieren trabajar en la empresa de Jaén con una jornada de 4 días: Mariló explica cómo vive

A Mariló Millán (46) le ha cambiado la vida en menos de dos meses. ¿La razón? Trabajar cuatro días a la semana y tener un fin de semana de tres. Y no es la única, también disfrutan de este horario laboral sus 180 compañeros; todos ellos trabajadores de Software DelSol, la empresa jienense que ha implantado por primera vez en nuestro país este tipo de jornada. Y que ha supuesto toda una revolución, pues ya se cuentan por miles los currículums que han llegado hasta la sede, en Mengíbar (Jaén).

Es martes y esta técnico comercial atiende sin problema el teléfono para conversar con EL ESPAÑOL, es uno de sus tres días de descanso. El miércoles volverá al trabajo y el fin de semana también librará. "Libro siempre un día a la semana que voy rotando, además del sábado y el domingo, hasta que llega el viernes y tengo un puente de cuatro días", explica a este diario.

Desde el 2 de enero de 2020, todos los empleados de esta empresa informática, situada en el Parque Científico y Tecnológico de Geolit, tienen una jornada de 36 horas semanales, de lunes a jueves para los trabajadores que no tienen contacto con clientes y de cuatro días por turno para el resto, como el caso de Mariló Millán, que se encarga de captar clientes. Este es el horario de invierno, en verano la empresa establecerá una jornada intensiva de 28 horas repartidas en cuatro días. Todo ello sin que afecte a sus salarios.

La sede de la empresa informática, en Mengíbar (Jaén).

— ¿Qué ha supuesto para ti este cambio?

— Todo. Imagínate, tengo dos niños y antes tenía que hacerlo todo durante el fin de semana. Ahora, cuando libro puedo disfrutar de ellos, atender la casa, hacer gestiones, salir a hacer deporte... Esta jornada me ha aliviado de muchas cargas.

— ¿Y en el trabajo?

— Estoy contentísima. No solo yo, sino todos los compañeros, estamos disfrutando de esta experiencia. Aunque cuando entré hace tres años ya me ofrecieron mejoras, estoy mucho más motivada y en general yo creo que la productividad es mucho mayor.

Avalancha de currículums

Tal vez, la única pega para esta comercial es que no puede compartir sus planes de ocio con su marido o sus amigos entre semana porque todos están trabajando, pero todo se andará. De hecho, desde que esta empresa pionera anunciase su cambio de jornada, ha recibido cientos de peticiones de otras empresas españolas que quieren implantar este modelo entre sus trabajadores. ¿Será el final de la jornada laboral de cinco días?

Lo cierto es que no solo han recibido solicitudes de empresas, sino de decenas de miles de personas que quieren trabajar en Sofware DelSol, que cuenta con 27 años de trayectoria en el sector. "Desde que la noticia saltó a los medios, en el departamento de Recursos Humanos están desbordados, han tenido una avalancha de currículums", cuenta a este diario Juan Antonio Mallenco, responsable de Comunicación y RR.II.

La oleada ha sido tal que el perfil de la responsable de RRHH en Linkedin ha crecido en un 12.000%; en el caso del jefe de comunicación ha sido un 5.900%. Y es que, ¿quién no quiere tener un fin de semana de tres días?

Una reunión de trabajadores en el salón de actos de la empresa. CEDIDA

A pesar de la revolución causada, la compañía, que se dedica a la fabricación de software de gestión orientado a pymes, sigue funcionando al mismo ritmo de siempre, y esperan, según apunta Mallenco, que con este cambio la empresa obtenga un aumento de la productividad de su equipo, como demuestran otras iniciativas llevadas a cabo en Europa, a la vez que una reducción del absentismo laboral, fidelización de su plantilla y atracción del talento.

Esto último ya es verídico, pues el 60% de los currículums que han recibido en los dos últimos meses se trata de perfiles de alta cualificación, según apunta el responsable de Comunicación de Software DelSol.

16 trabajadores más

Lo único que ha cambiado en la empresa ha sido la organización con el fin de facilitar la conciliación familiar y la calidad de las condiciones laborales de su personal, un objetivo que la compañía perseguía desde hace años y que no ha sido fácil "porque no había ningún precursor en España", según reconocen. Para que el modelo sea estable y la jornada de cuatro días no suponga una merma en la calidad al cliente, se han generado un total de 16 puestos de trabajo en al área de atención al cliente.

A su vez, tener un fin de semana de tres días, explica Mallenco, beneficia al medio ambiente, ya que se reducen los traslados a los puestos de trabajo en transporte propio, y también el consumo de energía ya que es posible cerrar departamentos un día más a la semana.

Para el responsable de Comunicación y RR. II. , acortar la semana laboral "ha supuesto un sentimiento positivo", aunque estas últimas semanas ha trabajado los viernes "atendiendo a periodistas", bromea. "Hemos tenido un alcance que no esperábamos: aparecer en seis televisiones al mismo tiempo, salir en periódicos, peticiones de centros sociológicos que quieren visitarnos...", añade.

A pesar de ello, este trabajador también ha vivido un cambio positivo en su vida. "En realidad no son grandes cosas las que puedes hacer, pero el hecho de llevar a los niños al colegio, hacer gestiones, ir al banco; solo con pensar que tu fin de semana empieza el jueves, ya empiezas la semana de otro modo", confiesa Juan Antonio Mallenco.

Por si la reducción de horas fuera poca, en verano las zonas comunes de esta empresa se convierten en una especie de club social para trabajadores y sus familias. Todo ello sin olvidar que entre sus instalaciones, se incluyen un comedor, sala de descanso, gimnasio, piscina o un tobogán que comunica dos plantas.